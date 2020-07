NORGES MANGEÅRIGE RO-SJEF: Johan Flodin har deltatt i en rekke møter og diskusjoner angående byttet av trenere for kvinnene på elitelaget. Foto: Vidar Ruud

Ro-landslagets sjeftrener tar selvkritikk etter kvinnetrenerbyttet

Ro-landslagets mangeårige sjeftrener Johan Flodin vedgår at «prosessen» kunne vært mer åpen da hans assistent Johan Lidberg etter tre år som treneransvarlig for kvinnene på elitelaget ble byttet ut.

For mindre enn 10 minutter siden

– Vi har diskutert prosessen som foregikk og vært selvkritiske. Den kunne vært mer åpen. Veien frem til løsningen kunne vi vært bedre på. Det har vi luftet. Vi har «the hard way» lært oss hvordan vi bør håndtere informasjon, sier Johan Flodin.

Svensken har vært sjef for Norges suksessrike roere siden 2014, hele veien med landsmann og navnebror Johan Lidberg som assistent og landslagstrener. Sebastian Baranzano Lena har vært ansatt i roforbundet nesten like lenge. Spanjolen har de siste årene hatt ansvaret for herrene i elitegruppen, mens Lidberg har vært ansvarlig for hele gruppen og kvinnene spesielt.

Elitegruppen er «plassert» under OL/Paralympics-gruppen med de aller beste, blant andre Olaf Tufte og Birgit Skarstein, og består av åtte kvinner. Ingen av dem er foreløpig kvalifisert for OL 2021.

BASEN: Johan Flodin og Birgit Skarstein da OL og Paralympics-landslagets startet treningen igjen etter corona-nedstengningen i vår. Skarstein er ikke en del av elitelaget som er berørt av trenerbyttet. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Nylig bestemte toppidrettutvalget i roforbundet at Lidberg og Baranzano skulle bytte roller. Lidberg skulle ikke lenger ha hovedansvaret for kvinnene på elitelaget. Det fikk Baranzano, som til da hadde hatt hovedansvaret for herrene.

Johan Flodin sier at noen var veldig fornøyd med den tidligere løsningen, og at «mange» er veldig fornøyd med denne. Han viser til diskusjoner om satsing på båttyper, «veivalg» og den nye situasjonen med utsettelsen av OL. I «visse diskusjoner» om trenerbyttet har han erklært seg inhabil som følge av sitt nære forhold til Johan Lidberg.

les også Landslagsroer Siri Eva Kristiansen var for tung for lettvekt: – Det var ofte litt kjipt

– Toppidrettsutvalget mente at vi trenger en ny stemme, og da ble det slik, sier han.

– Er dere enige om løsningen?

– Vi er enige. Den er kommunisert og akseptert, svare Johan Flodin.

– Byttet kom litt overraskende på meg, sier OL-bronsevinner og VM-gullvinner Kristoffer Brun (32) - Are Strandlis makker i lettvekt-dobbeltsculleren.

les også Ro-Strandli «rett på burgeren» etter OL-utsettelse

OL-lagets veteran har vært de aktives representant siden 2015. Kristoffer Brun hevder at han ikke har oppfattet noen konflikt mellom Johan Lidberg og kvinnene på elitelaget. Han har ikke har vært involvert diskusjonene i forbindelse med trenerbyttet. Kristoffer Brun sier imidlertid at «det utvilsomt» har vært litt vanskelig med jentegruppen, men tilføyer at det etter hans oppfatning ikke har hatt å gjøre med trenergruppen.

– Men det har kanskje vært litt mange involverte og litt mange meninger, sier han.

Johan Lidberg bekrefter «et ansvarsbytte gjennom en prosess i Norges roforbund», som innebærer at han fra og med nå har et ekstra fokus på de mannlige roerne i elitegruppen, etter å ha hatt det for de kvinnelige siden 2017. På spørsmål om han vil fortsette som forbundstrener til 2021, svarer han ja. Han «overlater» til generalsekretær Anniken Ellingsen og forbundsstyrets toppidrettsansvarlige, Are Berset, å svare på øvrige spørsmål.

les også Birgit Skarstein: – Føler jeg har fått en liten gave

Blant andre om han føler seg overkjørt i forbindelse med byttet.

Ellingsen og Berset besvarer separate spørsmål i fellesskap per epost.

På spørsmål om Flodins reaksjon på trenerbyttet, svarer de to at han tok beslutningen til etterretning og bemerket at noen punkter i prosessen kunne vært bedre.

– De har vi snakket ut om og lagt bak oss og ser nå fremover mot en optimalisering frem mot OL, skriver de.

– Skjedde det etter uttrykt misnøye med Lidberg fra kvinnene – noen, et fåtall, flertall eller alle?

– Hvem som har sagt hva er ikke viktig for andre enn de det gjelder, og det er det totale bildet som gjør at det blir en rokkering. Vi har hatt en grundig prosess på dette, og klubber, trenere og utøverne, styret og toppidrettsutvalget har vært involvert. Jentene har også uttrykt at de setter pris på muligheten til å forholde seg til både Baranzano Lena og Lidberg, samt de andre forbundstrenerne, inkludert Johan Flodin. Jentene er glade i begge trenerne og det er vi sikre på at de fortsatt vil være, svarer generalsekretær Anniken Ellingsen og forbundsstyrets toppidrettsansvarlige Are Berset.

les også Tufte skadet på sykkel – måtte sy 11 sting

På spørsmål om hva misnøyen eventuelt bestod i, svarer de at «det eneste å si – og her er alle enige - er at vi veldig gjerne skulle hatt en OL-kvalifisert damebåt allerede».

– Prosessen vært ganske åpen og kanskje mer enn normalt. I roforbundet har det i mange tiår vært tøffe diskusjoner og vanskelige valg som har blitt tatt. Det tror vi er nødvendig og viktig, skriver generalsekretær Anniken Ellingsen og styremedlem Are Berset.

Publisert: 03.07.20 kl. 13:46

Fra andre aviser