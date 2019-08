GAMLE VENNER: Ståle Solbakken og Youssef Toutouh i forbindelse med en Champions League-kamp mot Juventus i 2013. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ny Stabæk-profil hyller Ståle Solbakken: – Helt fantastisk

BEKKESTUA (VG) For tre år siden spilte danske Youssef Toutouh (26) Champions League-fotball under Ståle Solbakken (51) i FC København. Nå skal han unngå nedrykk med Stabæk.

Nå nettopp







– Det er sånn fotball er – en dag er du oppe og en dag er du nede, sier Youssef Toutouh.

VG møter den nysignerte Stabæk-spilleren like etter onsdagens trening. 26-åringen ble klar for klubben i midten av august.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Toutouh spilte for FC København fra 2011 til 2018, og fikk blant annet med seg Champions League-gruppespill i 2016. Det er et stykke fra dét til trening på Nadderud med et nedrykkstruet Stabæk.

Siden glansdagene i FCK har han vært ute i kulden AGF, hvor han har vært siden 2018. På spørsmål om hvordan han endte opp med å bli lånt ut til nettopp Stabæk, svarer han at det var flere dansker som dro ham i den retningen.

– Det er allerede noen danske spillere her, og jeg spurte de litt om klubben. Jeg så at de trivdes, og jeg er også veldig fornøyd, sier Toutouh, som beskriver seg selv som en teknisk spiller med evne til å avgjøre kamper – og som kan bidra med god erfaring.

Danske Sammy Skytte og Kasper Junker er også hentet til klubben i dette vinduet.

Dette sa trener Jan Jönsson da han signerte for Stabæk:

Solbakken hylles

I FCK spilte han under Ståle Solbakken. Nordmannen fullroses av den ferske Stabæk-spilleren, og han gir Solbakken en del av æren for at han lyktes i Danmark.

– Han er en helt fantastisk trener. Han ga meg sjansen til å leve ut drømmen min. Jeg hadde ham som trener lenge. Han kan være en tøff mann, men han forventer alltid det beste fra spillerne. Det får deg til å levere i hver eneste kamp. Jeg fikk spille Champions League under ham, og det er noe jeg aldri kommer til å glemme. Det var en drøm som går i oppfyllelse, sier Toutouh.

Nå skal han trenes av Jan Jönsson det neste halve året. Toutouh forteller at han ikke kjenner svensken så godt ennå, men han kan se noen likheter mellom Jönsson og Solbakken.

– Han er dedikert og han at an gjør alt han kan for å være forberedt til hver trening. Det er viktig. Jeg kjenner ham ikke så godt ennå, men han er rolig og profesjonell, forteller dansken.

Jönsson selv mener også det finnes flere likheter mellom seg selv og «Ståle Salvatore». De møttes for første gang i svenskens første treningskamp med Stabæk. Kampen var mot HamKam – med Solbakken som trener.

– Når det kommer til det grunnleggende, er jeg og Ståle ganske nære hverandre. Det er sikkert nyanser i spillet som skiller seg en del, men det grunnleggende er likt. Jeg hadde et samarbeid med Ståle og FCK da jeg var i Halmstad og vi fikk låne spillere fra Ståle – nettopp fordi vi har litt samme grunntanker, forteller Jönsson.

Her renner det over for Jönsson:

Tilbake til Champions League – nivå

Jönsson er fornøyd med sin nye elev, og målet er å løfte Toutouh tilbake til nivået han hadde inne tidligere i karrieren.

– Fremfor alt har han offensive fibre. Han er totalt sett en bra spiller som skjønner at man må forsvare også, men han er en offensiv innoverkant eller i en tierrolle. Han bekler de fleste offensive posisjoner med sin spilleforståelse og touch, forteller Jönsson.

– Vi ønsker å løfte ham opp på sitt individuelt høyeste nivå. Vi vet at det er veldig bra. Så vi jobber med trivselsfaktor og er veldig tydelige på hva vi krever og hva vi vil for noe. Jeg tror han kommer til å smelte veldig godt inn her, legger han til.

Stabæk møter Strømsgodset lørdag 18.00. Kampen sendes på Eurosport Norge.

Stabæk yppet seg mot Rosenborg forrige runde:

Publisert: 31.08.19 kl. 10:49







Mer om