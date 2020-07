DUELL: Magnus Carlsen og Anish Giri fotografert under Wijk aan Zee-turneringen i januar 2020. Foto: KOEN SUYK / ANP

Carlsen slår tilbake mot Giri: – Vrangforestilling

Anish Giri (26) og Magnus Carlsen (29) elsker å småerte hverandre. Men har feiden nå tatt en mer alvorlig retning?

Sjakkentusiaster har vært overrasket over det som har utspilt seg de siste ukene. Ikke minst denne tweeten fra Giri, der han altså snakker om en PR-kampanje mot ham:

Her snakker altså Giri om at Team Carlsen skal ha hatt en «ekkel» kampanje på sosiale medier mot ham tidligere, at det ble slått på det da Giri spilte dårlig i 2018/19, men at de nå har «fortsatt med dette tullet».

Anish Giri har hatt en rekke tweets også etter dette i retning av Carlsen og hans team. Også Carlsens trener Peter Heine Nielsen har blitt dratt inn i feiden:

Dansken har på Twitter undret seg over at han fikk en kraftfull melding fra en pro-Giri-konto, som siden ble slettet da Nielsen spurte om identiteten til den som skrev.

Nå kommenterer Magnus Carlsen selv det som har skjedd den siste tiden. Det gjør han i et intervju med chess24.com, sjakknettsiden som han er deleier i. Uttalelsene kom etter tirsdagens seier over nettopp Anish Giri i det som heter «chess 24 Legends of Chess», en av turneringene på «Magnus Carlsen Tour 2020».

Der ble han intervjuet av den kjente indiske sjakkspilleren Tania Sachdev. Hun begynte med å si at «det har vært et skifte i tonen mellom deg og Anish».

Carlsen, som foreløpig spiller turneringen fra en båt, svarte:

– Hvis han faktisk føler seg forulempet av noe, så var ikke det meningen. Det har alltid vært snakk om vennskapelig erting.

Men så fortsatte verdensmesteren:

– Så reagerer jeg ganske alvorlig på forestillingen hans om at det pågår en PR-kampanje av Team Magnus, fordi han blir sett på som en trussel.

– Hvis det er erting, så er det greit, og bare noe som jeg ikke har skjønt, men hvis han faktisk tror det, så virker det mer som en vrangforestilling for meg, sa Carlsen.

Onsdag spiller han mot sin tidligere VM-motstander Viswanathan Anand. Før turneringen startet satte inderen feiden i kontekst med følgende uttalelse til samme Sachdev i chess24.com:

– Du kan ikke skape den kalde krigen. Giri-Carlsen på Twitter er ikke det samme som Spasskij-Fischer, sa Anand - med henvisning til den klassiske VM-kampen mellom sovjeteren Boris Spasskij og amerikaneren Bobby Fischer. Den foregikk midt i den kalde krigen mellom kommuniststaten og USA.

