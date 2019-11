KRITIKK: Skiforbundet får kritikk i ny rapport. Her skipresident Erik Røste i forbindelse med Henrik Kristoffersen-rettssaken i mai 2019. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

NRK: Skiforbundet får krass kritikk i ny rapport

Skiforbundet anklages for dårlig organisering og dobbeltroller i en ny granskingsrapport.

Det er NRK som melder dette onsdag.

I 2018 vedtok skitinget at et utvalg skulle få mandat til å vurdere organiseringen i skiforbundet. Tidligere konsernsjef i TV 2 Alf Hildrum leder utvalget og har sammen med seks andre utarbeidet en rapport. Den er nå sendt ut på høring til skikretser og grenkomiteer i forbundet. Fristen for tilbakemelding er 6. januar.

I rapporten får forbundet passet sitt påskrevet på flere områder. Styret anklages blant annet for dobbeltroller. I rapporten står det ifølge NRK skrevet:

«Samtidig har utvalget gjennom prosessen erfart at sterke særinteresser preger synene som har kommet frem. Organisasjonen virker i begrenset grad å være villig til å prioritere de beste løsningene for skiforbundet som helhet dersom det kan antas å true eget organisasjonsledd eller egen posisjon».

Det omtales som uheldig at det er representanter fra alle grenene i styret - langrenn, hopp, kombinert, alpint, freestyle og telemark. Rapporten sier at dette setter styremedlemmene i en dobbeltrolle som ikke kan løses av habilitetsregler. Den foreslår å redusere styret fra 14 til sju personer.

– Nesten halvparten av skistyret er valgt med bakgrunn i grenene. Grenene er en særinteresse i skiforbundet. Det er ikke noe galt med det, det er bestemt at det skal være sånn, det står i lovene. Men vi mener det er uheldig at de samtidig skal være med å legge rammer for sin egen virksomhet, sier Hildrum.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å få en kommentar fra Hildrum.

Skiforbundet ønsker ikke å kommentere saken foreløpig, opplyser kommunikasjonssjef Espen Graff til VG.

– Vi har snakket med nesten 70 mennesker i denne prosessen. Vi har intervjuet både de som er i det formelle systemet og andre. Vi har fått veldig tydelige tilbakemeldinger på at det er nødvendig med endringer, sier Hildrum til NRK.

Forbundets sviktende medlemstall tas også opp i rapporten. Medlemstallene har siden 2017 gått ned med 17 prosent. Det skrives også om økonomiske perspektiver:

«Observasjonsutvalget observerer også at et gjennomgående tema i intervjuene er utfordringer knyttet til pengeflyt og finansiering av aktivitet. Dette får mye plass i samtalene og framstår som en vesentlig kilde til frustrasjon, mistillit og lavere tillit mellom aktørene i forbundet enn nødvendig.»

– Skiforbundet hadde i treårsperioden 2016–18 et samlet driftsresultat på minus 13 millioner. Ved inngangen til perioden var egenkapitalen på 87,5 millioner kroner, sier Hildrum.

Publisert: 27.11.19

