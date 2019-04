arrow-left



















Molde sørget for tidenes dårligste RBK-start: – Vi skulle ødelegge dem

MOLDE (VG) (Molde - Rosenborg 3-0) Molde rundspilte Rosenborg og vant 3-0 på Aker Stadion. Dermed er RBK hele 11 poeng bak Molde - og på jumboplass i Eliteserien.

To poeng på fem kamper er faktisk den dårligste starten Rosenborg noensinne har hatt i den øverste divisjonen. I katastrofeåret 1977, som endte med nedrykk, startet trønderne med fire strake tap før Molde ble slått 2-0 i kamp nummer fem.

Nettopp Molde var motstander søndag, men historien fra 1977 gjentok seg så definitivt ikke.

Rosenborg fikk en verst tenkelig start på kampen mot erkerivalen på Aker Stadion, og det Eirik Horneland så på som en perfekt kamp etter en blytung eliteseriestart ble alt annet enn det.

Kaptein Ruben Gabrielsen sendte vertene i ledelsen etter bare ett og et halvt minutt. Allerede til pause sto det det 3–0 etter to nye scoringer av Magnus Wolff Eikrem. Molde lekte seg til tider med Rosenborg.

– Vi skulle ødelegge dem, rett og slett. Det var ikke snakk om noe annet. De har pratet så mye i det siste, så vi hadde lyst til å komme ut her og vise dem hvem som var best. Vi slipper dem nesten ikke til og er kliniske. Det er solid, lyder det fra Molde-spiss Ohi Omoijuanfo overfor Eurosport.

Samtidig forverret de så til de grader RBK og Hornelands krisestart. To poeng er fasiten etter fem kamper i Eliteserien. Laget som har vunnet ligaen de fire siste sesongene ligger helt sist på tabellen, og det er 11 (!) poeng opp til serieleder Molde.

Historisk sett er det nå 1,8 % sjanse for at seriegullet ender opp i Trondheim. Kun ett lag har klart å vinne ligaen med like dårlig sesongstart siden 1963. Det var Lillestrøm i 1986.

KRISE: Tore Reginiussen forbannet etter Moldes 2–0-scoring på Aker Stadion. Foto: Bjorn S. Delebekk, VG.

Festfotball

Molde avgjorde kampen i første omgang. Kampens store spiller var Magnus Wolff Eikrem, men det var kaptein Ruben Gabrielsen som startet Molde-festen.

Det etter bare ett minutt og 26 sekunder. Eikrem slo et godt frispark inn i feltet og Fredrik Aursnes stusset videre. Ballen havnet hos Aursnes igjen, som slo videre til en Ruben Gabrielsen som stanget inn 1–0. Og Molde-presset bare fortsatte:

12 minutter: En god Molde-kontring startet av Ohi Omoijuanfo og Kristoffer Haraldseid på høyrekanten. Ohi får lagt inn, innlegget havnet hos Erling Knudtzon som la igjen til Eikrem. Han banket inn 2–0.

26 minutter: Vertene fortsatte festfotballen. Molde satte fart på vei inn i RBKs 16-meter. Eirik Hestad la lekkert igjen til Eikrem som scoret sitt andre.

Solskjær: – Ikke overraskende

Ole Gunnar Solskjær fikk før sin pressekonferanse etter 1-1-kampen mot Chelsea beskjed av VG om at Molde ledet 2-0 over Rosenborg før det var spilt et kvarter på Aker Stadion.

– Det var ikke overraskende, svarte United-manageren med et smil.

Da han var ferdig med å snakke foran pressen på Old Trafford, var stillingen 3-0.

– Supert å høre, gliste Solskjær, som ikke var like fornøyd med uavgjortresultatet til Manchester United:

