Kajakk-brødrene kranglet hele tiden – nå er de OL-håp

Amund (21) og Eivind Wold (26) brukte barndommen på å slåss og krangle. Nå er de sammen hele tiden og gjør alt for å lykkes i kajakken sammen.

Norge stiller med fire padlere i European Games i Minsk i Hviterussland. Brødrene Wold stiller på K2 1000 meter tirsdag morgen.

Det store målet er en 6. plass i VM senere i år, for da er de kvalifisert til OL i Tokyo neste år.

– Det er litt risikoen med å kjøre lagbåt, det er dobbelt så stor sjanse for at noe går galt, samtidig så hadde det vært sinnssykt gøy om vi hadde lyktes sammen, sier Eivind.

I barndommen var de rett og slett ikke spesielt gode venner. Men nå bor de sammen og trener sammen. De er sammen hele tiden. Og det fungerer stort sett topp.

– Han er fremdeles en del sterkere, sier Amund om storebror og fortsetter:

– I slagsmål da vi var mindre fikk jeg kjørt meg. Jeg fikk bank.

– Hvem vinner en slåsskamp nå?

– Jeg tror han fremdeles har overtaket, dessverre, svarer lillebror.

BRØDRE: Amund (t.v.) og Eivind Wold satser K2 1000 meter sammen. Målet er VM og OL. Nå skal de konkurrere sammen i Hviterussland. Her er de i Polen i mai. Foto: Norges Padleforbund / NTB scanpix

Og det er lillebror som er størst, hele 197 centimeter høy, og da blir storebror med sine 188 centimeter «liten».

– I oppveksten var vi bitre fiender. Vi hadde ikke noe bra forhold da, sier Eivind.

– Mamma og pappa syns det er utrolig at vi er så gode venner som vi er nå, det hadde de aldri trodd, sier Amund.

De kommer fra Smestad i Oslo, nå bor de sammen på Frogner. VG møter dem ved vannkanten ved Oslo kajakklubb. De er klare for avreise til Minsk etter en formiddagsøkt sammen.

– Vi er jo brødre, så vi vil det beste for hverandre. Det at man vil at den andre skal bli bedre hjelper, sier Eivind.

Målet er topp seks

De er takknemlig for at de alltid har noen å trene sammen med.

– Det er litt den brødrekonkurransen på trening. Det pusher oss, sier Amund.

De har liten erfaring på K2 1000 meter sammen.

– Jeg tror vi kan overraske. Målet vårt er topp seks, for det er det vi må i VM. Så håper vi å komme i enda bedre form i VM, sier Eivind.

De ble nummer fem på distansen i Poznan i Polen i mai.

Det er syv år siden Norge kunne juble for kajakk-gull i OL, da Eirik Verås Larsen tok sitt andre OL-gull, det første kom i 2012. Nå er han sportssjef for padlerne.

I Minsk skal Eivind også padle K5000 meter.

I tillegg skal Maria Virik padle K1500 og 5000 meter, mens Lars Magne Ullvang skal padle K1 1000 meter.

Publisert: 24.06.19 kl. 15:10