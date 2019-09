VARSLER: Erlend Rennesvik mener at Ibra Boko ikke er helt ueffen med maks klaff. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Ukens kuskekommentarer: – Kan ventes kraftig forbedret

Her kan du lese kuskekommentarer på alle V75-hestene på Färjestad Travbane.

Anders Olsbu

Nå nettopp







VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker

Odd Herakles (V75-4) har vært kanongod i det siste og leder normalt fra start til mål i Unionskampen.

Dagens luring

Tengil Face (V75-6) var god toer sist han var ute på denne distansen. Kan muligens overraske feilfritt i Unionsstayern.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Färjestad:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 360 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2520 kroner

Her kan du lese Olsbus V75-tips til Färjestad:

KRISTIAN MALMIN: – Galopperte bort en topplassering sist. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–1

1640 m (auto) – Start kl. 16.20

1 Gideon H.Renka/Adrian Kolgjini

Simon Helm/stall Adrian Kolgjini: - Var syk sist. Glem det løpet. Har et bra spor og er flink til å henge med. Må uansett vise fremgang før jeg tror på ham.

2 Ferry Boko/Carl Johan Jepson

Preben Søvik: - Holder veldig bra form og gjør alltid det han kan. Har et perfekt spor og liker distansen. Bør ende høyt oppe i den formen han er i nå.

3 Marcello Wibb/Johan Untersteiner

Johan Untersteiner: - Tapte for en bedre hest sist. Men førstesporet var nok tyngre enn de andre etter alt regnet. Han er rask fra start og kan gå 1.10 fra tet. Jeg tror på vinnersjanse.

4 Luxury Tile/Kristian Malmin

Kristian Malmin: - Galopperte bort en topplassering sist. Formen er meget bra. Jeg prøver å nå teten. Jeg har respekt for Marcello Wibb, men jeg synes min hest skal med på litt gardering.

5 Global Tailwind/Jorma Kontio

Jörgen Eriksson: - Viste form da han vant sist i det andre løpet etter lang pause. Bør ha gått ytterligere frem med det løpet i kroppen. Han kan åpne bra, så sporet ble ok. Kan få en hyggelig posisjon herfra. Det er mange bra i mot, men jeg tror han ender høyt oppe med klaff på veien.

6 Expensive River/Per Nilsson

Karl O. Johansson: - Så fin ut da han vant sist. Det var det første løpet på nesten et halvt år. Jeg tror ikke toppformen er langt unna. Han kan åpne raskt, men det kan bli vanskelig å komme foran fra dette sporet. Men han er ikke avhengig av tet. Regnes som en av flere i et åpent løp.

7 Divine/Kai P Jussila

Anna Österberg: - Har vunnet to strake, er i form og skal ikke være dårligere nå. Vant enkelt fra tet sist med krefter igjen på tanken. Har ikke det beste sporet. Det blir å søke en fin, utvendig posisjon. Får hun de rette ryggene siste 1000, har hun en hvass avslutning å by på. Da kan hun være med i striden.

8 Hierro Boko/Ulf Ohlsson

Marcus Lindgren: - Var riktig fin i et jobb tirsdag og kommer til å gjøre et bra løp. Har imidlertid fått et drittspor som vanlig, og det må klaffe.

9 Digger Lord/Magnus A Djuse

Ulf Stenströmer: - Har gått flere fine løp i det siste uten å vinne. Dro toget i tredjespor siste 900 meter igjen sist og var veldig bra som toer i mål. Formen er så bra som den kan være, og sporet ble helt greit. Møter tøft selskap, men jeg mener han er en outsider om det først klaffer.

10 Lexington Hall/Örjan Kihlström

Clas-Göran Björkroth/Nurmos: - Ble offer for en knalltøff åpning sist. Ingenting å si på at han ble trøtt til slutt. Formen er fin og stigende. Men fra dette sporet er han helt avhengig av hva de andre gjør.

11 Lord Flax/Niclas Benzon

Henrik Hollsten: - Har sett fin ut i det siste til tre strake seirer og trener fortsatt fint. Fra denne utgangsposisjonen må han uansett ha tur med på veien og helst høyt tempo foran også. Nå er han sterk og tåler å gjøre mye selv. Må uansett komme riktig til.

12 Grandfather Bill/Björn Goop

Anton Sverre/stall Goop: - Satt fast med alt igjen sist og er i toppform. Men fra dette sporet ser det mer eller mindre umulig ut.

ÅSBJØRN TENGSAREID: – Jeg føler meg ikke slått av de andre norske. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–2

3140 m (auto) – Start kl. 16.42

1 Love Håleryd/Johan Untersteiner

Peter Untersteiner: - Har vokst en klasse siden vi rev av alle fire skoene. Vant lett sist og ser fin ut i trening. Blir overflydd fra start, men er sikret en fin reise. Kommer til å gjøre en bra innsats igjen.

2 A Deal is a Deal/Michael Larsson

Erik Bergløf: - Er en veldig bra hest. En tøffing som tåler å gjøre jobben selv. Går alltid til mål. Blir det tempo underveis er det ikke umulig at han tar dem til slutt. Jeg er litt optimistisk.

3 Valnes Ior/Rickard Svanstedt

Rickard Svanstedt: - Utvikler seg stadig og har gjort flere bra løp i det siste. Det løste seg riktignok maksimalt da han vant sist, men han sto for en fin 400-metersspurt. Han er sterk og tåler distansen. Sporet er også bra. Det er tøft i V75, men får han de rette ryggene å gå i, kan han kjempe i rette enden.

4 My New Chapter/Jorma Kontio

Clas-Göran Björkroth: - Debuterer i vår regi. Har trent fint og ser sterk ut. Så den lange distansen bør gå bra. Men han er litt vanskelig å vurdere første gang ut.

5 Victory Road/Carl Johan Jepson

Ulf Stenströmer: - Viste en herlig innstilling i seiersløpet sist, da han kom frem til dødens etter en drøy førstesving i tredjespor. Hadde likevel krefter nok i mål til seier. Han kan åpne hyggelig, så vi håper på en fornuftig posisjon. Formen er på topp og distansen går bra. Har gått med sko før. Nå river vi av alle fire om banen tillater det.

6 Djarpur Dry/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Har vært veldig god, og distansen skal normalt passe bra for ham. Det er en ukomplisert hest som ikke bruker krefter unødvendig, en god egenskap på 3000 meter. Det er det tøffeste selskapet han har møtt, men hesten er god og er ikke slått på forhånd.

7 Ibra Boko/Erlend Rennesvik

Erlend Rennesvik: - Kan ventes kraftig forbedret med Biri-løpet sist i kroppen. Det er en sterk hest som tåler å gjøre en del selv. Sporet er sjanseartet, men med litt tur med posisjonene så ser jeg ikke mørkt på oppgaven. Pisk er en klar fordel, og det er mulig at det blir skoløst.

8 Paulino/Örjan Kihlström

Øystein Tjomsland: - Er i strålende form, men har tapt sportrekningen. Herfra er det i utgangspunktet en best mulig premie som gjelder. Men han takler greit lang distanse og har en sterk avslutning etter ryggløp.

9 Giordano Soa/Björn Goop

Anton Sverre: - Har vunnet fire av fem løp så langt og trener fortsatt fint. Distansen er en fordel, og han utvikler seg hele tiden. Han er stallens beste sjanse i V75.

10 Corleone D.K./Henna Halme

Veijo Heiskanen: - Har vært veldig bra i alle løp han har gjort for oss og vunnet de tre siste. Kjennes fortsatt fin ut i trening, er sterk og liker distansen. Strekes tidlig.

11 Zinzan Cash/Mikael J Andersson

Stefan Petterson: - Ble sjenert av noe på indre bane da starten gikk sist og tapte mye innledningsvis. Har ellers vært veldig bra i år og utvikler seg stadig. Han er sterk og reell. Sporet spiller liten rolle, da han ikke er av de raskeste fra start. Distansen er et pluss. Klaff på veien er det samme som en plass i toppen.

12 Troja Face/Åsbjörn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Er ikke startrask, så sporet betyr ikke så mye. Han har levert solide innsatser i det siste. Håpet er at han skal kunne runde mange igjen. Alle de norske hestene er gode for klassen, og jeg føler meg ikke slått av de andre norske, og tror ikke Giordona Soa er uslåelig heller.

VEIJO HEISKANEN: – Han har sittet bom fast de tre siste gangene. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–3

2140 m (auto) – Start kl. 17.03

1 On the Dot/Sten S Carlsson

Sten S. Carksson: - Var bra som treer sist og har formen inne. Sporet er bra. Vi er sikret en reise herfra. Jeg tror på en bra innsats og en fin premie.

2 Martin de Bos/Kim Eriksson

Kim Eriksson:- Har gjort det veldig bra i V75 flere ganger og er jevn og stabil. Avsluttet bra i tøft selskap sist uten å være helt på topp. Er en fighter som bør kjempe høyt oppe med klaff.

3 Partizan Face/Adrian Kolgjini

Simon Helm: - Var skikkelig god sist. Han fortjente å vinne det løpet. Alt har sett fint ut i etterkant. Kjemper om seieren igjen.

4 Pablo Andover/Jorma Kontio

Bengt Axelsson: - Viste med seieren sist at formen er på topp. Han trener som han skal og har fått et bra spor. Kan ta teten, men går vel så fine løp fra rygg. Kusken tar seg av taktikken. Kan kjempe høyt oppe med klaff.

5 Flash Håleryd/Ulf Ohlsson

Ulf Stenströmer: - Kom til meg i vinter og har gjort det bra så langt. Formen er stadig like fin, og han kjempet hele veien til mål som toer sist. Kan åpne raskt, men teten er ikke så viktig. Han går like fine løp i rygg. Har både styrke og speed. Liten trippelsjanse om det klaffer underveis.

6 Araw Hoss/Carl Johan Jepson

Clas-Göran Björkroth: - Har fått et par løp i kroppen etter lang pause og blir bedre og bedre. Trener som han skal og kan dukke opp i den rette enden om han får en fin reise.

7 Westline/Emilia Leo

Micael Broberg:- Møter tøff motstand fra et sjanseartet spor. Premie er bra.

8 Aron Palema/Mikael J Andersson

Pär Hedberg: - Ser fin ut for dagen. Formen sitter i. Han har gått fine løp i det siste. Det er en type med bra kapasitet, men sporet ble som det ble. Herfra kreves mye tur. Men skulle det flyte bra, er han ikke dårligere enn at han kan kjempe i den rette enden.

9 Only One Winner/Nathalie Blom

Nathalie Blom: - Har prestert bra i det siste. Formen skal være bra. Vi er fornøyd med sporet da han alltid presterer som best når han får smyge med og speede til slutt. En outsider i løpet om det klaffer.

10 Floris Baldwin/Kristian Malmin

Kristian Malmin: - Har gått jevne, fine løp i tøffe omgivelser i det siste. Ble knepent slått av Lionel nest sist og satt fast sist. Fra dette sporet skal mye klaffe, men vi kan rekke frem til siste trippelplass.

11 Mr Lindy/Örjan Kihlström

Veijo Heiskanen: - Er i mye bedre form enn det raden viser. Han har sittet bom fast de tre siste gangene. Men sporet ble dårlig. Må ha mye klaff herfra. Kan være med en bit foran om det klaffer, men å vinne blir for tøft.

12 Smevikens Cruiser/Björn Goop

Veijo Heiskanen: - Var litt tung i kroppen sist første gang ut etter en måneds pause sist. Er piggere i trening nå, men sporet ble iskaldt. Kjører etter best mulig premie.

LARS O. ROMTVEIT: – Tapte med minst mulig margin. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–4

2140 m (auto) – Start kl. 17.27

1 Roli Eld/Adrian Solberg Akselsen

Frode Hamre: - Er alt bra med. Vi var veldig fornøyd med ham sist. Nå blir det barfot fremme og amerikanervogn. Gikk med sko og vanlig vogn sist. Skal regnes bak Odd Herakles, som han ikke kan svare ut fra start. Men han har to runder å gjøre det på. Vi er optimister.

2 Granetta/Jimmy Jonsson

Alf Jonsson: - Hadde jeg matchet for hoppe-SM, men så pådro hun seg en sårskade, som gjorde at hun ikke var klar. Nå kjennes hun fin ut igjen, trener sterkt og står spennende til. Jeg tror hun vil gjøre et bra løp, men frykter de norske hestene.

3 Art Kjarvald/Magnus A Djuse

Camilla Røste:- Ble litt bortkjørt av kusken sist. Gikk over mål med stramme tøyler og krefter i behold. Står bedre til nå og skal være hakket hvassere enn sist. Nå tar vi av framskoene. Jeg blir ikke overrasket om han skreller.

4 B.W.Sture/Örjan Kihlström

Emil Eriksson/stall Persson: - Ser fin ut for dagen. Gjorde det bra som firer i tøft selskap på Bjerke sist. Det er en fin hest med bra kapasitet, og sporet ble bra. Noe lettere i mot nå. Gjør han det han kan, kan det være en trippelsjanse.

5 Odd Herakles/Tom Erik Solberg

Lars O. Romtveit: - Har vært hemmet av dårlige spor i mange store oppgjør. Han virker pigg etter hjemkomsten fra Finland, hvor han gikk via fjerdespor i siste sving og tapte med minst mulig margin. Jeg tror han skal levere en solid prestasjon også lørdag.

6 Pave Faks/Dag Sveinung Dalen

Dag-Sveinung Dalen: - Har solid klasse, men feiler ofte. På lørdag støter vi på harde konkurrenter. Jeg håper på en premie.

7 Troll Solen/Magnus T. Gundersen

Frode Hamre: - Har hevet seg betraktelig, men er ikke riktig i samme klasse som Roli Eld og Odd Herakles foreløpig. Det blir barfot og amerikanervogn for første gang. Kan han være blant de fire er jeg fornøyd

8 Kleppe Slauren/Kjetil Djöseland

Kjetil Djøseland: - Står vanskelig til ytterst bak bilvingen. Er neppe noe for spillerne herfra. Jeg tar opp fra start, satser på en reise i rygg og tester siste halvrunden. Det mest realistiske er å tro på en fjerde-femtepremie.

9 Eldvin/Jörgen Westholm

Andreas Løvdal/stall Westholm: - Er i fin form. Galopperte med krefter igjen på Gävle sist. Kjennes fin ut i trening og har et passende spor. Trippelsjanse med klaff.

10 Järvsöodin/Ulf Ohlsson

Emil Eriksson: - Holder riktig fin form for dagen. Vi var fornøyde med ham som toer på Bjerke sist. Ingenting tyder på at han skal være noe dårligere nå. Skal regnes med hyggelig trippelsjanse tross et dårlig spor.

V75–5

2140 m (auto) – Start kl. 17.52

1 S.G.Charpentier/Jorma Kontio

Clas-Göran Björkroth: - Galopperte sist med krefter spart. Hadde endt langt fremme uten. Formen er fin, men jeg er usikker på om han kan utnytte sporet sitt. Med i striden om det løser seg.

2 Mellby Frodo/Kristian Malmin

Starter ikke.

3 Exit Angot/Örjan Kihlström

Clas-Göran Björkroth: - Galopperte seg bort første gang ut for oss etter et tungt løp. Har trent mye og godt etter det og kjennes veldig fin ut for dagen. Kommer til å gjøre et bra løp.

4 Moneykeeper/André Eklundh

André Eklundh: - Er behandlet etter siste start og kjennes fin ut. Han er som best når han får noen uker mellom løpene. Har lært seg å åpne fra start, så jeg ladder direkte. Kommer vi oss til tet, kan jeg tenke meg å sitte der.

5 Bear Bahareh/Ulf Ohlsson

Reijo Liljendahl: - Spurtet fint sist og var bra. Alt ser ut som det skal i trening. Jeg mener hun skal duge her. Posisjonene avgjør.

6 Damien Hanover/Mikael J Andersson

Jennifer Oscarsson/stall Dahlén: - Holder toppform, noe han har vist med å vinne tre av sine fire siste løp. Trener fortsatt fint hjemme. Ingenting tyder på noe dårligere innsats nå. Sporet ble helt ok. Han er rask fra start, så vi håper på en bra posisjon. Han er god nok til å kjempe høyt oppe om han gjør det han kan.

7 Norma B./Tom Erik Solberg

Erik Killingmo: - Har blitt hard og tøff i år. Tåler mye, men sporet kunne vært mye bedre. Vår mulighet er at tethestene kjører mot hverandre. Da kan hun hente inn mange til slutt. Formen er like fin som den har vært.

8 Aiming to Win/Kim Eriksson

Kim Moberg/stall Båth:- Gikk et helt ok løp sist, men burde endt lengre fremme. Gikk fine løp før det. Har fått et dårlig spor, men vi håper han gjør et bra løp.

9 Dexter Brick/Carl Johan Jepson

Mattias Djuse: - Har vunnet tre strake og har løftet seg en del de siste ukene. Han trener veldig fint, og jeg tror på en bra innsats. Skal regnes tross bakspor.

10 Stardust Melody/Björn Goop

Anton Sverre: - Tok en sterk seier sist, selv om det var mot billigere motstand enn den hun møter her. Men nå skal hun ut mot hingster og vallaker. Gjør ikke bort seg, men vi tviler på seier. Håper på en tredje-fjerdeplass.

11 Gianluca B.R./Åsbjörn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Har tjent mye penger på kort tid, så han er først og fremst med for å herdes med tanke på kommende løp hjemme. Derfor betyr heller ikke sporet så mye. Kan han hente seg en premie, er jeg fornøyd

12 Sandsjöns Enzo/Johan Untersteiner

Johan Untersteiner: - Er sterk og duger bra i klassen. Gikk et bra løp som femmer, da han ble sittende fast med krefter spart i Derby-kvalifiseringen sist. Men fra dette sporet må vi ha mye tur på veien. Og nå blir det trolig med sko på alle fire.

MAGNUS JAKOBSSON: – Han er mer sterk enn speedig. Foto: KANAL75

V75–6

3140 m (volte) – Start kl. 18.20

1 Great Winner/Magnus Jakobsson

Magnus Jakobsson: - Var jeg fornøyd med sist. Han holdt farten bra som treer etter et tungt løp. Trener fint, og vi tester litt fra start. Takler distansen. Han er mer sterk enn speedig.

2 Bossy Alley/Ville Karhulahti

Mimmi Elfstrand: - Har vunnet sine to siste løp og har toppform. Er sterk og reell og liker seg på distansen. Har vunnet på 2640 meter etter mye av løpet i dødens. Bør kunne klare sporet. Det er tøft imot, men vi håper han kan ende i rette enden.

3 Eicas/Örjan Kihlström

Stefan Melander: - Liker ikke ryggløp og gikk med åpent hodelag sist. Glem det løpet. Han kjennes fin ut, liker distansen og sporet er bra. Uten sko på alle og stengt hodelag nå.

4 Simb Rocker/Thomas Dalborg

Thomas Dalborg: - Trener fint og vil gjøre et bra løp, selv om det blir tøft å vinne. Det som uroer er sporet. Han er litt for hvass i startfasen.

5 Tengil Face/Adrian Kolgjini

Simon Helm: - Galopperte seg bort sist. Ville vært høyt oppe uten. Har et trangt spor i volten, men vi tror det går. Løser han feilfritt, er han så sterk og god at han skal regnes.

6 Ready to Roll/Jan Silvén

Rebecca Paulsson: - Har gjort det riktig så bra i år og er fremdeles i utvikling. Han er mer sterk enn speedig, men har blitt mer og mer startrask. Vant fra dødens sist. Alt har virket bra i etterkant. Vi håper på en fin posisjon. Kan hente seg en god premie med klaff.

7 Quick C.D./Marcus Lilius

Marcus Lillius: - Står i et sjanseartet spor. Det må klaffe herfra. Tar forhåpentligvis av alle fire skoene nå. Strekes av de som bruker noen hester.

3160 m

8 Global Skipper/Jonas Moberg

Jonas Moberg: - Var fin i både forsøket og finalen sist. Alt har sett fint ut i etterkant, men nå er det tøffere i mot og vi må kjøre på sjanse.

9 Minnestads Ecuador/Ulf Ohlsson

Stefan Petterson: - Gjør sin tredje start i vår regi. Det er fin hest med stor kapasitet. Er sterk og tåler å gjøre en del selv. Sist ble det feil da kusken laddet for mye fra start. Men opphentingen var av beste merke. Distansen passer, men er tøft imot. En fin premie er målet.

10 My Dream Art/Oskar J Andersson

Andreas Løvdal: - Var bra etter pause sist og kan ventes forbedret. Distansen passer. Klaffer det underveis, kan han kjempe om en trippelplass.

11 Waikiki Silvio/Björn Goop

Anton Sverre: - Er en nyttig hest som var flink som treer sist. Alt virker bra i trening, og han takler den lange distansen. Kan hente seg en fin premie.

12 Bo C./Carl-Erik Lindblom

Bo Nilsson: - Er i bra form og blir bare bedre og bedre. Alt virker bra frem mot dette løpet, og distansen er en fordel.

3180 m

13 O.P.Q.C./Johanna Lind

Markus Svedberg: - Vant lett på samme distanse sist og slo blant andre Juan. Har slitt litt med en halsinfeksjon i etterkant, men er frisk igjen nå og fungerte fint i et hurtigjobb nylig. Klaffer det med fine rygger, kan han kjempe om seieren igjen.

14 Vincent As/Carl Johan Jepson

Jennifer Oscarsson: - Så strålende ut i seiersløpet sist, i hans andre start etter lang pause. Fikk et tungt løp i dødens, men fullførte likevel til en sterk seier. Han er sterk, så distansen er en fordel. Tillegg er aldri enkelt, men blir det tempo foran, skal han kunne kjempe om seieren igjen.

15 Juan/Joakim Lövgren

Bernardo Grasso/stall Lövgren: - Går fine løp hele tiden. Trener fint hjemme, så formen er intakt. Det er alltid tøft med tillegg i slike langløp. Det kreves tempo foran. Men han tåler å gjøre mye selv. Trippelsjanse med flyt på veien.

PETER UNTERSTEINER: – Det ser uansett spennende ut. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

2140 m (auto)– Start kl. 18.42

1 Perfect Spirit/Örjan Kihlström

Pär Pergenius/stall Redén: - Trener fint og gjorde et sterkt løp i Jubileumspokalen sist, der han spurtet sterkt. Han er rask fra start og har et bra spor. Kommer til å gjøre et bra løp.

2 Reckless/Björn Goop

Anton Sverre: - Er bra for dagen og går bedre og bedre løp for løp. Sporet er perfekt. Han vil gjøre et bra løp. Den beste sjansen av våre tre i løpet.

3 Bryssel/Ulf Ohlsson

Anton Sverre: - Har ikke startet på lenge og trenger løp i kroppen. Han starter i Gulldivisjonen for å få mer hardhet i kroppen. Vi ligger lavt med tanke på sjansene.

4 Ferrari Sisu/Marc Elias

Marc Elias: - Var strålende som toer i Derby sist og har tatt løpet på bra vis. Nå tester vi ham i Gulldivisjonen, noe som blir moro. Det blir å kjøre på sjanse og se hva som skjer til slutt.

5 Ragazzo da Sopra/Jorma Kontio

Anton Sverre: - Går fine løp hver gang og trener som han skal. Debuterer mot eliten og må gå med sko denne gangen, noe som er et minus. Jeg tviler på mer enn en grei premie.

6 Usain Henna/Oskar J Andersson

Andreas Løvdal: - Spurtet hvasst oppløpet ned sist og ser fin ut i trening. Blir det tempo i løpet, avslutter han bra igjen. Vil gjøre en fin innsats.

7 Heart of Steel/Johan Untersteiner

Peter Untersteiner: - Galopperte fra start sist. Et rent uhell. Opphentingen var det klasse over, og han trener veldig fint. Må ha tur med posisjonene fra dette sporet. Det ser uansett spennende ut.

8 Baron Gift/Rickard Svanstedt

Rickard Svanstedt: - Har utviklet seg til å bli en riktig topphest i år. Har tidligere vist at han kan vinne slike løp. Kunne ikke hente noe i den hvasse avslutningen sist, og fra dette sporet må vi ligge litt lavt. Men skulle det stemme på veien, tar han mange til slutt.

9 Speedy Face/Adrian Kolgjini

Simon Helm: - Satt litt fast sist og har en bra utgangsposisjon her. Rygg på Perfect Spirit vil være ideelt. Speeder veldig fort med luke til slutt.

10 Racing Mange/Joakim Lövgren

Bernardo Grasso: - Har fått laddet batteriene etter siste start. Trener fint, og vi tror at finformen sitter i. Bakspor senker ambisjonene, da han er veldig rask fra start. Men han er ikke dårligere enn de andre og kan fort ende på trippelen, om det løser seg optimalt.

11 Mack Dragan/Carl Johan Jepson

Morgan Wilhelmsson: - Har fått et løp i kroppen etter litt pause og kan ventes litt forbedret. Kjennes fin ut i trening, men må kjøres på sjanse fra dette sporet. Jeg har ingen seiersforhåpninger.

12 Ferrari B.R./Per Oleg Midtfjeld

Per Oleg Midtfjeld: - Har trukket et iskaldt spor. Kun premieaktuell herfra.

Publisert: 20.09.19 kl. 11:06







Mer om