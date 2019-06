SLÅR ALARM: Svenskene vil trolig spille VM-kvartfinalen mot Tyskland i ekstrem varme. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Ekspert advarer før VM-kamp: – Man kan dø av det

Hetebølgen som herjer i Europa får svenskene til å slå VM-alarm før kvartfinalen mot Tyskland lørdag kveld. – Man kan dø av det, sier idrettsfysiolog Mikael Mattsson.

I Frankrike har det vært den varmeste junimåneden på 72 år. Høyeste temperatur fredag var 44,3 grader. Det er forventet å bli enda varmere i løpet av helgen.

Lørdag kveld skal Sverige møte Tyskland til VM-kvartfinale i den franske byen Rennes. Nå slår svenskene alarm.

– Får man heteslag er det alvorlige konsekvenser. Man kan dø av det, sier idrettsfysiolog Mikael Mattsson til Aftonbladet.

– Når man utfører en jobb blir kroppen varmere og varmere. Da må den kjøles mer ned. Kroppen pleier å løse det av seg selv gjennom svette, men egentlig er det ikke svetten i seg selv som gjør deg kaldere, det er når svetten fordamper. Problemet oppstår når det er høy luftfuktighet, for da blir det vanskeligere for svetten å fordampe, fortsetter idrettsfysiologen. Han er lektor i idrettsfysiolog ved universitetet Stanford i USA.

Mattsson mener det å spille VM-kvartfinale i den varmen som nå er i Frankrike, er livsfarlig.

– Det er på grensen til hva kroppen tåler, sier han.

Kvartfinalen mot Tyskland spilles 17.30 lørdag kveld. Norge røk ut av mesterskapet torsdag kveld etter 0–3-tap for England i sin kvartfinale. Se scoringene her:

Hetebølge i Europa

Hetebølgen som har truffet store deler av Europa denne uken er spådd å knuse en rekke varmerekorder. Myndighetene har innført en rekke strakstiltak i frykt for gjentagelse av 2003-katastrofen.

Den gang omkom over 15 000 mennesker i Frankrike. Paris har blant annet tatt grep for å nedkjøle befolkningen. Tusenvis av eksamener er utsatt, byens svømmehaller har fått utvidede åpningstider og en egen telefonlinje er opprettet for å bistå innbyggerne.

Paris-ordfører Anne Hidalgo presenterte mandag en handlingsplan som blant annet inkluderer å installere offentlige «kjølerom», flere vannfontener rundt om i byen og maskiner som skal sprute kaldt vann utover gatene.

Publisert: 29.06.19 kl. 09:04