IDRETTSMELDING: Trine Skei Grande (t.h.) hadde onsdag invitert til oppstartmøte for den nye idrettsmeldingen. Nyvalgt idrettspresident Berit Kjøll (t.v.) holdt innlegg.

Kulturministeren skeptisk til idrettens ønske om gratis bruk av idrettshaller

Idretten vil at barn og unge skal kunne bruke alle idrettsanlegg gratis. Kulturminister Trine Skei Grande er skeptisk og sammenligner det med bompenge-debatten.

– Alle som tror på en «quick fix» her, tar feil. En kan gjerne ønske at det ikke er bompenger, men veldig mange vil ha veier. Det blir litt av det samme, sier Trine Skei Grande når VG møter henne i forbindelse med at kulturdepartementet onsdag satte i gang prosessen med en idrettsmelding.

I helgen gikk idrettstinget - der Berit Kjøll ble valgt som ny president - inn for at idretten skal jobbe for at all bruk av idrettsanlegg skal være gratis for barn og unge i alderen 6-19 år. Det kravet ble gjentatt av Norges Håndballforbunds Tonje S. Jelstad på møtet tirsdag. Hun ville ha gratis hall-leie. Men statsråden er skeptisk:

– Det er en motsetning der mellom ønsket om å bygge haller - og betale for dem. Hvis du fjerner all hall-leie, kan det hende at det blir bygget færre haller. Det er en avveining. Pluss at vi har et ønske om at idretten selv skal gå inn og bygge. Hvis vi sier at alle kommuner skal ha gratis leie, så vil alle de idrettslagene som har gått inn og bygget selv, ha mye dyrere leie enn de som har kommunen som byggherre. Det vil også være en urettferdighet. Så dette er også en avveining.

Kulturministeren sier hun fulgte idrettstinget med stor interesse, også etter at hun selv hadde forlatt det fredag ettermiddag.

– Hva synes du om valget av president?

– Jeg skulle ha fungert godt med alle tre. Jeg hadde ingen ønsker om hvem av dem.

– Hva synes du om Berit Kjøll?

– Det er kult at det er ei dame, og jeg tror at Berit og jeg skal fungere godt. Jeg jobbet tett med henne da hun var i turistforeningen, og jeg tror vi kan samarbeide også i ny rolle.

– Hvordan synes du idrettstinget fulgte de linjene du trakk opp i din åpningstale?

– Jeg tror ikke de er i mål, men det ble en stor debatt om det internasjonale, og også om likestilling. Jeg merket meg at de ikke ville gjøre de mest radikale grep i likestilling, men jeg tror det ble satt på dagsorden i organisasjonen.

– Burde idrettstinget ha vedtatt det mest radikale grepet der?

– Det skal ikke jeg mene noe om.

– Hva med idrettens forhold til den egenorganiserte idretten?

– Guarden mellom den organiserte og uorganiserte idretten detter litt. De er ikke så stresset på den forskjellen lenger, sier kulturministeren - og viser at hun også behersker idrettspråket.

En rekke organisasjoner kom på onsdagens møte inn på at også organisasjonene utenfor idretten gjør et viktig arbeid og må behandles på samme måte som idretten.

– Idretten må ikke ha enerett. Vi mener at også idrettsorganisasjoner og særforbund utenfor NIF må få midler fra overskuddet fra Norsk Tipping. Det oppleves som urettferdig slik det er i dag, sa Hallgeir Raknerud fra Norges Bilsportforbund.

Professor Dag Vidar Hanstad ved Norges Idrettshøgskole var også til stede på idrettsmeldingsmøtet onsdag. Han vurderer Trine Skei Grandes kamp for den egenorganiserte idretten slik:

– Hun har vært flink til å peke på at dette er ufarlig for idretten, spesielt ved å fortelle at det som er uorganisert aktivitet i dag kan bli organisert i morgen eller neste år. Hun forsøker med andre ord å få frem at dette er vinn-vinn for norsk idrett.

– Grande har holdt noen svært gode og innsiktsfulle taler som viser at dette er noe som opptar henne. Det gir tillit. Så er guarden sikkert ikke senket så mye at NIF ikke følger rimelig tett med på hva som faktisk går til den uorganiserte idretten.

– Mitt inntrykk er at et argument fra idretten er at idrettsanlegg legger til rette for både organisert og uorganisert aktivitet. Der går det an å skjønne at idretten føler denne diskusjonen som snodig, sier professoren til VG.

Idrettspresident Berit Kjøll tok opp en rekke temaer i sitt innlegg på møtet. Hun snakket blant annet om etterslepet på anleggsbygging, momskompensasjonen, enerettsmodellen, de økonomiske rammebetingelsene og selvfølgelig honnøruttrykket «norske verdier».

– Vi imøteser at idrettens økonomiske rammebetingelser behandles grundig i den nye idrettsmeldingen, sa Kjøll.

