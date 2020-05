GJENÅPNES: FHI og Helsedirektoratet vil åpne for at barn og unge igjen kan drive med idrett. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Vil åpne for all barneaktivitet fra 1. juni

Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet ønsker å åpne alle idretter for barn og unge fra 1. juni.

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Jakob Linhave bekrefter at direktoratet sammen med FHI vil frmme et forslag om å gjenåpne alle idrett for barn og unge 1. juni.

Det var NRK som først omtalte saken.

– Det er sannsynlig at vi kommer til å komme med anbefalinger som gjelder alle barn fra 0–20 år og alle idrettsgrener. I hvilken form er litt for tidlig å si, men vi har en god dialog med Folkehelseinstituttet og Norges idrettsforbund om mulige løsninger. Så vil vi se om dette er mulig å få til allerede fra 1. juni, sier han til NRK.

Tidligere onsdag sa kulturminister Abid Raja (V) til VG at barn og unge igjen kunne drive med idrett med begrenset kontakt fra 15. juni.

– I likhet med Norges idrettsforbund har jeg vært opptatt av å åpne breddeidretten så raskt som mulig. Derfor er det veldig gledelig å kunne si at barnefotballen, samt andre barneidretter med begrenset fysisk kontakt, starter opp igjen fra 15. juni. Da går man bort fra énmetersregelen, sa statsråden til VG.

Helsedirektoratet vil altså åpne opp for all idrett tidligere.

– Det er fordi at smittesituasjonen er som den er i dag. Vi har god kontroll på nåværende tidspunkt og regjeringen er tydelige på at vi skal prioritere barn og unge, sier Linhave til NRK.

Likevel kan det komme noen begrensinger for enkelte idretter og grunleggende regler vil også gjelde i idretten.

