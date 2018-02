1 av 10 Fyrst Albert av Monaco var på medaljeseremoni etter skiskytternes 20 kilometer. MARTIN BERNETTI / AFP

Her ser du medaljens bakside ...

kommentar

Publisert: 24.02.18 19:19 Oppdatert: 25.02.18 01:47

SPORT 2018-02-24T18:19:23Z

PYEONGCHANG (VG) Hva sier det om selvbildet til IOC-toppene at de utstyrer seg selv med medaljer når det er utøverne som skal hedres?

Så er vi så vidt i gang igjen, da, med det som fryktelig fort kan eskalere til enda en debatt om et mulig OL på norsk jord.

Telemarks mangel på mål og mening førte til at idrettsstyret fornuftig nok tok ned den ballen, men et medaljerush som det vi opplever her i Sør-Korea , vil garantert inspirere både den ene og den andre til å riste liv i en latent OL-iver.

Spørsmålet er ikke om dette kommer opp som tema i full bredde, men når, hvor og hvordan.

Allerede ser vi antydninger. OL i Norge har vært tema i Dagsnytt 18 og i nyhetssendinger, mens blant andre hoppsjef Clas Brede Bråthen og Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli har brukt tid på å starte drodlingen.

Mens Bråthen reagerer på at folk kritiserer IOC uten å ville ta arrangøransvar selv, er Løfaldlis linje at det bør være en oppgave for idrettsstyret som velges neste år å meisle ut en felles kurs for leker i Norge.

Disse tankene vil trolig få tiltagende støtte fremover.

Men lar vi iveren løpe løpsk etter all gullgleden her nede, kan det være grunn til å kikke litt på bildene som følger denne teksten.

Vil vi virkelig bli en så nær lekekamerat med IOC som en arrangør må være?

Det er ikke lenge siden pampenes luksuskrav langt på vei ble den siste spikeren i Oslo2022-kisten.

Når man ser IOC-medlemmene sprade rundt med en medalje rundt halsen, er det vanskelig å la være å spørre seg om hvor mye mer nøkternt synet på egen fortreffelighet egentlig er blitt siden den gang,

Dette er selvsagt ikke verdens største sak i seg selv, men antrekket på medaljeseremoniene bidrar ikke akkurat til å bryte ned inntrykket av at OL styres av en pompøs og selvsentrert kameratklubb.

Hvorfor skal de selv ha medaljer?

Det er da ikke IOC-medlemmene som har vunnet noe her?

Er ikke dette en ganske lite elegant måte å sole seg i glansen på?

Nå er det naturligvis ikke hver enkelt som har valgt å ha på seg dette, og det ville for eksempel være helt urimelig å sette noe pampestempel på Kristin Kloster Aasen. Norges nye IOC-medlem er jordnær, konstruktiv og går inn i jobben med gode tanker om hvordan organisasjonen bør fornyes.

Argumentasjon som på bordet, er at Norge bør ta ansvar i stedet for å stå på utsiden og syte.

Da kan vi visst påvirke fra førersetet, i stedet for å sutre fra bagasjerommet, over hva Thomas Bach & co. foretar seg.

Men er det virkelig så enkelt?

Er det ikke litt naivt å tro at noen øvelser langt nord vil forandre så sementerte strukturer som denne lukkede klubben viser seg å være tuftet på?

Hvis man går inn som OL-arrangør, vil det være synonymt med å innlate seg på et inngående samarbeid med IOC over tid. Er det i det hele tatt tenkelig at norske kjerneverdier og denne klubben ville kunne få en lykkelig sameksistens?

Dette er tross alt en organisasjon som igjen og igjen demonstrerer store problemer med åpenhet, gjennomsiktighet i beslutningsprosesser, og som har til gode å bevise at de har tatt et tilstrekkelig oppgjør med kameraderi og korrupsjon.

Nå er det i gang et stort prosjekt, Agenda 2020, som skal lette byrden for arrangører i fremtiden, og Sverige har gode tanker om å melde sin interesse i 2026. Dersom disse planene skulle bli noe av, og det er slett ikke gitt, vil det kunne bli en interessant lakmustest på realiteten i om OL er i endring.

Lekene som kommer før den tid, blir neppe noe mindre grandiose enn vi er vant med.

En mulig tidsmessig tankegang for mulige OL-planer i Norge, kan oppsummeres i noen punkter:

1. Dagens idrettspresident, som utrolig nok sitter fortsatt, får vel fomle seg ferdig uten å bruke krefter på dette, etter at han klarte å beholde jobben på nyåret.

2. Det vil være for tidlig for et kommende idrettsstyre å starte den store OL-planen i 2019, men en konstruktiv idédrodling, og da i åpent lende, er selvsagt ikke å forakte.

3. IOC får vise at de mener alvor, og gjøre konseptet verdibasert fristende nok til at Norge bør vurdere å melde seg på, for eksempel ved at dette dokumenteres på den andre siden av kjølen.

La oss håpe at det blir en OL-fest i Norge igjen en dag, på premisser som passer vårt samfunn.

Det er også den eneste måten en OL-idé, som akkurat nå er et politisk steindødt tema, kan vise seg å være liv laga.

Den dagen noe slikt måtte bli aktuelt, kommer IOC til Norge uten medaljer til seg selv i bagasjen ...