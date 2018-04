Den nye «superduoen» planla scoringene før kamp: – På tide å ta litt ansvar

SKIEN (VG) Odd hadde bare scoret på dødball, straffe og selvmål i 2018. Mandag kveld lekte de seg med Sarpsborg 08 – mye takket være den nye «superduoen» Elba Rashani (24) og Markus Kaasa (20).

– Vi liker veldig godt å spille sammen, vi. Så dette skal vi bygge videre på.

Det sier Markus Kaasa om Elba Rashani til VG etter 3–1-seieren mot Sarpsborg 08 mandag kveld. Mange snakket om samspillet dem imellom etter kampen, og ikke uten grunn.

For etter 14 minutter var det Kaasa som snappet ballen fra Sarpsborgs Joonas Tamm like utenfor bortelagets sekstenmeter. Han vendte om og la ballen pent ut til lagkamerat Rashani som enkelt kunne sette inn 1–0 for de svarte og hvite. Det var også Odds første scoring i åpent spill denne sesongen.

Og etter pause fikk vi se en reprise. På stillingen 1–1 tok Kaasa imot en frekk flikk fra Martin Broberg, og fant Rashani på venstrekanten nok en gang. Han scoret igjen. Det trekket var planlagt før kamp.

– Kaasa er en dyktig, ung mann og vi snakket faktisk om de situasjonene før kampen. Jeg hadde akkurat det bildet i hodet, at han skulle sette meg opp tidlig. Også skulle jeg utnytte de mulighetene jeg fikk. Det har jeg ikke gjort hittil i år, men det var på tide å ta litt ansvar og få avsluttet noen angrep, sier Rashani om samarbeidet til VG.

Han spilte en god kamp, og lekte seg tidvis med forsvaret til S08.

– Så lenge jeg har krefter og energi, ser det kanskje litt enkelt ut, sier han.

– Vi er kanskje ikke helt en superduo ennå, men vi skal bli det, sier Kaasa.

Får skryt av sjefen

Også Odd-trener Dag-Eilev Fagermo er fornøyd med at de to lokale spillerne har funnet hverandre.

– Det er veldig gledelig, det! Elba er jo relativt rutinert selv om han er ung og han trengte de målene. Og de trengte vi og for angrepsspillet vårt. Og Markus er et kjempetalent som har den kreativiteten vi trenger. Vi har scoret lite mål og trenger vi en som han, som er en boksåpner. Og det viser han i dag, sier Fagermo.

– Det er ikke så mange som kjenner til Kaasa ennå, hvor god kan han bli?

– Han er et stort talent, han spiller jo på laget til Odd. Med fullt lag er han også med i elleveren. Han har slitt litt med skader de siste årene, men nå ser det ut som om vi har fått orden på det. Og da kan han bli veldig, veldig bra, svarer Odd-treneren.

Det var ikke bare Kaasa og Rashani som fikk det til å stemme. Odd, som scoret færrest mål i Eliteserien forrige sesong, leverte bedre angrepsfotball enn på lenge og fikk det overraskende enkelt mot Sarpsborg 08.

Bortsett fra et absurd selvmål fra Espen Ruud like før pause gikk det meste på skinner. I tillegg til de to Rashani-scoringene sørget Martin Broberg for at det til slutt endte 3–1 på Skagerak Arena.