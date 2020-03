VRIEN TID: Berit Kjøll strekker armene i været etter at hun beseiret Sven Mollekleiv i kampen om å bli idrettspresident i fjor. Spørsmålet er om det er noe vits i å forvente norsk jubel i Tokyo-OL. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Hun slår inn en åpen OL-dør

Det er positivt at Norges idrettsforbund omsider kommer på banen overfor IOC om coronakrisen. Men dessverre hoppes det bukk over det sentrale spørsmålet.

Idrettspresident Berit Kjøll har beveget seg fra å ville følge IOCs linje til å sende et bekymringsbrev til Thomas Bach & co. Det er et skritt i riktig retning. Ved første øyekast høres det da også fint ut at NIF «ber om at OL i Tokyo ikke gjennomføres før pandemisituasjonen er under kontroll». Men leser man innholdet nøye, er utspillet fra NIF uheldigvis litt på siden av den diskusjonen som haster. Det er nemlig presserende grunner til å si nei til OL jo før, jo heller.

Det er også mulig å problematisere hvor mye substansielt endret den norske linjen er. Ingen har vel uttalt at man skal ha et OL om pandemien ikke er under kontroll, selv om det selvsagt er et tolkningsspørsmål hva som ligger i det begrepet.

Det viktige ordskiftet handler om at OL-planene bør stoppes NÅ, og her er det ikke spesielt betryggende at NIF tydeligvis fortsatt ser en åpning for at det kan bli leker denne sommeren.

Langs minst tre akser er det nemlig prekære grunner som taler for at det uansett vil være uforsvarlig å gjennomføre De olympiske leker. Kjøll er inne på flere av poengene, men tar dessverre ikke konsekvensen av sin egen bekymring.

Det finnes nemlig ingen holdbare argumenter som kan trumfe følgende:

ANTIDOPING-SAMMENBRUDDET. Mens coronaviruset herjer er det umulig å få gjennomført dopingkontroller på et akseptabelt nivå, og det innebærer at det i realiteten langt på vei vil være fritt frem for fusk. Dette bør i seg selv være et tilstrekkelig hardtslående argument til å parkere planen for et OL som gjennomføres som planlagt. IOC FORSTERKER HELSEFAREN. For hver eneste dag som går uten at IOC kunngjør at OL er kansellert, fortsetter utøvere og deres apparat verden rundt å forberede seg. Det må i seg selv innebære bevegelser som er i strid med det som er helsemessig anbefalt, i en tid der begrensing av smittefare er fokus på andre samfunnsområder. Det sender også et verdimessige tvilsomt signal at verdens mektigste idrettsorganisasjon sørger for at dette fortsetter å skje. NIF uttrykker en berettiget bekymring i brevet, men heller ikke her tas konsekvensen som burde vært tatt, nemlig å ta til orde for å stanse OL i 2020 umiddelbart. FAIR PLAY ER EN ILLUSJON. Også dette argumentet har Kjøll tilsynelatende forståelse for, og det er jo faktisk himmelropende urettferdig at utøvere fra ulike steder vil ha helt ulike forutsetninger i et eventuelt OL i Japan. Men mener norsk idrett at et tenkelig scenario er OL om få måneder – med dette som bakteppe?



I brevet til IOC-bossene understreker Norges idrettsforbund at det skal gjøres en selvstendig og nasjonal vurdering knyttet til utøvere og OL-deltagelse, uavhengig av hva IOC lander på. Det er en god presisering.

Men nok en gang er det vanskelig å forstå hvorfor Kjøll velger en linje full av premisser, men uten den konklusjonen som logisk nok burde følge av disse. Det etterspørres informasjon fra IOC om milepælene for veien videre, men på hvilken planet kan disse innebære et utfall med tommelen opp?

Derfor er det viktig ikke la seg blende av at NIF har skrevet et brev, men å faktisk lese hva som står i det. Og det innholdet er dessverre «too little, too late» og bærer preg av å slå inn en åpen dør i stedet for å ta den viktige debatten om tid. Det opplagte svaret er ikke noe hyggelig, men det forblir like fullt svaret: Det kan ikke arrangeres OL i 2020.

Norges idrettsforbund har nok informasjon til at en modig ledelse hadde landet på det standpunktet for lengst.

Publisert: 20.03.20 kl. 20:12

