Vecchia sikret sen Rosenborg-seier – drømmeduoen scoret igjen

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Tromsø 3–2) Igjen sørget Rosenborgs nye ungdommelige angrepsduo for målshow på Lerkendal, men en taktisk genistrek fra Tromsø-treneren var nær ved å ødelegge alt.

I løpet av fire minutter i første omgang, scoret Rosenborg og Norges U21-landslags nye drømmeduo, Noah Holm og Emil Konradsen Ceide, scoret hvert sitt mål. Rosenborg så ut til å hente nye poeng i gullkampen, men så satte Tromsø-trener Gaute Helstrup inn en gammel kjenning.

Først var Zdenek Ondrasek sterkt delaktig i Thomas Totlands reduseringsmål. Så var han sist på ballen da «Gutan» så ut til å ha sikret seg et særdeles viktig poeng i bunnkampen.

Kampen var på det nærmeste over da Rosenborgs innbytter, svenske Stefano Vecchia, headet inn seiersmålet, og sendte bortelaget skuffet hjem.

AVGJORDE: Rosenborgs Stefano Vecchia stanger inn seiersmålet dypt inn i overtiden mot Tromsø på Lerkendal.

Drømmeduo

Før det hadde mye skjedd. Først var Holm sist på ballen fra to meter, etter en mønsteropprulling av Rosenborgs unggutter. Ballen startet sin ferd ute på venstre, da Olaus Skarsem skar innover i banen, fant Edvard Tagseth, som igjen fant Ceide. Utenfor Ceide kom Erlend Dahl Reitan på en susende overlapp, og pasningen inn foran mål var perfekt for en akkurat onside-plassert Holm.

Om den scoringen var det man ønsker skal være typisk for Rosenborg, var 2–0-målet alt annet. Tagseths corner gikk via Tromsø-forsvarer Christophe Psyché, og på bakerste stang. Der headet - hvem andre - Emil Konradsen Ceide ballen over Tromsø-keeper Jakob Karlstrøm og i krysset.

Helstrups genistrek

For etter en oppløftende start på kampen i offensiv 3–5–2-formasjon, ble Tromsø spilt lavere og lavere i banen, og så nå stadig oftere ut som et forsiktig lag i en defensiv 5–4–1-formasjon, uten stort å komme med fremover i banen.

Så tok Tromsø-trener Gaute Helstrup et avgjørende, men fremfor alt modig grep.

Helstrup ba Ondrasek gjøre seg varm, og tok Daniel Berntsen av banen til fordel for den tidligere Tromsø-toppscoreren. Eric Kitolano ble plassert tilbake på vant indreløperplass, og «Kobraen», som han kalles, tok plass ved siden av Tromsøs andre toppspiss, Runar Espejord.

Effekten lot ikke vente på seg.

Kobraen

Sju minutter etter byttet gikk Ondrasek i duell med to Rosenborg-spillere. Samtidig stakk Thomas Totland i bakrom. Holmar Eyjólfsson og Adam Andersson ble smågutter mot «Kobraen», og ballen spratt til Totland som ikke gjorde noen feil alene med keeper André Hansen.

Rosenborg hadde eid kampen etter Tromsøs gode åpning, men med Ondraseks inntreden skiftet kampen sakte, men sikkert karakter.

Fem minutter ut i andre omgang viste Tromsøs nye spissduo seg frem sammen for første gang. Oppskriften var det samme som på reduseringsmålet. Espejord stusset den lange ballen mot RBK-målet, og Ondrasek løp seg fri fra hjemmeforsvaret. Avslutningen var en kobra verdig.

Overtidsdrama

Rosenborg var rystet. 25 minutter før slutt var det Åge Hareide sin tur til å ta grep. Per Ciljan Skjelbred og Carlo Holse kom inn for Tagseth og Alexander Tettey. Da hadde allerede Stefano Vecchia kommet inn for Skarsem.

Etter byttene var det Rosenborg som overtaket spillet, mens Tromsø-spillerne, i hvert fall ifølge de 6 668 tilskuerne på tribunen, brukte i overkant mye tid for å få ballen i spill, noe som til slutt resulterte i ett gult kort fra dommer Tore Hansen.

Da kampen var i ferd med å ebbe ut med 2–2, var det Åge Hareides grep og innbytter Vecchia som fikk hjemmefansen på beina. Dermed er avstanden opp til serieleder Molde bare fem poeng idet sju runder gjenstår.