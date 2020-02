Ansettelsen av Ole Gunnar Solskjær i Manchester United har vært en kjempeboost for TV 2. Foto: Cicilie S. Andersen

Den brutale rettighetskampen: TV 2 har levert til gull

Strid om sportsrettigheter er et tema med mange lag. Men uansett er det på tide at den norske offentligheten slutter å innbille seg at det er et reelt spillmonopol her i landet.

Det setter mange følelser i sving at TV 2 mister rettighetene til Premier League. Men dessverre er det få bransjer med så lite rom for emosjoner som kampen om de mest lukrative rettighetene. Her er det én eneste ting som råder – kronasjer – rundt en problemstilling der «alt henger sammen med alt». Skal man først ta for seg dette temaet, er det nemlig nødvendig å favne vidt og bredt:

På en dag som denne er det grunn til å sende en solid dose ros og anerkjennelse til gode kolleger i TV 2. De har levert til gull.

Kanalen har over år bygget opp et produkt som har vært et tv-faglig skudd i krysset.

Det er ikke bare fordi fotballen i seg selv er underholdende at sendingene fungerer så godt. TV 2 har et typegalleri og en innpakning som klarer å finne balansen mellom det folkelige og det fotballfaglige. Den koden er ikke enkel å knekke.

Med unntak av at sporadiske innslag med fans i studio kan være kleint, er det egentlig vanskelig å sette fingeren på noe som burde vært endret. Derfor er det faglig litt trist at dette tilbudet forsvinner etter 2022, og det er selvsagt ikke hyggelig for enkeltmenneskene som har lagt sjelen sin i å formidle Premier League.

Samtidig sier galoppen mye om bevegelser i et større bilde, som igjen forteller oss noe om hvordan samfunnet er i forandring.

Makrotrenden er ikke til å ta feil av. Den viser hvordan de tradisjonelle norske TV-aktørene stadig oftere kommer til kort mot konserner med større finansielle muskler. Og det er ikke uttørket biffsnadder, men selve indrefiletene, som flytter seg fra NRK og TV 2 til andre aktører. For å nevne noe: Discovery har kjøpt OL og norsk fotball, NENT vant kampen om håndball, deler av vintersporten – og skal altså ha Premier League i en seksårsperiode. Det er en evighet i tv-sammenheng.

Men på en dag der det på flere plan er grunn til å bli ettertenksom, er det fra et rent seerperspektiv liten grunn til å krisemaksimere. Det er nemlig ikke bare NRK og TV 2 som er flinke til å samle tv-seere. Både Discovery og NENT/TV3 har vist seg mer enn skikket.

Det er bare noen uker siden TV3 viste Sander Sagosen & co. i europamesterskapet i håndball. Og selv om andre har vært flinke før dem, skal det godt gjøres å hevde annet enn at Daniel Høglund, Kristian Kjelling, Ole Erevik og resten av gjengen leverte varene. Det er ingen grunn til å tro annet enn at også Premier League vil fungere her, og en aktør med allerede dyktige fotballfolk vil selvsagt rekruttere ytterligere fra en høy hylle.

Overordnet utløser dette maktskiftet, der kun høyeste bud gjelder, et spørsmål om det egentlig er så mye å mase med. Eller om det bare er en naturlig konsekvens av å leve i en globalisert verden. Svaret på det avhenger litt av politisk ståsted.

Men åkkesom er det en side ved et mangefasettert bilde vi er nødt til å snakke mer om – hvordan norsk offentlighet fortsetter å lulle seg inn i en politisk illusjon. Både myndigheter og idrettsledere kan gjerne snakke på innpust og utpust om at vi har spillmonopol her i landet. Vi kan gjerne fremheve hvordan Norsk Tippings overskudd finansierer frivilligheten, men hva om man tenker litt på alderen til de mest trofaste lottospillerne i en verden som ikke har funnet opp evig liv?

Og mens vi forblir i en modell som – om vi vil det eller ei – nærmer seg holdbarhetsdatoen, er det selskaper som fronter «chilleboxere», betting og utaskjærsbingo som får vise mer og mer av idretten nordmenn ønsker å se.

Slik er virkeligheten i store trekk, selv om det vil svinge og TV 2 vil kunne satse andre steder nå.

Ennå vet vi ikke hvordan ulike forsøk på å verne et allerede uthulet monopol vil fungere, men spørsmålet som må stilles er hvor hensiktsmessig det er å slåss mot vindmøller i det lange løp.

Det er mye det er grunn til å mislike ved pengesirkuset i idretten, som Premier League er den fremste eksponenten for. Mye av grobunnen for det groteske som er avdekket gjennom Football Leaks, handler jo om hvilke uvirkelige summer som sprøytes inn. Uansett hvor mye man måtte ønske seg mer edruelighet, kommer medieavtaler til å forbli en av de heftigste injeksjonene.

Så kan vi fortsette å irritere oss over pengemonsteret, mens vi kjøper overprisede drakter til barna våre og reiser på svindyre fotballturer til England.

