Sjakkeksperter om Carlsens planer: – Helt surrealistisk

Flere tunge stemmer i det norske sjakkmiljøet reagerer kraftig på den nyoppstartede klubben til verdensmester Magnus Carlsen (28). NRK-ekspert Torstein Bae er målløs. Atle Grønn kaller det «sjakk matt».

Det ble tidligere tirsdag kjent at Carlsen har opprettet en sjakklubb, der han selv er leder, som ønsker å få gjennom en omstridt bettingavtale i sjakkforbundet.

Atle Grønn har tittelen internasjonal mester i sjakk og har vært ekspert under både NRK og VGTVs sjakksendinger.

– Dette er helt surrealistisk. Verdensmesteren i sjakk har satt sjakksporten sjakk matt, sier Grønn til VG.

Den 7. juli skal kongressen i Norges Sjakkforbund (NSF) stemme over om forbundet skal inngå en avtale med selskapet Kindred, som vil gi NSF 50 millioner kroner over fem år. Saken er svært betent, og splitter Sjakk-Norge.

Tirsdag kveld meldte Carlsens nye klubb, Offerspill SK, på Twitter at de hadde nådd 1000 medlemmer. Verdensmesteren vil selv ta regningen på opp mot en halv million kroner, sier pappa Henrik Carlsen til VG. De nye medlemmene trenger med andre ord ikke å betale for kontingenten til Norges Sjakkforbund.

Oppsummert: Jo flere medlemmer, jo flere delegater på kongressen – jo større sjanse for at avtalen med Kindred blir gjennomført.

Grønn er en klar motstander av avtalen med bettingselskapet.

– Sjakk skal være åpent for alle, ikke være organisert og betalt gjennom bettingvirksomhet, mener han.

Målløs

Torstein Bae har også tittelen internasjonal mester i sjakk og er best kjent som NRK-ekspert.

– Jeg er målløs. Det er jeg ikke ofte, sier Bae til VG og legger til:

– Det er oppsiktsvekkende at Magnus ikke selv ser de problematiske sidene med dette opplegget.

Bae går i retning av å være enig med Vegard Ramstad, lederen i Stjernen sjakk-klubb, en av Norges største sjakk-klubber. Til VG sier han:

– Man blir litt forskrekket. De vil kuppe kongressen. Jeg forventer at forbundet tar tak i denne saken. Jeg ønsker at de gir en uttalelse på om de tillater dette fram mot kongressen. Jeg håper at de ser på dette og ikke godkjenner delegatene fra Offerspill.

– Det er en grunnleggende forutsetning for delegatsystemet at medlemmer betaler sin egen kontingent. Derfor mener jeg at forbundet bør vurdere om disse medlemmene kan gi delegater, sier Torstein Bae.

Hverken Magnus Carlsen eller manager Espen Agdestein har foreløpig ønsket å kommentere denne kritikken overfor VG tirsdag.

Magnus Carlsen sier følgende om den nye klubben i en video på Offerspill SKs hjemmeside:

– Offerspill SK mener at sjakk skal være for alle. Vår visjon er en ytterlig folkeliggjøring av sjakken i Norge, der ingen skal falle utenfor på grunn av midler, geografisk eller demografisk tilfeldighet. En bærekraftig og fruktbar fremtid er det vi skal strebe for.

Senere sier han:

– Syvende juli skal kongressen stemme over samarbeidet mellom NSF og Kindred. Offerspill sjakklubb er for at dette samarbeidet inngås. Nye medlemmer gjøres derfor oppmerksom på at din innmelding kan påvirke utfallet av valget.

Overfor NRK sier Espen Agdestein dette om saken:

– Det er han (Magnus Carlsen) som er opptatt av å legge til rette for dem som ønsker å satse bak ham. Han synes det er et stort potensial i norsk sjakk og at det gror godt, men det er helt umulig for de unge å satse med de budsjettene norsk sjakk har hatt og opererer med, sier Agdestein.

På spørsmål fra kanalen om «dette er en demokratisk måte å gjøre det på – noen mener det er å kuppe kongressen», svarer han:

– Jeg tror ikke Magnus har noen kuppintensjoner, men han ønsker å mobilisere de unge til å engasjere seg i saken. Dette er en måte å gjøre det på. Det er høyst frivillig å melde seg inn, og det er ikke uvanlig at det er gratis medlemskap.

EKSPERTER: Atle Grønn (t.h.) fulgte sjakk-VM i 2016 for VGTV, her under sending sammen med Simen Agdestein og Jon-Ludvig Hammer (i midten). Foto: Frode Hansen

Tidligere sjakkpresident Jøran Aulin-Jansson er positiv til 50-millioners avtalen. Han er overrasket over Carlsens nye sjakklubb.

– Jeg har ikke rukket å tenke gjennom alle sider. Det er flott med engasjement, og er det noen som kan skape det og holde det en stund, så er det Magnus. Men jeg er litt i villrede om dette er den beste metoden å gjøre det på, det vil tiden vise, sier Aulin-Jansson til VG og legger til:

– Avtalen med bettingselskapet er jeg veldig positiv til, såfremt den er lovlig. Jeg er positiv til pengene, det gir en økning på 400 prosent eller noe sånt på budsjettet. Noen hevder man da selger sjelen sin, det gjør man ikke.

Sjakkongressen holdes den 7. juli i Larvik.

Publisert: 25.06.19 kl. 19:17