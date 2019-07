TALENT: Viktor Hovland har for alvor fått sitt gjennombrudd innenfor golfverdenen. Foto: Thomas Nilsson

Hovland storspilte på siste dag av 3M Open

Viktor Hovland (21) imponerte og gikk sisterunden i Minnesota på 65 slag, seks under par. Det sørger for et byks på resultatlistene.

Oppdatert nå nettopp







Hovland fullførte sin beste dag under 3M Open-turneringen i USA på den avsluttende runden søndag.

Ingen slag over par og seks birdies holdt til å gå de 18 hullene på 65 slag, og totalt endte han 15 under par.

Han startet søndagen på en 27. plass, men idet 21 år gamle Hovland gikk av gresset etter hull 18, lå han helt oppe på en delt sjetteplass.

les også Golf-Hovland «puttet» million-premie etter super-finish

Hovland er imidlertid ventet å falle noe på resultatlisten. Det er fortsatt en god del som ikke er ferdige med sine runder. 21.40 var han falt til delt 9. plass. VG kommer tilbake med mer.

Sett denne?

Det er uansett imponerende golfing av Hovland, som ble proff etter den imponerende 12.-plassen i US Open.

Profflivet betyr også at han kan vinne penger i turneringene han deltar i, og god golfing i Minnesota betyr også klirrende mynt i kassa.

9. plass gir en utbetaling på 185.600 dollar, ca. 1,6 mill. kroner, ifølge Golf Digest, og Hovland må falle til 15. plass for ikke å få utbetalt én million kroner.

3M Open-turneringen i Minnesota er Hovlands tredje PGA-turnering på like mange uker.

Det startet med en 54. plass og rundt 140.000 kroner i Travelers Championship, før han fulgte opp med en 13. plass og rundt 1,3 millioner i Detroit forrige uke.

Publisert: 07.07.19 kl. 21:19 Oppdatert: 07.07.19 kl. 21:40