Forren var RBK-supporter: – Det var et veldig sterkt forhold

MOLDE (VG) Vegard Forren (31) har vært Rosenborg-supporter og havnet nesten i klubben i 2017. Men etter over 10 år i Molde er han glad for at han nå «er blå og ikke hvit».

Søndag kveld møter han og Molde erkerivalen fra Trondheim i det Eurosport Norge-sendte Supersøndag-oppgjøret i Eliteserien. En kamp som er spesiell for mange, men kanskje ekstra spesiell for Vegard Forren fra Kyrksæterøra – midt mellom Molde og Trondheim.

– Det var et veldig sterkt forhold. Jeg var som mange vet om Rosenborg-supporter før. Så det er veldig spesielt, men etter ti år i Molde har jeg ristet av meg den. Men det er ekstra spesielt med sånne kamper. Det er den kampen du vil vinne og det er den kampen du ser når er med en gang terminlista blir lagt ut, sier Forren til VG.

I 2017 var han nær å bli Rosenborg-spiller. Han var med laget på treningsleir til Marbella, men reiste derfra og ble Brighton-spiller før han endte tilbake i Molde. Nå er han glad han er blå og ikke hvit.

– I den perioden var det vanskelig å løse det med Molde, men at vi er kommet hit nå er jeg veldig glad for. Det er her jeg har utviklet meg til å bli den spilleren jeg er og Molde har gitt meg mye. Det er her jeg har familie nå. Det var en hektisk periode med mye frem og tilbake, men sånn er fotballen og jeg er veldig fornøyd med at jeg endte opp i Molde, forteller Forren.

Nå er det liten tvil om hvor hjertet ligger. Forrige sesong håpet han Brann tok seriegullet og i sesongstarten har han kritisert RBKs nye spillestil.

RBK og trener Eirik Horneland mener å møte Molde på søndag etter en tung sesongstart er «perfekt» for dem. Forren og Molde har andre planer.

– Det får være deres mening. Vi har ikke lagt noen planer om at de skal få med seg noe. Det er mye prat, men jeg tror de har respekt for Aker Stadion. De har slitt her de siste årene. Vi vet vi er gode her, og de vet de kommer til å få det knalltøft. At de har fått en tung start håper vi å utnytte her på søndag, sier Forren.

– Jeg ser frem til kampen og håper jeg kan bidra. Jeg har ikke spilt for mye i det siste, så jeg skal ikke prate for mye før jeg ser om jeg er en del av det. Men jeg skal i hvert fall bidra med mitt for at vi skal få med oss tre poeng, legger han til.

– Rosenborg kommer hit ett eller to hakk bedre

Molde leder serien og Rosenborg ligger nest sist i Eliteserien. Moldenserne blir dermed favoritter på papiret. Det lever Molde-trener Erling Moe fint med.

– Vi er gledelig litt favoritter. Det gjør absolutt ingenting, vi skal gjerne forsvare det utpå her. Det takler vi godt, sier han.

Moldes spiss og toppscorer Ohi Omoijuanfo tror det er et bedre Rosenborg-lag som kommer til rosenes by søndag.

– Jeg vet at Rosenborg kommer hit ett eller to hakk bedre enn de har vært. Garantert. De gleder seg skikkelig til den kampen, det vet jeg. Det vi gjør vi også, sier han.

– Man kan forvente seg en meget spennende fotballkamp med to lag som legger veldig mye i det. Det kommer til å bli fartsfylt og det kommer til å bli artig. Det handler om stolthet og ære, sier Molde-treneren om kampen som spilles 20.00 søndag kveld. Den sendes på Eurosport Norge.

