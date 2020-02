VOLDSHENDELSE: Det var under en innebandykamp at en trener slo ned en motspiller. Foto: Claudio Bresciani / TT / TT NYHETSBYRÅN

Trener slo til spiller – fikk to kamper utestengelse

En fersk voldshendelse ryster norsk innebandy. Saken er ikke blitt politianmeldt, til tross for idrettspresidentens krystallklare oppfordring.

Det var i en kamp sist uke at en trener ga en motspiller en knyttneve i ansiktet. Slaget skal ha vært hardt og spilleren gikk i bakken, ifølge vedtaket til Bandyforbundets sanksjonsutvalg. VG har fått innsyn i dette vedtaket.

Det samme vedtaket slår fast at treneren skal utestenges i fem måneder.

Men fem måneder betyr i realiteten bare to seriekamper.

Siden innebandysesongen straks er ferdigspilt, er utestengelsen for lengst sonet når den nye serien begynner i september.

Lengden på straffen får Espen Schytte, som både er innebandytrener og flerårig dommer- og dommerinstruktør, til å reagere.

– Selv om fem måneder er en lang utestengelse isolert sett, blir det jo ikke det i praksis. En straff på tre kamper ville vært strengere enn dette. Man ønsker selvsagt at vold skal straffes strengere enn andre hendelser man kan få to kamper for, som for eksempel munnhuggeri, sier Schytte til VG.

VG har vært i kontakt med treneren som slo. Han forteller at han var i konflikt med motstandernes trener og at han trodde at en spiller som kom til situasjonen skulle angripe ham fysisk. Slaget var derfor i selvforsvar, sier treneren. Sanksjonsutvalget i Bandyforbundet skriver i vedtaket sitt at de ikke er enige i det.

Treneren sier også at slaget ikke var veldig hardt, mens sanksjonsutvalget skriver at det var «av stor kraft» og at spilleren som ble slått fortsatt kjente det to dager etterpå.

Selv om treneren er uenig i beskrivelsene beklager han på det sterkeste hendelsen og sier han ikke ønsker å anke straffen. Han forteller at det har vært god kommunikasjon mellom både ham og spilleren han slo og mellom klubbene etter hendelsen. Utover det ønsker han ikke å kommentere saken.

Det er ikke bare i innebandy det har forekommet voldshendelser. På onsdag legger Fotballforbundet og Idrettsforbundet frem en tiltakspakke mot vold og trusler i idretten etter at VG har skrevet mye om temaet høsten og vinteren 2019. En av disse hendelsene var denne:

Utover de to seriekampene som er igjen denne sesongen, må innebandytreneren det gjelder stå over eventuelle treningskamper og turneringer. Men han får fortsatt ha treninger i hele utestengelsesperioden. Også dette stusser Schytte på.

– Prinsipielt mener jeg at noen som er sanksjonert for vold heller ikke burde få være trener for barn og unge i utestengelsesperioden, sier han.

Bandypresident Erik Hansen sier at det er det såkalte Sanksjons- og protestutvalget som må ta stilling til dette.

– De har dømt i henhold til regelverket vi har. Jeg som president kan ikke gå inn og overprøve utvalgets beslutning, sier Hansen til VG.

– Men har du forståelse for at det kan virke som om man slipper billig når man bare blir utestengt i to kamper for å slå ned en motstander?

– Vi har det regelverket vi har. Hvis noen vil endre det, så kan det tas opp på forbundstinget i september.

Treneren har heller ikke blitt politianmeldt. Det mener Schytte at han burde blitt.

– Slår man ned noen på gaten, så anmeldes det. Det samme bør gjelde på en innebandybane, sier han.

Også idrettspresident Berit Kjøll sa til VG i desember at voldshendelser i idretten skal havne på politiets bord. Likevel vil hun ikke kritisere Bandyforbundet for ikke å ha anmeldt saken.

– Først og fremt vil jeg understreke at jeg tar sterk avstand fra vold i idretten. Når det gjelder den omtalte saken, er den etter det vi er kjent med blitt tatt på alvor og fulgt opp av begge involverte idrettslag og det aktuelle særforbund, skriver Berit Kjøll i en epost videreformidlet av Idrettsforbundets kommunikasjonssjef Finn Aagaard.

Kjøll påpeker at Idrettsforbundet på onsdag skal legge frem en veileder for håndtering av vold i idretten, deriblant hva slags saker som bør politianmeldes. Det kan føre til en endring i hvordan denne typen saker håndteres, sier hun.

