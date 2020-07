DØD: Den engelske fotballhelten Jack Charlton. Her fotografert i fjor. Foto: Phil Noble / X01988

Jack Charlton fra gullaget i 1966 er død

Jack Charlton (85) var en del av det legendariske engelske landslaget som tok VM-gull i 1966. Fredag sovnet han inn i sitt hjem.

Oppdatert nå nettopp

– 85-åringen døde fredfullt i sitt hjem i Northumberland fredag, sier familien til Sky News.

Han var på banen da England sto stille 30. juli 1966. Det var 93.000 tilskuere på Wembley stadion. Det måtte ekstraomganger til for å avgjøre VM-finalen mellom England og Tyskland, etter kampen kunne Charlton, som spilte 35 landskamper for England, være med å heve pokalen etter 4–2-seier.

Han var eldre bror av en av Englands største fotballegender, Bobby Charlton.

Jack Charlton spilte hele sin karriere i Leeds, det ble 773 kamper fra 1952 til 1973. Han var en sentral skikkelse i forsvaret da laget tok sin første seriemestertittel i 1968/69-sesongen. Han var med å vinne FA-cupen i 1972.

les også Leeds-fan Flo om Premier League-drømmen: – Det betyr mye for oss

Rekdal: - Sjarmerte fotballveden

Kjetil Rekdal er en av Norges mest kjente Leeds-supportere. Han er fascinert av Charlton både som spiller og trener, spesielt som landslagstrener for Irland.

– Han var en av strategene og heltene på VM-laget og som trener for Irland sjarmerte han fotballverden, sier Rekdal og legger til:

– Men han var ingen fantastisk fotballspiller, det må være lov å si. Men sammen med Norman Hunter var han ikke lett å skubbe seg på i Leeds-forsvaret, de var knalltøffe gutter.

les også Leeds-legende Norman Hunter døde av coronaviruset

Arne Scheie sier han virkelig fikk en reaksjon da han leste i VG om Jackie Charltons bortgang.

– Det gikk faktisk litt kaldt nedover ryggen på meg, sier Scheie.

Scheie: - En fantastisk spiller

NRKs tidligere fotballkommentator er enormt imponert over Charltons karriere som fotballspiller og manager.

les også Leeds-supporter Rekdal: – Jeg tar ikke noe for gitt

– Dette var veldig trist, han var en fantastisk spiller, men først av alt husker jeg prestasjonen hans som manager for Irland i EM 1988, da irene slo England. Jack Charlton fikk mye ut av det irske landslaget, og ble en legendarisk manager for irene. Som spiller var han lojal mot Leeds etter at han kom dit som 15-åring. Han spilte alle kampene for det engelske landslaget som vant VM i 1966, og vil bli husket som en av de virkelige bautaene i engelsk fotball, sier Scheie til VG.

VANT: Jack Charlton og Leeds vant FA-cupen etter seier over Arsenal i 1972. Foto: PA Wire / PA Wire

Jack Charlton debutere på landslaget først som 30-åring, og ble kort tid etter spillerkarrieren manager for Middlesbrough på nivå to i 1973. Allerede etter den første sesongen rykket de opp med så klar margin, at Charlton ble den første manager for et lag under øverste nivå som fikk tittelen «Årets manager».

Tidenes engelskmann i Irland

Han ledet Irland til EM-sluttspill i 1988 og VM i 1990 og 1994 som landslagstrener. Hans prestasjoner med det irske landslaget på 80-tallet gjorde Charlton senere til «tidenes mest populære engelskmann i Irland noensinne».

Scheie beskriver Charlton som en fantastisk type. Kommentator-veteranen møtte selv Leeds-legenden før en kamp i Liverpool mot Middlesbrough, og ble også imponert av mennesket Jack Charlon.

- Han hadde faktisk peiling på hvem som var de beste spillerne i Norge på den tiden. Som manager for Irland hadde han en fantastisk oversikt, forteller Scheie.

Sogndal-trener Eirik Bakke spilte i Leeds fra 1999 til 2005, og fikk med seg blant annet semifinalen i Champions League i 2000/01-sesongen.

Bakke skriver dette i en sms til VG: - Trist når gamle helter går bort. Kjente ikke ham personlig. Charlton var ikke i klubben da jeg var der. Men folk fortalte gode historier om ham.

PS! Leeds topper Championship (nest øverste nivå i England) og møter Swansea borte søndag. Leeds rykket ned fra Premier League for 16 år siden. Det er fire kamper igjen av sesongen etter coronapausen, og det begynner å nærme seg et comeback på øverste nivå for den gamle storheten Leeds.

Publisert: 11.07.20 kl. 10:28 Oppdatert: 11.07.20 kl. 12:16

Fra andre aviser