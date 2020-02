TRØST: Håvard Lorentzen trøstes av landslagstrener Edel Therese Høiseth etter 1000 meteren i Vikingskipet. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Lorentzen feilet i hjemme-VM

HAMAR (VG) Regjerende OL-mester Håvard Lorentzen (27) lyktes ikke da han i sprint-VM på hjemmebane skulle rette opp inntrykket av en skuffende sesong. Han endte på 5. plass.

– Det var litt opp og ned i helgen. Jeg gikk det jeg var god for i dag, uttaler Håvard Lorentzen til banespeakeren rett etter siste løp.

Håvard Lorentzen gikk inn til 1.08,84 på 1000-meteren som avgjorde sprint-VM i Vikingskipet. Det var 11 hundredeler raskere enn hans første 1000 meter fredag. Fem av de seks løperne i de tre siste parene etter ham var imidlertid raskere. Dermed endte Norges sprint-medaljehåp på 5. plass sammenlagt.

Han var åpenbart skuffet da han kom på TV 3-sendingen etter den avsluttende 1000 meteren.

– Jeg er litt skuffet. Det er et tøft selskap. Men jeg tapte et kvart sekund på 500 meteren i dag. Det var stang ut. Men det er vanskelig å levere fire perfekte løp i løpet av 20 timer, sier Håvard Lorentzen.

Han kom inn på den vanskelig sesongen med skader. Og da VG snakket med ham lørdag mellom 500- og 1000 meter virket han ikke veldig optimistisk med tanke på medalje.

– For å være helt ærlig, nei, svarte Håvard Lorentzen på spørsmål om han trodde han kunne klare å knipe 0,93 sekunder på den avsluttende 1000-meteren, som etter tre løp var nødvendig for at han skulle ta bronsemedaljen sammenlagt.

Mens han veldig kort jogget ned i korridoren utenfor garderobene i Vikingskipet etter mesterskapets andre 500 meter lørdag, understreket Håvard Lorentzen at han ville «gå det jeg makter og til jeg stuper» i finaleløpet kort tid etter. Mesterskapets tredje løp spolerte imidlertid en realistisk sjanse for å ta steget opp på pallen.

– Det ble for sakte. Kaving for å ta det igjen. Jeg skulle ha vært et halvt sekund nærmere, sa han med tanke på tyvstarten, at han sto litt igjen etter det andre startskuddet, åpnet første 100 meter på høyst middelmådige 10,03 (9,92 fredag) og kom i mål på 35,15 (34,90 fredag).

På spørsmål om han ble forstyrret av publikum i forbindelse med starten, svarer han «ja, kanskje».

– Det er greit å rope og skrike, men ved start kan de holde kjeft, sier han.

Da mesterskapet var over takket han imidlertid publikum for trykket og støtten fra tribunene.

Parmotstander Yamato Matsui (34,90) slo ham med 25 hundredeler.

Etter at hele den mannlige russiske sprinttrioen, med dobbelt verdensrekordholder og gullfavoritt Pavel Kulizjnikov i spissen, trakk seg halvveis i mesterskapet fredag kveld, ble Håvard Lorentzens (27) medaljesjanse styrket.

Norges OL-gullvinner på 500 meter rykket opp fra sjette til femteplass sammenlagt, og på 500-meteren andre dag startet han i nest siste par mot da tredjeplasserte Yamato Matsui fra Japan.

Håvard Lorentzen hadde åttende beste tid på 500-meteren fredag, før de tre russerne - som alle gikk fortere - trakk seg. Matsui gikk på sin side ett hundredel raskere enn nordmannen på den korteste distansen første dag.

Håvard Lorentzen åpnet første hundre meter på 9,92 sekunder fredag, men var langt svakere - etter en tyvstart - lørdag med 10,03. I mål ble tiden hans 25/100 dårligere. Det innebar 8. plass igjen, altså uten de tre russerne som var kjappere fredag.

Dermed dumpet Håvard Lorentzen ned til 6. plass igjen sammenlagt foran den avgjørende 1000-meteren, en plass og 15 hundredeler bak 1000-meterspesialisten Kai Verbij - nesten ett sekund opp pallplass og 2,83 sekunder bak ledende Tatsuya Shinhima.

Håvard Lorentzen var med i gullkampen foran siste dag av sprint-VM i Heerenveen forrige sesong. Da fikk han det ikke til under finaledagen og endte på 4. plass sammenlagt, ett år etter at han i løpet av noen heftige uker vant OL-gull på 500 meter, OL-sølv på 1000 meter og sprint-VM sammenlagt i Kina.

Denne sesongen har han inntil nylig vært plaget av en smertefull hofte. Han «kjenner» den fortsatt, men ikke på samme resultathemmende måte som «før jul».

– Jeg tror det. Men det er fortsatt noen «vaner» som skal tilbake og på plass igjen, svarer sprintlandslagstrener Jeremy Wotherspoon på spørsmål om Lorentzens hofteskade er leget.

Kanadieren er fortsatt innehaver av banerekorden på 500 meter i Vikingskipet med 34,31 sekunder, etter Tatsuya Shimhanas sterke 34,39 (100-åpning 9,50) lørdag.

