GODE VENNER: Alan Bratton og Viktor Hovland ble kjent for seks år siden. Nå skiller de lag. Her går de av greenen sammen som spiller og caddie for siste gang. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hovland-avskjeden som fikk treneren til å strigråte

PEBBLE BEACH, CALIFORNIA (VG) Her går sensasjonsgolferen Viktor Hovland og hans collegetrener og caddie av banen sammen for siste gang. Avskjedsdagen ble sterk for Alan Bratton.

Den meritterte og anerkjente collegetreneren fra Oklahoma State har sett spillere forsvinne for å søke lykken som proffer før. Men han har ikke sett noen som Viktor Hovland.

– Han har skjemt oss ut, vet du, ved å få det til å se så enkelt ut. Og det er ikke det, sier Bratton til VG mens tårene triller.

Det er flere timer siden Hovland har fått en råsterk 12. plass i U.S. Open, som ville gitt ham 2,1 millioner kroner bare i prispenger hvis han var profesjonell. Ingen norsk herregolfer har vært i nærheten av slike prestasjoner.

Da de gikk av puttinggreenen, sa Bratton «Viktor, nå er du en del av historien i veggene her på Pebble Beach».

– Jeg sa også at det var stort å være ved hans side – og at jeg var enormt stolt over ham.

expand-left arrow-right ET SISTE FARVEL: Alan Bratton og Viktor Hovland skal holde kontakten fremover.

Vi står ved greenen på hull 18 på den berømte golfbanen. Familiene til både Hovland og Bratton er rundt oss. Og det blir for mye for den populære treneren.

Hovland blir proff. Selv skal Bratton bruke deler av sommeren i Frankrike for å finne nye, europeiske golftalenter.

Det første møtet

Alan Bratton oppdaget Viktor Hovland under European Boys Team Championship i Aberdeen i Skottland i 2013. Dette mesterskapet er et viktig utstillingsvindu for spillere som drømmer om en golfkarriere og sponset utdanning på college i USA, har Norsk Golf tidligere skrevet.

Oklahoma States ferske sjeftrener var egentlig mest interessert i en annen nordmann som nå har gjort det bra: Kristoffer Ventura, som nå spiller på Web.com-touren, hakket under PGA-touren.

«Hvem er det der», spurte Bratton da han så Hovland svinge golfkøllene.

Men det var ikke bare svingen. Det var smilet også, forteller Bratton til VG, mens tårene triller.

– Folk sier det hele tiden, at han smiler seg rundt golfbanen. Han simpelthen elsker å konkurrere. Han er ikke redd for å gjøre feil. Det er skikkelig kult. Han er virkelig spesiell…

Bratton klarer ikke å få ut ordene. Tårene renner.

– Jeg blir følelsesmessig her….men det er så enormt gøy.

Slik startet på mange måter eventyret som førte Viktor Hovland til toppen på rankingen av verdens amatørgolfere. Nå overlater Hovland den tronen til en annen.

Vil aldri glemme

Han er blitt invitert til å spille de neste fire ukene på PGA-touren. Nå skal han kjempe om de store dollarene.

Innspilte penger er på mange måter målestokken på en proffgolfers suksess. Det er det som avgjør om Hovland kan sikre seg en fast billett på verdens gjeveste golftour.

Han ankommer den første PGA-turneringen som proff med nye klær, køller og caddie. Men Hovland vil aldri glemme Bratton. Faktisk er planen hans å bo videre i Oklahoma.

– Jeg tror ikke jeg hadde vært like god golfer eller vært den jeg er uten ham, sier Hovland, og forklarer videre:

– Hadde ikke han rekruttert meg, ville jeg ikke vært i Oklahoma State. Han har tatt godt vare på meg og bryr seg virkelig. Det er jo hele livet hans. Han bruker jo mer tid på oss enn på sin egen familie. Vi er jo nesten som barna hans. Så det er litt trist at jeg nå er ferdig der.

Og så sier Hovland dette:

– Men nå er det et nytt eventyr som starter.

Hovland reiser til den første turneringen i Connecticut - Travelers Championship - med enorm selvtillit.

– Hvis han spiller som han gjorde denne uka, kan han vinne. Han kommer dit proppfull av selvtillit, sier Bratton.

# Han klarte den såkalte cuten enkelt i både Masters og U.S. Open med verdens beste spillere på plass. I Masters endte han på 32. plass.

# Han kom på 12. plass i U.S. Open med den laveste totalscoren i turneringens historie – fire under par. Den gamle rekorden var 59 år gammel – fra golflegenden Jack Nicklaus.

# I Masters hadde Hovland den beste totalscoren av en amatør på 58 år, med tre under par (72,71,71,71).

# Han vant tre slagturneringer i sin siste sesong for Oklahoma – riktignok halvparten av lagkamerat Matthew Wolff, som også blir proff nå.

Viktor Hovland bryter barrierer hele tiden. Han sier dette om det er noe han tenker på selv:

– Det er ikke opp til meg å svare på. Jeg prøver liksom bare å gjøre det beste jeg kan, og så får vi se hvordan det blir.

– Høyt nivå

Han sier at han ikke liker å sette seg konkrete mål.

– Jeg vet at hvis jeg spiller bra, så holder jeg et høyt nivå. Men jeg må prestere. Samtidig vet jeg at det ikke er verdens undergang hvis det ikke går helt som jeg håper.

PÅ HUGGET: Viktor Hovland gikk fire under par i sin siste golfrunde som amatør. Her sammen med collegetrener og caddie Alan Bratton. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hjemme i Norge er det forventninger om at Hovlands suksess skal gi herregolfen enda en dytt. Det har vært mange sterke resultater fra flere spillere det siste året.

– Jeg tror det er akkurat dette vi trenger for å løfte golfsporten videre, og at dette kan inspirere unge til å satse helhjertet på golf, sier Tore Waagø, daglig leder i Hovlands norske klubb, Miklagard.

Marius Thorp – den første nordmannen som spilte en Major-turnering i golf – sier at han nærmest er målløs av det han har sett. Han kjenner Hovland godt.

– Hva er det med Hovlands hode som gjør at han leverer så sterke prestasjoner?

– Det er på rett plass. Han er fokusert, sulten, men samtidig avslappet til at dette i bunn og grunn bare er golf. Jeg liker også at han ikke har et soleklart mål, men drives av å bli bedre, svarer Thorp.

