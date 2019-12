Silje Norendal slo skulderen ut av ledd: – Små-traumatisk opplevelse

Silje Norendal (26) har i mange år hatt skrekken for å få skulderen ut av ledd. Torsdag skjedde det under kvalifiseringen i den fremtidige OL-bakken for Big Air i Beijing.

Kongsberg-kvinnen ble nummer 10 i Big Air-kvalifiseringen etter et ublidt møte med kinesisk snø.

– Det var i det siste runnet. Jeg fikk mye fart og kom litt langt. Så landet jeg med mye vekt på skulderen, som gikk ut av ledd, forklarer Norendal på telefonen fra Beijing.

– Det er første gang det skjer, så det var en små-traumatisk opplevelse. Det var vondt, sier hun.

Samtidig mener Silje Norendal at hun hadde litt hell i uhell:

– Jeg var så heldig at USA hadde med seg teamlegen sin. Jeg fikk veldig god hjelp av ham. I løpet av 20 minutter var skulderen på plass.

SVEVDE HØYT: Silje Norendal likte seg i Beijing - helt til det ble et brutalt møte med snøen. Foto: Matias Fosso, Norges Snowboardforbund

Norendal forklarer at hun normalt sett hadde blitt fraktet til sykehuset med skulderen ute av ledd, deretter tatt røntgen for å sjekke at ingenting var brukket - og så endelig fått skulderen på plass.

– Når uhellet var ute, så var det det veldig flaks at amerikaneren var der.

– Hvordan var det å se skulderen ute av ledd?

– Jeg hadde vondt, men kjente ikke på den. Det tok ti minutter før jeg skjønte hva som var galt.

– Å få skulderen eller albuen ut av ledd er noe av det jeg har vært mest redd for i karrièren. Da jeg var helt ung, var jeg med Kjersti Buaas på en fotoseanse i Hemsedal. Hun fikk skulderen ut av ledd, og jeg glemmer ikke skrikene hennes fra den gang. Jeg har gruet meg for dette.

– Men det ble ingen skriking?

– Nei, det var riktignok veldig vondt, men legen fik skulderen forsiktig på plass. Det gikk overraskende bra. Det var atskillig mindre traumatisk enn jeg husket å ha sett det den gang med Kjersti.

Norendal blir ytterligere to dager i Kina før hun drar hjem.

– Det trengs tydeligvis ikke noe mer medisinsk oppfølging her i Beijing. Når hun kommer hjem, blir det oppfølging på Olympiatoppen, forteller landslagssjef Per Iver Grimsrud til VG.

– Jeg håper å være tilbake så snart som mulig. Kanskje allerede neste uke, kanskje bruker jeg tiden til å trene og kommer tilbake over nyttår, sier Nordendal.

Landslagssjef Grimsrud måtte innse at hans elever ikke fant seg til rette i det som skal være OL-bakken om drøyt to år. Ingen av de norske kom til finalen.

Publisert: 12.12.19 kl. 16:37

