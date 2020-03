REKORD-TRIO: En sliten, men lykkelig gjeng etter over 50 mil på ski like før klokken 21 søndag kveld. Fra venstre: Joar Thele, Anders Aukland og Jørgen Aukland. Foto: OLE KRISTIAN BØEN/VG

Aukland-brødrene og Thele knuste alle med ny rekord: 516 kilometer

Etter nesten 32 timer ga de seg, da hadde brødrene Anders og Jørgen Aukland og Joar Thele gått ufattelige 516 kilometer på ski.

– Det er en helt rå opplevelse. Det var rått. Men jeg er kjempesliten, men det visste jeg at jeg kom til å bli, sier Anders Aukland til VG i 2120-tiden.

Da hadde han satt seg i bilen. Han skulle hjem til sengen i Lommedalen.

– Vi gikk aldri og jaget for å gå fort. Vi tok oss tid til å spise pølser underveis. Vi gikk på ski inn i solnedgangen, sier Aukland.

De startet lørdag klokken 13.00, og var i mål i 2030 tiden. Så det gikk unna, over 50 mil på under 32 timer.

– Kroppen holdt ganske bra. Vi var flinke til å få i oss næring, men man blir sliten og utmattet. Det var fingre og hender som fikk mest juling, for på grunn av forholdene så staket vi nesten hele tiden, sier Aukland som hadde med seg sønnen Oliver og Casper Rønning lenge.

Her er andre som har deltatt i den spinnville kilometerkrigen og gått over 300 kilometer på ski det siste døgnet:

Søndag gikk en svimeslått Eirik Asdøl i bakken etter å ha gått 376 kilometer på ski i løpet av snaut 19 timer. Det er så vidt VG vet det hittil lengste noen har gått i vinter, men den rekorden fikk bare stå i noen timer. For i 2030-tiden søndag kveld var Aukland-brødrene og Thele fornøyd, etter 516 kilometer.

Rekord fra 1983

Og det var i Nordmarka nord for Oslo det skjedde.

– Klokken 11 søndag hadde de gått 350 kilometer i løpet av 22 timer. Nå er det ingen som vet hvor langt de har gått, for Anders har bestemt at ingen skal vite det før de er i mål, sier Ole Kristian Bøen i Team Ragde Eiendom til VG og legger til:

– De skal gå så langt at når de er ferdige, så vet de at ingen andre kommer til å gå lenger. At noen skal gå to kilometer lenger enn dem kan de ikke leve med.

KORTE PAUSER: Anders Aukland (t.h.) tar seg en tissepause underveis når han sammen med broren Jøgen Aukland og Joar Thele setter langrennsrekord i Nordmarka denne helgen. Foto: OLE KRISTIAN BØEN/PRIVAT

Men nå er altså «hemmeligheten» ute. En distanse med ski under føttene som tilsvarer cirka Oslo-Trondheim.

Det er ingen som vet akkurat hva som er verdens lengste skitur, men brødrene er inspirert av det som blir omtalt som verdens lengste sammenhengende skitur av Bjørn Løkken på 513,5 kilometer fra 1983. Han brukte 48 timer, 15 flere enn søndagens rekordtrio.

Og rekordløpet ble til underveis for trioen. De forsto at rekorden var innen rekkevidde og da gikk de for den. Men de kunne gått lenger. Og Aukland tror kanskje noen vil forsøke å ta rekorden. Han vet ikke hvor mange kalorier han svidde av på turen.

– Jeg brukte 16.000 kalorier da jeg gikk 320 kilometer, så var vel over 20.000 nå. Vi spiste mye seigmenn og det ble pølser i natt, sier Aukland.

De gikk rundt vannet Gjerdingen i Nordmarka. Runden var på rundt seks kilometer.

– Når man skal gå så langt, kan man ikke ta seg en lang tur i marka, det må være ganske flatt, derfor valgte de å gå der, sier Bøen til VG.

16-åringer imponerte

Med seg på turen var også 16-åringen Casper Rønning, han ga seg etter formidalble 331 kilometer. Sønnen til Anders, Oliver (16), gikk 288 kilometer på 19 timer.

– De ante ikke hva de gikk til. Det var god erfaring for dem å gå litt i kjelleren. Det var en kjempeopplevelse å få gå på ski gjennom natten med dem, sier Anders Aukland.

Eirik Bruland var også med på skituren lenge.

Det er kaldt i Nordmarka. Rekord-mennene har tatt korte pauser i boblejakke for å spise og smøre litt ski underveis. De har fått hjelp til å smøre ski.

– De har spist lefser, sjokolade og smågodt. De har drukket cola, RedBull og sportsdrikk, sier Bøen.

PADLERNE UTFORDRET: Landslagspadler Eivind Vold og tidligere OL-vinner Knut Holmann var også ute og gikk på ski i Nordmarka, det ble over 30 mil. Foto: PRIVAT

Forrige søndag startet Hans Christer Holund en ellevill kilometerkrig på ski da han gikk 200 kilometer på en dag. Anders Aukland og Joar Thele svarte med å gå 321 kilometer noen dager etter. Nå har flere meldt seg på. Landslagspadler Eivind Vold og to ganger OL-mester Knut Holmann gikk 325 kilometer denne helgen. Thea Murud fra samme team som Aukland gikk 347 kilometer på et døgn.

Men det var altså ingen som var i nærheten av to ganger Aukland og Thele.

Slik er den foreløpige «milsluker»-pallen:

1. Anders og Jørgen Aukland og Joar Thele - 516 km

2. Eirik Asdøl - 376

3. Thea Murud – 347

4. Casper Rønning - 331

5. Knut Holmann og Eivind Vold – 325

6. Oliver Aukland - 288

7. Julie Vollum Bø - 247

8. Hans Christer Holund - 204

