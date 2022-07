Vil kjempe for norsk poker etter Jørstads VM-bragd: − Ikke gambling

Natt til søndag ble trønderen Espen Uhlen Jørstad verdensmester i poker, men det er lenge siden han har bodd i Norge. Nå ønsker Frp å gjøre poker legitimt også her til lands, men regjeringen står på sitt.

– Det er trist at de fleste nordmenn som lever av å spille poker, ikke føler at de kan gjøre det i sitt eget hjemland, sier Felix Stephensen til TV 2.

Stephensen ble selv nummer to i poker-VM i 2014. Nå er den norske bestenoteringen slått av Espen Uhlen Jørstad (34) som vant den siste avgjørende VM-duellen mot Adrian Attenborough med en hånd bestående av dronning og toer.

Med to toere og en dronning på bordet ble det en soleklar vinnende hånd mot australierens to par.

VERDENSMESTER: Espen Uhlen Jørstad vant VM i poker.

Men verdensmesteren har ikke bodd i Norge på mange år. På grunn av norske lover rundt spill og poker har han, og mange andre, sett seg nødt til å flytte utenlands.

– Jeg skjønner godt at Espen har valgt å bosette seg i utlandet, og ser ingen grunn til å komme tilbake til Norge sånn som det ser ut nå, sier Stephensen.

Poker er lovlig i Norge – men kun i organisert turneringsform (som for eksempel poker-NM). «Cash games», som er spilleformen der de fleste profesjonelle pokerspillere tjener pengene sine, er ikke lov. Såkalte «pokerklubber» er heller ikke lovlig. Årsaken er at det på generelt grunnlag ikke er lov med pengespill i Norge, først og fremst for å begrense spilleavhengighet.

Det finnes heller ingen lovlig måte å spille poker på nett uten å benytte utenlandske spillselskaper da Norsk Tipping ikke tilbyr poker. Man kan i så fall bli nektet å ta ut gevinsten.

Info Regler om utbetaling av spillepenger Lotteri- og stiftelsestilsynet: Du risikerer å ikke få gevinsten din om du spiller hos ulovlige spillselskaper. Det er fordi norske banker ikke har lov til å overføre penger til og fra pengespillselskapene som opererer ulovlig i Norge. Dersom du opplever å ikke få gevinsten din kan vi ikke hjelpe deg. Vi jobber for å stoppe disse selskapene for å beskytte deg. Det er bare Norsk Tipping som har lov til å tilby nordmenn kasinospill og oddsspill på nettet. Norsk Tipping har ansvarlighetstiltak i spillene sine, som for eksempel obligatoriske grenser for hvor mye du kan tape. Vis mer

Silje Hjemdal, kulturpolitisk talskvinne i Fremskrittspartiet, mener det nå er på tide å se på poker med nye øyne i Norge.

– I poker trenger man på mange måter å inneha de samme kvalitetene som andre idrettsutøvere. Det handler ikke om gambling og flaks over tid, og det trenger allmennheten å forstå. Jeg tror at poker fremdeles ikke er helt stuerent nettopp fordi folk forbinder det med gambling og hasard, og ikke med sannsynlighet, strategi, psykologi og taktikk, sier Hjemdal til VG, og legger til:

– Derfor håper jeg en norsk verdensmester i poker kan legge mye av grunnlaget for å sette dagsorden og en ny debatt.

Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap) i Kulturdepartementet synes prestasjonen til nordmannen er fantastisk – men er ikke enig med Hjemdal.

– Først og fremst vil jeg gratulere Espen med det som er en fantastisk bragd. Det er utrolig kult. Vi opplever likevel ikke den politiske situasjonen knyttet til poker-lovgivning som endret ut ifra dette, og står fast ved de vedtak Stortinget har fattet, sier han til VG.

VIL LEGALISERE POKER: Silje Hjemdal mener poker må bli fullt lovlig i Norge.

Hjemdal håper uansett at et norsk VM-gull i poker kan gi spillet nye muligheter i Norge, og sammenligner det med Cecilia Brækhus sin kamp om å få bokse lovlig i hjemlandet.

– Som kjent måtte det VM-titler til i boksing av Cecilia Brækhus før politikerne ble tvunget til å debattere og se på knock-out-forskriftene som hindret proffboksing i Norge. Målet må jo være en lovgivning som gjør poker mer legitimt og innsatsgrenser som harmonerer mer med pokerspilleres virkelighet.

Brækhus fikk endelig lov til å bokse på norsk jord i 2016: