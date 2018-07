PROVOSERTE PUBLIKUM: Publikum i svenske Falsterbo snudde seg mot Cecilie Hatteland, etter at hun brukte pisken på hesten Alex. Foto: Andreas Hillergren / TT NYHETSBYRÅN

Norsk rytter buet ut i Sverige etter at hun pisket hesten

Publisert: 18.07.18 16:44 Oppdatert: 18.07.18 17:59

SPORT 2018-07-18T15:59:51Z

Den norske sprangrytteren Cecilie Hatteland (31) får massiv kritikk etter at hun pisket hesten Alex over et hinder under Nations Cup i svenske Falsterbo i helgen.

Cecilie Hatteland ble regelrett buet ut av publikum under lagkonkurransen under Nations Cup i Falsterbo søndag, skriver Aftenbladet . Publikum snudde seg mot den norske rytteren, da hun brukte pisken for å få hesten Alex over et hinder.

Mellom to hinder ga 31-åringen Alex fire-fem kjappe rapp med pisken ovenfor høyre bakben. Hesten skjøt fart og kom seg akkurat over det neste.

Hendelsen har satt sinnene i kok hos flere. Hatteland slapp foreløpig fra det med en muntlig advarsel fra juryen på stedet, men på sosiale medier er flere forbannet. I Sverige er det startet en underskriftskampanje for at hun skal få strengere straff, og på Facebook har kritikken haglet mot både Hatteland selv og Norges Rytterforbund, etter at de la ut en post med Hattelands forklaring.

– Jeg er utrolig lei meg for det som hendte, og det var aldri meningen å slå hesten. Min eneste hensikt var å få oss ut av situasjonen, fortalte Hatteland i en pressemelding som rytterforbundet delte søndag.

Til Expressen forteller hun at hun for ikke lenge siden brakk benet, og ikke hadde kraft til å drive hesten over det andre hinderet i en kombinasjon. Derfor brukte hun pisken for å få hesten over hinderet.

– Hesten bremset mer enn jeg forventet, og jeg skulle selvsagt styrt unna kombinasjonshinderet. Isteden gjorde jeg den dumme feilen å fortsette, forklarer Hatteland i pressemeldingen delt på forbundets Facebook-side.

Videre sier hun at hun ikke kommer til å konkurrere mer før benet er helt bra igjen.

– Jeg er utrolig lei meg, jeg skulle aldri startet, sier hun til Expressen.

I 2013 fikk Hatteland en advarsel etter «mishandling av hest» under et stevne i Magna Racino i Østerrike.

– Skulle aldri ridd

Geir Gulliksen (58), en av Norges mest profilerte sprangryttere, mener Hattelands største feil var å konkurrere i det hele tatt.

– Hun burde ikke vært i den situasjonen. Hun skulle aldri ridd ennå, for hun var for svak i benet på grunn av ankelbruddet, sier han til VG.

OL-deltageren fra Beijing-lekene i 2008 understreker samtidig at piskbruk ikke er et utbredt problem hverken i norsk- eller internasjonal ryttersport.

Det er tillat å bruke pisken i sprangridning, men kun ved lette berøringer for å hjelpe hesten fremover. Det er ikke lov å «vinkle pisken oppover», altså å løfte den for å få kraft i slaget. TV-bilder fra søndagens konkurranse viser klart at Hatteland gjorde akkurat det.

– Vi tar avstand fra piskbruken, sier sportssjef i Norges Rytterforbund, Nina Johnsen, i en uttalelse på forbundets Facebook-side.

Avventer rapport fra det internasjonale forbundet

Forbundet har ennå ikke bestemt seg for om de skal følge opp saken utover den muntlige advarselen Hatteland fikk i Sverige. De avventer nå rapporten fra Det internasjonale idrettsforbundet for hestesport (FEI), før de vurderer om de skal gjøre noe mer.

Det opplyser kommunikasjonsrådgiver Anton Granhus i rytterforbundet til VG. Også han understreker at de tar sterkt avstand fra mishandling av hest.

Han opplyser at Hatteland ikke ønsker å uttale seg mer til media på det nåværende tidspunkt

Til den svenske nettsiden Hippson skriver FEI i en e-post at de jobber sammen med det norske rytterforbundet for å sikre at det ikke skjer lignende hendelser med samme rytter i fremtiden.

– Hatteland ble valgt ut av det nasjonale forbundet, og det er deres ansvar å sørge for at deres utøvere er skikket til å konkurrere, at de forstår reglene og handler deretter, skriver FEI videre.

Ifølge SVT har FEI foreslått nye konkurranseregler som blant annet åpner for å utestenge ryttere som bruker pisk mer enn to ganger. Reglene vil, om de vedtas, tre i kraft i 2019.