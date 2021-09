VM-RIVALER: Magnus Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij etter partiet mellom dem for en uke siden. Fredag møtes de igjen i Stavanger - i deres trolig siste møte før VM-oppgjøret i november/desember.

Carlsen og rivalen velger helt ulik VM-plan: − Ingen vet bedre enn Magnus

STAVANGER (VG) Magnus Carlsen (30) og Jan Nepomnjasjtsjij (31) velger to vidt forskjellige strategier i sin forberedelser til VM-matchen i november/desember.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Mens Carlsen nå har fem-seks ukers hardkjør med fire tøffe turneringer, nøyer russeren seg trolig med å spille Norway Chess, der de VM-rivalene fredag møtes i det siste partiet.

– Dette blir min eneste langsjakkturnering. Kanskje skal jeg spille noe hurtigsjakk, men det har jeg ikke avgjort ennå, sier Nepomnjasjtsjij til VG.

Magnus Carlsen derimot har et knallhardt program:

28. august-5. september: Online-turneringen Champions Chess Tour.

7.-18. september: Norway Chess, Stavanger.

17.-25. september: Europacup med klubben Offerspill, Nord-Makedonia.

25. september-4. oktober: Finale i Champions Chess Tour online.

– Magnus spiller nesten hver eneste dag disse ukene. Det er et intenst program. Men det er frivillig, og han mener at det er måten å forberede seg til en VM-match. Og ingen vet bedre hvordan man skal forberede seg til en VM-match enn Magnus, sier TV 2-ekspert Jon Ludvig Hammer til VG.

– Den erfaringen som Magnus har fått gjennom fire VM-matcher, er uvurderlig.

– Hva tenker du om Nepomnjasjtsjijs opplegg?

– Han trenger virkelig disse partiene i Norway Chess. Det blir hans eneste fysiske turnering i langsjakk siden han vant kandidaturturneringen i vår. Derfor var han nok ganske desperat etter å få ordnet visumet, sier Hammer - med henvisning til at Nepomnjasjtsjij plutselig oppdaget at han ikke hadde gjeldende visum – og måtte ha god hjelp av den norske ambassaden i Moskva.

– Dette er matchtrening som Jan trenger, sier Hammer.

Magnus Carlsens far og manager Henrik Carlsen forklarer:

– Årets VM-match begynner 17 dager senere enn noen av matchene har begynt tidligere. Dette forskyver trenings- og spilleprogrammet et par uker og vel så det. Sånn sett er det å spille en del i hele september tilsvarende som at Magnus spilte tidlig i september tidligere. Men Magnus spiller mer enn foran tidligere matcher, innrømmer Henrik Carlsen – og forklarer det blant annet med corona-pausen.

VM-RIVALER: Magnus Carlsen og Jan Nepomnjasjtsjij etter partiet mellom dem for en uke siden. Fredag møtes de igjen i Stavanger - i deres trolig siste møte før VM-oppgjøret i november/desember.

– Dessuten er belastningen mindre når han spiller online enn når han må reise.

– Han har spilt få over brettet turneringer tidligere i år, men kompenserer det litt med flere onlineturneringer. Magnus føler at han som helhet spiller passe mye.

– Hva tenker du om Nepomnjasjtsjij?

– Han spiller trolig bare Norway Chess, og det er mer typisk historisk sett for VM-utfordrere og verdensmestere. Magnus har spilt tettere opptil VM-oppgjørene enn det som har vært standard tidligere.

– Er du bekymret for at Magnus kan spille for mye i turneringer?

– Det bekymrer meg lite, for Magnus har lang erfaring i å spille vm-matcher. Dette er ganske optimalt for ham, og det vil jeg tro at Jans opplegg er for ham. Han har fått en god erfaring ved at han to ganger har måttet forberede seg til kandidatturneringen, som gikk i to omganger som følge av coronaen.