TOPP TI: Viktor Hovland spilte seg opp til en delt 10. plass i sesongåpningen på PGA-touren. Foto: Steve Helber / AP

Ingen avsluttet bedre enn Hovland

Viktor Hovland spilte seg opp 29 plasser på den siste dagen av sesongåpningen på PGA-touren, etter en avslutning kun turneringsvinner Joaquin Niemann matchet.

Hovland gikk de tre første rundene i sesongåpningen på PGA-touren to slag under par, men på den siste runden fant han i kjent stil virkelig frem storspillet.

Nordmannen startet sin proffkarriere etter 12.-plassen i US Open i juni. Etter en 54. plass i proffdebuten har han imponert stort med to 13.-plasser, en 16. plass og en 4. plass på PGA-touren – samtlige av turneringene med forrykende sisterunder (åtte under par, seks under par, syv under par og fem under par).

Med åtte birdies, åtte par og to bogeys avsluttet ingen bedre enn Hovland i den nye PGA-sesongen. Seks slag under par var nok til å spille seg opp 29 plasser til en delt 10. plass med rundt 1,7 millioner kroner i pengepremie. Dermed har han spilt inn snaut åtte millioner kroner siden slutten av juni.

Joaquin Niemann vant turneringen. Også han avsluttet seks slag under par og totalt 21 under par – seks slag foran andremann Tom Hoge. Hovland endte 12 slag under par – to slag unna en delt tredjeplass.

PS! Kristoffer Ventura, som også har sikret seg en plass på PGA-touren denne sesongen, misset cuten i sesongåpningen.

Publisert: 16.09.19 kl. 00:24







