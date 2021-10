HENLAGT: Siktelsen mot en Brann-spiller etter nachspielet i august er nå henlagt.

Voldtektssaken etter Brann-nachspielet er henlagt

En spiller ble i etterkant av skandalefesten på Brann stadion i august siktet for overgrep. Nå er saken henlagt.

Av Kristian Arnesen Strømshoved

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

VG oppdaterer saken!

– På bakgrunn av opplysningene fra etterforskningen har gitt, har vi besluttet å henlegge saken på bevisets stilling. Om det var god grunn til å begjære ytterligere etterforskning, ville dette blitt gjort, sier statsadvokat Ellen Cathrine Greve til VG.

En annen spiller fikk status som siktet for en voldshendelse på det samme nachspielet. Den saken endte med et forelegg på 10.000 kroner, og mannen vedtok det. Han erkjente ikke straffskyld, men gikk med på å betale for å bli ferdig med saken.

Skandalefesten på Brann stadion førte til at totalt tre spillere forlot Brann, mens de øvrige deltakerne fikk en kraftig, skriftlig advarsel av klubben.