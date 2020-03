GLORY DAYS: Donald Trump sendte sin datter Ivanka til Pyeongchang-OL. Her tar han imot blant andre kunstløper Vincent Zhou i Det hvite hus etter vinterlekene i Sør-Korea for to år siden. Foto: Manuel Balce Ceneta / TT NYHETSBYRÅN

Trump: – OL ikke bestemt utsatt

USAs president Donald Trump hevder at Japans statsminister Shinzo Abe ikke har bestemt hvorvidt OL i Tokyo i juli bør bli utsatt. Torsdag uttalte et medlem av Japans olympiske komité at sommerlekene ikke kunne gå som planlagt.

Det skriver Inside The Games, som refererer til en pressekonferanse Trump holdt torsdag.

Donald Trump hevdet da at Japans statsminister og et utvalg statsledere (G-7) tidligere denne uken - under videokonferanse - diskuterte en utsettelse av OL i Tokyo 24. juli til 9. august. Den internasjonale olympiske komité IOC fastholder at det skal avvikles etter planen. Statsminister Shinzo Abe har insistert på det samme.

– Han fortalte oss at han ikke har bestemt seg for hva som bør gjøres. Det er en stor avgjørelse for ham, og vi vet ikke hva den vil bli. Men vi vil måtte leve med den, sier USAs president.

Samme dag, i går torsdag, uttalte imidlertid Kaori Yamaguchi, styremedlem i Japans olympiske komité, at OL bør bli utsatt fordi utøverne ikke har anledning til å forberede seg på skikkelig vis på grunn av corona-pandemien.

– Slik jeg ser det i nyhetene fra USA og Europa, er ikke utøverne i stand til å kunne trene som vanlig, sier Yamaguchi til storavisen Nikkei.

Yamaguchi, bronsevinner i judo i Seoul-OL 1988, forteller videre at hun vil ta opp saken og presentere sin mening under det neste styremøtet i Japans olympiske komité neste fredag.

Etter G-7-møtet tidligere denne uken hevdet statsminister Abe at han hadde fått støtte fra de øvrige medlemslandene (USA, Storbritannia, Frankrike, Canada, Italia og Tyskland) til å gjennomføre OL og Paralympics i nåværende og planlagte form.

Men han sa ikke noe om statslederne hadde diskutert endringer av OL-programmet og Paralympics-programmet.

Donald Trump sa på sin side i går at «de kanskje» burde arrangere OL neste år isteden for sommeren 2020.

– Jeg ville like det bedre enn å ha tomme stadioner over alt, mener USAs president.

I går uttale Japans visestatsminister Taro Aso at landets olympiske leker er offer for en forbannelse, fordi OL ser ut til å bli lammet av verdensbegivenheter hvert 40. år. Japan skulle ha arrangert OL - vinter og sommer - i 1940, men de ble avlyst på grunn av 2. verdenskrig. I 1980 boikottet 66 nasjoner - inkludert Norge - OL i Moskva på på grunn av Sovjets invasjon av Afghanistan.

Taro Aso er også Japans finansminister.

Ifølge Inside The Games uttalte han også at det vil være meningsløst å arrangere OL i Tokyo hvis ikke alle nasjonene kan delta som følge av corona-pandemien.

Norges idrettsforbund og olympiske komité har ved idrettspresident Berit Kjøll og toppidrettssjef Tore Øvrebø gitt sin støtte til IOCs innstilling om at OL skal gå som planlagt. Det samme gjelder de internasjonale særforbundene, for eksempel World Athletics (Det internasjonale friidrettsforbundet), ledet av Sebastian Coe.

Med et uttalt forbehold om at OL kan bli flyttet eller programmet endret, sier Coe i et intervju med BBC torsdag at det nå - fire måneder før planlagt OL-start - er for tidlig å fatte en avgjørelse om endringer.

– Alt er for øyeblikket mulig. Stemningen i IOC er at vi ikke skal til OL uansett hva som skjer, sier den tidligere Bislett-helten.

Publisert: 20.03.20 kl. 11:15

