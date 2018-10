GJELSTEN ARENA: Bjørn Rune Gjelsten foran den nye hestearenaen i Lier. Han har brukt ti mill. kroner av egen lomme på dette prosjektet. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Gjelsten satte ny rekord på auksjon: Kan ha kjøpt OL-hest

Bjørn Rune Gjelsten (62) fortsetter å kjøpe hester. Tirsdag sikret han seg en lovende hingst som kan bli norsk OL-hest i 2024. Pris: Drøyt 4,2 millioner kroner.

Meningen er at Johan-Sebastian Gulliksen, sønn av den tidligere OL-rytteren Geir Gulliksen, skal ri den nyinnkjøpte hesten.

Ifølge nettstedet Dutch Sport Horse Sales er det ny salgsrekord for auksjonen i Kronenberg i Nederland. Hesten heter Immanuel R og er bare fem år gammel, og det vil derfor ta en tid før den blir å se på topp internasjonalt nivå.

Salgssummen oppgis til 450 000 euro, som tilsvarer 4,2 mill. kroner. Etter det VG vet er det Gjelstens dyreste hestekjøp noen gang.

På sikt kan det likevel være billig - om Immanuel R. blir en verdensstjerne.

Etter det VG forstår var Gjelsten representert på auksjonen ved Geir Gulliksen. Både pappa Geir, sønnen Johan-Sebastian og datteren Victoria har håp om å kvalifisere seg til Tokyo-OL - eller til senere olympiske leker.

– Det er helt supert at en mann som Bjørn Rune Gjelsten gjør slike innkjøp av topphester og stiller disse til disposisjon for talentfulle unge ryttere med et godt system rundt seg, sier sportssjef Nina Johnsen i Norges Rytterforbund i en kommentar til hestekjøpet.

Hun understreker at hesten bare er fem år og at det vil ta tid å få den opp i den ypperste verdenseliten.

– Men det er en ting som er sikkert i denne sporten. Både ryttere og hester herdes og modnes sammen over tid, og når man da har eiere som er så langsiktige som det Gjelsten er, så er det klart vi er veldig fornøyde med at slike folk finnes i sporten vår og at hester med et slikt potensiale kommer hit til landet, sier sportssjefen.

Bjørn Rune Gjelsten samarbeider nært med Gulliksen-familien, blant annet gjennom at Stall Gullik har bygd en egen luksusstall på eiendommen sin - som Gjelsten leier eksklusivt.

Han er også investor i laget «Skandinavian Vikings» som deltar i sprangsportens Champions League, et slags «Real Madrid» med bare verdensstjerner på laget, og der Gulliksen styrer det sportslige.

Bjørn Rune Gjelsten har dessuten brukt ti millioner kroner av egen lomme på å bygge en ny bane på den kjent hestearenaen på Linnesvollen i Lier - og gjøre det til et anlegg på internasjonalt nivå.

Geir Gulliksen var med på det norske laget som ble nummer tre i Beijing-OL - men som siden mistet bronsemedaljene fordi Tony André Hansens hest Camiro ble diskvalifisert.

VG har søkt Bjørn Rune Gjelsten og har fått beskjed om at han ikke er tilgjengelig for kommentar.