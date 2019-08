BEKYMRET: Minnesota Vikings-trener Mike Zimmer (t.v.) virket ikke fornøyd med Kåre Vedviks to bommerter etter oppkjøringskampen mot Arizona Cardinals. Foto: Getty images/AFP

Vikings-trener bekymret etter Vedvik-bommerter: – Jeg er i villrede

(Minnesota Vikings – Arizona Cardinals 20–9) Seier til tross, Vikings-trener Mike Zimmer lot seg forurolige over norske Kåre Vedviks prestasjoner i oppkjøringskampen mellom Vikings og Cardinals.

Siddisen Kåre Vedvik (25) ble hentet til Minnesota-klubben uten en spesifisert rolle, men med håp om at han kan benyttes som både «punter» og «kicker».

Under oppkjøringskampen lørdag fikk han ansvaret som kicker, men det så ikke ut til at sikte var fininnstilt. Vedvik misset på to av to mulige field goals – én fra 43 yards (39 meter) og én fra 54 yards (49 meter).

Dette er en «punter» og «kicker» Kicker: Har som oppgave å score poeng ved å sparke ballen mellom målstengene. Et field goal gir tre poeng, mens et ekstraspark etter en touchdown gir ett poeng.

Punkter: Skal sparke så langt og høyt som mulig for å sørge for at motstanderens angrep starter langt bak på banen. Vis mer

På pressekonferansen etter kampen lød det kontante svaret «høy», da Vikings-trener Mike Zimmer ble spurt om graden av bekymring over Vedviks to bommerter.

– Jeg vet ærlig talt ikke. Siden vi hentet Vedvik har (Matt) Wile «puntet» bra og (Dan) Bailey sparket bra. Så går Vedvik utpå og misser field goals. Jeg vet ikke, jeg er i villerede, svarte treneren på spørsmål om «kicker»- og «punter»-posisjonene i klubben.

«Placekicking», «kickoffs» og «punting» I amerikansk fotball sparker man ballen ved tre forskjellige anledninger. Det er svært uvanlig at samme mann tar seg av alle tre. «Placekicking»: En spiller forsøker å plassere ballen mellom målstengene, enten fra der angrepet stopper opp (3 poeng), eller fra 35 yards etter at laget har scoret touchdown (1 poeng). Dette gjøres ved at én spiller kaster ballen bakover, en annen fanger den og setter den ned, før kickeren lader kanonen og drar til. Det lengste field goalet i NFLs historie er 64 yards. «Kickoffs»: Avsparket er også svært viktig, da det er om å gjøre å gi laget best mulig posisjon på banen. Ballen plasseres død på en «tee», før kickeren hamrer til. Vanligvis er det en fordel å sparke ballen over hele banen. Da starter motstanderlaget på sin egen 35 yard-linje. «Punting»: Punting kan sammenlignes med en klarering i fotball, og skiller seg ut fra de to over, fordi punteren selv slipper ballen ned for å sparke den i luften. Poenget med punts er å sende motstanderen så langt tilbake på banen som mulig. Å få ballen til å lande innenfor motstanderens 20 yard-linje er det man er ute etter. Vis mer

NFL-Vedvik: – Detaljer

Kåre Vedvik ble omringet av presse i garderoben etter kampen. I et intervju gjort tilgjengelig av Zone Coverage, ble han spurt om han trodde treneren forsøkte å sende ham en beskjed under pressekonferansen.

– Jeg tror ikke det, men jeg vet ikke, svarte nordmannen.

På stødig amerikansk engelsk, forklarte Vedvik sitt syn på missene – den ene til venstre for målstengene, den andre til høyre.

– Det er bare detaljer som gjør at det ikke blir like bra i konkurranse som på trening. Det må bare utføres bedre.

– Var det samme problem eller to forskjellige?

– Det var to litt ulike ting. Ulike avstander («hashmarks»), ulike vinkler. Jeg traff dem bra med foten og fikk en fin ballbane og god høyde, men må jobbe litt med vinklingen slik at den går i den retningen jeg ønsker, sa nordmannen – og understreket at han hadde høye forventninger til seg selv og var klar til å slå tilbake.

NFL starter sesongen den andre helgen i september og Vikings spiller første kamp hjemme mot Atlanta Falcons, søndag den 8. september. Før den tid får Vedvik sjansen til å overbevise i sommerens siste oppkjøringskamp mot New York-baserte Buffalo Bills, førstkommende fredag.

