ENGASJERT: Coco Gauff har engasjert seg politisk etter drapet på George Floyd i Minneapolis i USA 25. mai i år. Her er Gauff på banen under Australian Open i januar. Hun tapte mot Sofia Kenin, som vant hele turneringen. Foto: MICHAEL DODGE / AAP

Tennissensajonen Coco (16): Imponerer legendene etter tordentale mot rasisme

Tennislegendene tror Coco Gauff (16) kan forandre verden med tennisracket og ord.

Under en demonstrasjon etter drapet på George Floyd sto en 16-åring i front med Black Lives Matter på plakaten og krystallkar tale.

– Om du velger stillhet, så velger du siden til dem som undertrykker, sa Gauff under demonstrasjonen i Florida.

Dette får tennislegendene til å juble. Amerikanske Billie Jean King (76) er grunnlegger av WTA (den profesjonelle tennis-serien for kvinner) og likestillingsaktivist. Hun mener Gauff allerede inspirerer mennesker.

– Coco har lederpotensial. Se hvordan hun allerede snakker om Black Lives Matters, noe som gjør at vi må stå på for likhet og inkludering. Hun er så veltalende, hun kunne vært 40 eller 50 år slik som hun snakker. Og Osaka (japansk tennisstjerne) snakker ut også. Jeg tror fremtiden er dynamitt, sier 12 ganger Grand Slam-vinner King til BBC.

Drapet på George Floyd, som ble kvalt av en politimann, har ført til demonstrasjoner mange steder i verden, også i Norge.

Gauff ble ranket som nummer 49 i verden i februar, da var hun den første 15-åringen på 15 år til å oppnå så høy ranking. Bulgarske Sesil Karatantcheva (nå 30 år) var den forrige som klarte den bragden.

16-åringen er født og oppvokst i Florida i USA. Hun slo gjennom i fjor sommer da hun sensasjonelt slo ut Venus Williams i første runde i Wimbledon. Hun kom til fjerde runde (16 beste) på gresset i London, hun gjentok det i Australian Open i januar.

– Bruk stemmeretten

Gauff sa under sin tale at hun demonstrerte for akkurat det samme som hennes bestemor gjorde for mer enn 50 år siden.

– Jeg har brukt hele uken til å snakke med og lære opp mine ikke-svarte venner i hvordan de kan støtte denne bevegelsen, sa 16-åringen siterer BBC.

16-åringen oppfordret til tre ting under sin tale til demonstrantene:

Vi må begynne med å være glade i hverandre, uansett hva.

Vi må begynne å handle og bruke stemmeretten.

Vi må bruke stemmen vår, uansett hvor få eller mange tilhørere vi har.

– Jeg har ikke stemmerett ennå, så det er i dine hender å stemme for min fremtid, for mine brødres fremtid og for din egen fremtid, så å stemme er en måte å skape forandring på, sa Gauff.

Slik så det ut da den amerikanske tenåringen slo gjennom for et år siden:

Tennislegenden Martina Navratilova med 18 Grand Slam-triumfer følger 16-åringen med begeistring.

– Hun er bare så tydelig på og utenfor banen. Hun ble oppdratt med supre kvaliteter, det viser hun i spillet på banen og det viser seg når hun er politisk aktiv nå. Hun er en av dem som kan gjøre verden til et bedre sted, og det ser ut som om hun vil gjøre det, sier tennislegenden Martina Navratilova til BBC og legger til:

– Idrett har alltid vært i front for sosiale endringer. Og nå kan det skje igjen med Black Lives Matter og likhet for alle. Tennis har hatt sine utfordringer, men alt-i-alt så har vi vært i forkant av sosiale forandringer, og nå med Coco Gauff i en ledende rolle, så er vi fortsatt ser.

Årets Wimbledon ble avlyst. Neste Grand Slam er i US Open som starter 31. august.

MED STJERNENE: Coco Gauff foran fjorårets US Open. Fra venstre: Dylan Dryer, Rafael Nadal, Gauff, Serena Williams og Venus Williams. Foto: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Publisert: 08.07.20 kl. 14:06

