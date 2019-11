GALOPPFARE: Trener Geir Vegard Gundersen har god tro på Iggy B.R., som hans sønn Magnus Teien Gundersen kjører, men varsler for at det er en viss galoppfare. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Ukens kuskekommentarer: – Er ikke helt til å stole på

Her kan du lese kuskekommentarer på alle V75-hestene på Bjerke Travbane lørdag.

Anders Olsbu

Oppdatert nå nettopp







VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker

Zarenne Fas (V75-6) var overlegen på en sterk tid sist. Har en god sjanse med samme innsats.

Dagens luring

Marvellous Tooma (V75) vant en svensk Kriterie-kvalifisering, men feilet seg bort i finalen.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Jarlsberg:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 280 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 3584 kroner

HER KAN DU LESE OLSBUS V75-TIPS

Superklaff V75 Jarlsberg 9. nov. – 128 000 innspilt

VGs store V75-forslag på 1260 kroner gikk inn med hele 128 000 kroner. Dog var det litt tur med i bildet, i og med at vi fikk inn Hellestvedt Trym inn på strykning.

V5-treff Jarlsberg 9. nov.

Det store V5-forslaget til 1100 kroner satt som det skulle på Jarlsberg lørdag. Utbetalingen ble 14765 kroner.

V65-klaff Forus 5. nov.

Det store V65-forslaget på 1680 kroner gikk inn med seks rette og ga til sammen 9587 kroner.

V65-treff Leangen 4. nov.

Det store V65-tipset på 1260 kroner traff med seks rette og ga en utbetaling på 5 888 kroner.

Nye V5-gevinster Klosterskogen 31. okt.

VGs store V5-forslag på 896 kroner ga en utbetaling på 5452 kroner.

V5-treff Biri 27. okt.

Det store V5-forslaget gikk inn med 5 465 kroner.

Super-klaff Forus 22. okt.

Det store V65-forslaget gikk inn med 13 000 kroner, mens det store V5-forslaget utbetalte hele 26 200. Alle Eksperten-lagene i V65 og V5 gikk også inn med tilsvarende utbetalinger.

Eksperten-klaff Klosterskogen 13. okt.

V5-systemet til 8 x 200 kroner andelen gikk inn til fulle og ga pene 31 702 kroner.

V5-klaff Drammen 10. okt.

Det ble full klaff under lunsjtravet på Drammen Travbane torsdag. VGs store V5-forslag ga en utbetaling på hele 47 237 kroner.

V65-klaff Momarken 8. okt.

Drøye 5 000 kr ble det på det store V65-tipset på tirsdag. Det lille V5-forslaget gikk inn med 887 kroner.

V5- og V65-klaff Biri 4. okt.

Det store V5-forslaget ga en utbetaling på flotte 33 769 kr. Vi klarte ikke kassa i V65, men fikk to femmere til en utbetaling på nærmere 15 000 kroner på vårt store forslag.

TROND ANDERSSEN: – Har ikke samme, gode formen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–1

2100 m (auto) – Start kl. 16.20

1 Thunder Peak/Ken Ecce

Steen Juul: - Vant sikkert fra tet sist. Gikk med sko da. Kjører uten nå om banen tillater det. Kan løse veldig bra bak bilen, men jeg vet ikke hva de andre kan. Formen er veldig fin. Han kommer til å bite bra fra seg.

2 Bålsta Palema/Eirik Høitomt

Lars Anvar Kolle: - Avsluttet bra fra en vanskelig utgangsposisjon på Sørlandet sist og er i form. Står spennende til og er veldig rask fra start. Skal regnes med trippelsjanse med flyt på veien.

3 Peder Mykla/Magnus Jakobsson

Johan Danielsson: - Skulle ha startet i oktober, men dro på seg en liten skade og måtte stå over. Møter uansett godt forberedt og trener like fint nå som da han vant i august. Fungerte fint på et bygdetrav for snart to uker siden. Han trives på Bjerke og har fått et bra spor. Jeg tror han gjør det bra.

4 L'amour Bonanza/Sven Olav Weberg

Sven Olav Weberg: - Ble sittende bom fast i rygg leder sist. Kjentes helpigg ut over mål, er fin form og kan veldig mye. Jeg er derfor ikke så redd for at han har en del mindre penger enn de andre. Får vi et fint ryggløp og det løser seg til slutt, er vi med dem. Verdt en gardering.

5 Jula Downton/Ulf Ohlsson

Ulf Stenströmer: - Galopperte seg bort sist, men så fin ut i et jobb hjemme mandag. Kan åpne raskt bak bilen, noe han viste i «sprintermästeren». Klaffer det fra start til tet eller en fin posisjon, har vi ambisjoner om å kjempe i toppen.

6 Dizzy River/Johan Untersteiner

Johan Untersteiner: - Tok en sterk seier fra dødens på Jägersro sist og har toppform i kroppen. Er ingen rakett fra start, men blir farlig igjen om vi kommer riktig til underveis. Jeg kjenner ikke alle konkurrentene, men har en veldig bra hest i form.

7 N.Y. Coeur de Soleil/M. T. Gundersen

Geir Vegard Gundersen: - Leverer gode løp hver gang. Han er en allrounder. Formen er fin, men han møter gode hester fra et dårlig spor. Jeg er fornøyd med en god premie herfra. Går trolig med sko som i de siste startene.

8 Delicious Dream/Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle: - Holder veldig fin form, men står helt feil til mot tøffe konkurrenter. Må kjøre etter best mulig premie herfra.

9 Digger Lord/Rikard N. Skoglund

Ulf Stenströmer: - Tror jeg litt mindre på enn Jula Downtown. Sporet er årsaken til det. Formen er på topp og han går alltid til mål, men fra bakspor er vi avhengige av hva de andre finner på.

10 Hickothepooh/Vidar Hop

Trond Anderssen: - Gikk et helt greit løp som treer sist etter mye av løpet utvendig leder. Har ikke samme, gode formen, som han hadde før han ble skadet. Men motstanden er riktig. Klaffer det bare bakfra, er han en av dem som kan vinne. Strekes.

11 Flash Håleryd/Carl Johan Jepson

Ulf Stenströmer: - Holder veldig fin form, men står feil til. Kan spurte inn en fin premie med klaff. Det blir uansett vanskelig herfra.

12 Minnestads el Paso/Kim Eriksson

Dennis Palmqvist: - Har kapasitet for klassen og er inne i sin beste årstid. Han sliter med allergi om sommeren. Nå ble sporet dårlig, men han er ikke helt sjanseløs uansett. Så bra er han. Men det skal selvsagt klaffe mye.

VEIJO HEISKANEN: – Trener fint etter å ha vært forkjølet en stund. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–2

2600 m (auto) – Start kl. 16.42

1 Positano/Vidar Hop

Vidar Hop: - Profiterer på et bra spor, som sikrer oss en fin reise. Liker distansen og kan henge med til siste trippel i hardt lag.

2 Iggy B.R./Magnus Teien Gundersen

Geir Vegard Gundersen: - Var veldig god sist og har veldig høy kapasitet. Flott spor, men han er ikke helt til å stole på. Distansen skal passe ham. Han går som sist. Jeg tror han kjemper i toppen igjen.

3 Corleone D.K./Henna Halme

Veijo Heiskanen: - Trener fint etter å ha vært forkjølet en stund. Har derfor ikke fått vist seg skikkelig frem i de to siste løpene. Nå har han fått et bra spor. Distansen er kanskje i lengste laget, men det går med riktig reise.

4 Icarus B.R./Hans Chr. Holm

Anders L. Wolden: - Vant fra tet sist og er så kjapp i vei bak bilen at han tar teten igjen. Kommer han foran, skal han sitte der. Møter tøffere konkurrenter nå, men er i rivende utvikling. Regnes som en av flere. En tidlig gardering.

5 Gaius B.R./Olav Mikkelborg

Olav Mikkelborg: - Gikk et helt ok løp sist. Formen virker fin, men nå er det veldig tøft i mot. Fornøyd med en premie.

6 A Deal is a Deal/Erik Bergløf

Erik Berglöf: - Har vært veldig bra i det siste og har tydeligvis lagt galoppskoene på hylla. Han er sterk og har fordel av distansen. Er også rask på de første meterne. Får vi en fin, utvendig rygg eller kanskje til og med tet, kan det bli spennende. Er best uten sko. Håper det går.

7 Knight Rider/Eirik Høitomt

Sigbjørn Kolnes: - Var veldig bra som toer etter å ha gått først i tredjespor mot siste sving på Jarlsberg sist. Jeg var godt fornøyd med ham. Nå er det tøffere imot. Sporet er heller ikke det beste. Kan uansett være på trippelen med klaff.

8 Accolade/Kim Eriksson

Eric Martinson: - Tok en sterk seier fra tet på Axevalla sist med krefter i behold. Har tatt noen steg etter kastrasjon og er god nok i dette feltet. Men da må det løse seg fra et sjanseartet spor.

9 Ixelle Bolets/Åsbjørn Tengsareid

Øystein Tjomsland: - Har vært bra og travet et greit løp sist, men det ble for langt frem i et bløffløp. Sporet er for hennes del fint, men motstanden knallhard. Får hun løpet sitt, er hun svært spurtsterk. Ingen endringer. Med sko per i dag.

10 Thai Explosive/Erlend Rennesvik

Kim Pedersen: - Har gått tre veldig fine løp på rad og er i toppform. Sporet trekker ned, men han går fine løp bakfra bare det klaffer. Motstanden er ikke verre enn at skal regnes med trippelsjanse og som en gardering.

11 Dynamite Hornline/Tom Erik Solberg

Tom Erik Solberg: - Gikk et bra løp etter sykdom sist. Er på vei opp i form. Men han møter noen gode hester og sporet er ikke det beste. Distansen er en fordel. Riktig reise er det samme som en mulig trippelplass.

12 Paulino/Svein Ove Wassberg

Øystein Tjomsland: - Har ikke hatt marginene på sin side. Har høy kapasitet, men fra spor tolv måtte denne gjengen må det klaffe. Skulle det klaffe på veien, så kjemper han helt der framme.

GUNNAR AUSTEVOLL: – Jeg tror han kan lede lenge, kanskje helt inn. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–3

1609 m (auto) – Start kl. 17.05

1 Gigant Invalley/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Har vært lenge og er i toppform. Løser veldig raskt bak bilen. Distansen er en fordel. Ladder for tet igjen, og jeg tror han kan lede lenge, kanskje helt inn. Strekes.

2 Rafolo/Eirik Høitomt

Sigbjørn Kolnes: - Satt fast som toer sist og er på vei mot toppformen. Spor og distanse er perfekt. Tøft imot, men de springer ikke fra ham. Jeg tror på en ny trippelplass.

3 Catherine's Chevy/S. O. Wassberg

Henry Rorgemoen: - Virker mye rettere og finere nå. Har et bra spor. Jeg vurderer å sette på helstengt hodelag. Kan løse bedre fra start da. Forventer at han gjør et bra løp.

4 Ja El Tomcat/Herman R. Tvedt

Karoline Krogh-Hanssen: - Har et bra toppnivå, men er usikker av seg. Motstanden er i tøffeste laget. Fornøyd med premie.

5 Cash Okay/Erlend Rennesvik

Anders L. Wolden: - Holder fin form, men kommer ut på en distanse i korteste laget. Duger mot disse, så han er ikke ufarlig med tempo og posisjonsklaff. En outsider.

6 Test Drive/Erik Bergløf

Erik Berglöf: - Har bare blitt bedre og bedre i det siste. Kan løse raskt bak bilen. Det handler om å komme ned i en fin rygg inne ved lista. Å vinne løpet synes i tøffeste laget, men han kan kanskje snuse på siste trippel med maks klaff.

7 Pastore Bob/Johan Untersteiner

Johan Untersteiner: - Gikk et bra løp som firer etter en rask avslutning på Eskilstuna sist. Vi satt for langt bak. Er veldig rask fra start, så vi får kjøre til direkte. Løste ikke all verden på Momarken sist vi var i Norge, noe som enten skyldtes fraværet av pisk eller middels form. Takler tette starter. Kjemper i toppen.

8 Fossens Bonus/Magnus Jakobsson

Magnus Jakobsson: - Har fin form. Alt er som det skal i trening. Han er bra på sitt beste, men står helt feil til. Premie er målet herfra.

9 Always On Time/Tom Erik Solberg

Kjetil Helgestad: - Var litt sliten i Bergen sist etter tre lange reiser på fire uker. Han trener fint og sporet er bra. Han kan få lederygg på Gigant Invalley. Regnes med en fin trippelsjanse derfra.

10 Radieux/Dag-Sveinung Dalen

Gaute Lura: - Gikk et bra løp som firer i monté i Sverige sist. Men spor, distanse og motstand gjør ham kun til en premiekandidat.

11 Lover Face/Ulf Ohlsson

Anders Svanstedt: - Gikk flere fine løp på rad før han ga seg helt fra dødens sist. Han er for gammel for slike løp. Har fin form og fart i beina, men står litt for vanskelig til med flere gode foran. Kan kanskje være på trippelen med maks klaff.

12 Deep Sea Dream/Rune Wiig

Gaute Lura: - Gikk et veldig bra løp i den svenske gulldivisjonen i Eskilstuna sist lørdag. Var først midt på oppløpet, men tapte knepent for Milligan's School. Holder toppform, men står veldig vanskelig til med bra hester foran. Kan ende på trippelen med maks flyt på veien.

ØYSTEIN TJOMSLAND: – Travet et solid løp til seier sist mot sterk konkurranse. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–4

2100 m (auto) – Start kl. 17.27

1 Thankful/Vidar Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Travet et solid løp til seier sist mot sterk konkurranse. Hun har trukket et flott startspor og med tilsvarende innsats som sist er hun aktuell. Skal på bongen.

2 Maggie Cash/Rikard N. Skoglund

Jerry Riordan: - Holder fin form, men det ble feil sist, da hesten foran henne ga seg. Kan få teten nå. Da skal hun sitte der. Ikke umulig.

3 DoYouWishDiamond/Tom E. Solberg

John Friis: - Er bra på sitt beste og har gjort fine løp i klassen hjemme i Danmark. Men det har vært mye utur i det siste. Hun har sittet fast og gått i dødens. Nå står hun perfekt til. Et fint løp i rygg med luker til slutt kan bli spennende. En luring.

4 Princess Corner/Eirik Høitomt

Kjetil Helgestad: - Har et bra toppnivå og kan spurte kjapt med åpning etter ryggløp. Møter gode konkurrenter, men er så god selv at jeg tror hun kan kjempe i toppen. Strekes tidlig.

5 Dream Girl/Nicolaj Andersen

Nicolaj Andersen: - Tok en sterk seier fra tet på Charlottenlund søndag. Går likevel sine beste løp i rygg, som da hun vant hoppe-Derby i Danmark. Er ei allround hoppe som alltid gjør det bra. Er rask fra start. Jeg tror vi kjemper helt i toppen, om det løser seg med posisjonene. Best uten sko, så får vi se om banen tillater det.

6 Dusty Shadow/Jeppe Juel

Jeppe Juel: - Har hatt litt småplunder og har ikke vært som best de to siste gangene. Var veldig god til tre seirer i sommer. Nå er hun nesten i toppform igjen, men ikke helt. Hun duger i klassen. Jeg tror vi kan kjempe om seieren om hun er som jeg håper hun kan være.

7 Catherine's Chic/Svein Ove Wassberg

Henry Rorgemoen: - Går fine løp og er i form. Men hun står langt ute mot gode hester. Jeg tror det blir vanskelig. Fornøyd med premie.

8 Rebella Matters/Frode Hamre

Frode Hamre: - Gjorde et bra løp også sist, men da som nå sto hun dårlig til. Normalt kun premie som gjelder herfra.

9 Lastsundayinmay/Erlend Rennesvik

Kim Pedersen: - Var ikke som best sist uten at vi har funnet ut hvorfor. Står bra til for en fin smygreise. Kan henge med til en bra premie. Det er nok maks.

10 Danielle D D/Jeppe Rask

Jeppe Rask: - Er i form, men står vrient til med gode konkurrenter foran. Herfra må vi ha maks flyt på veien. Fornøyd med premie.

11 Blueridge Sun/Magnus T. Gundersen

Geir Vegard Gundersen: - Har vært god i hele år og var strålende til seier sist. Formen er meget bra, men sporet ødelegger. Mest trippelaktuell og en gardering herfra.

12 Velvatter/Adrian Solberg Akselsen

Frode Hamre: - Holder formen, men er tatt helt bort av sporet her. Normalt kun premie som gjelder herfra.

FRODE HAMRE: – River jeg av skoa på nå, om banen tillater det. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–5

2100 m (auto) – Start kl. 17.50

1 Muscle Lane/Ken Ecce

Steen Juul: - Galopperte seg bort på Jägersro sist. Han var rett og slett for hissig for dagen. Er normalt travsikker. Kan løse bra fra start og liker distansen. Gikk uten sko sist. Nå er det sko på alle fire, som er det han går mest med. Kusken får avgjøre hva som skjer fra start.

2 Eddie Arctous/Eirik Høitomt

Marius Høitomt: - Var veldig god sist. Distansen er et pluss. Han står fint inne i løpet. Prøver for tet og er god til å forsvare seg. Med sko sist. Nå blir det uten sko fremme. Vi har ambisjoner.

3 Cassiopeia/Nicolaj Andersen

Starter ikke.

4 Shankly Lane/Rune Wiig

Rune Wiig: - Trener som før og virker like pigg i trening. Har vært veldig god og framfor alt tøff. Kjenner ikke de to danske innenfor oss, men kjører til fra start. Tapet kommer før eller senere, men han kan vinne igjen. Vi kjører som vanlig med lette aluminiumsko foran og skoløs bak, om banen tillater det.

5 Marvellous Tooma/Frode Hamre

Frode Hamre: - River jeg av skoa på nå, om banen tillater det. Han var solid også sist. Da med sko. Kommer ikke forbi Shankly Lane fra start, men han er god nok til å kjempe om seier fra flere posisjoner her.

6 Cry Wolf/Vemund Madsen Drolsum

Frode Hamre: - Ble for pigg og galopperte sist. Setter på vanlig vogn nå, så han kan få mer hjelp. Han er god nok til å kjempe om seieren her, om han kommer riktig til på startsiden.

7 Katie Mae/Gunnar Austevoll

Eirik Høitomt: - Var veldig god til seier sist. Gjorde sitt beste løp i karrieren da. Er rask, men hun må ha maks tur for å komme inn i løpet direkte her. Kun en gardering.

8 Dream Cash/Per Oleg Midtfjeld

Jörgen Westholm: - Har gjort fine løp i det siste og ser stadig like fin ut i trening. Spor ytterst bak bilvingen drar ned, men skulle det klaffe fra start til en fin posisjon, duger han i dette laget. Trippelaktuell og verdt en gardering.

9 Beartime/Rikard N. Skoglund

Hanna Edlund: - Har stabilisert seg i det siste til flere flotte løp. Har vært toer i tre av de fire siste gangene og har sittet fast de to siste gangene. Står til for en ny, fin smygreise, men har spart opp litt og tåler å gjøre en del selv. Men han møter tøffere konkurrenter nå. Hardt å slå disse herfra.

10 Roberto Brazz/Åsbjørn Tengsareid

Jens Kristian Brenne: - Har vært bra lenge og vunnet to av sine siste fire. Gikk også et bra løp på Åby sist. Men nå står vi kjelkete til i bakspor med mange gode foran. En fin premie er det mest realistiske herfra.

11 Victory Road/Carl Johan Jepson

Ulf Stenströmer: - Ble det feil for da han skulle gå på i tredjespor sist. Kjentes veldig fin ut før det. Var også pigg og fin i et jobb mandag. Blir det tempo foran samtidig, som det klaffer med posisjonene, kan det meste skje.

12 Zizou/Henna Halme

Veijo Heiskanen: - Kommer ut etter lang pause fra et krevende spor. Kjører etter best mulig premie herfra.

FRODE HAMRE: – Fikk en perfekt gjennomkjøring sist og vant med krefter igjen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–6

1609 m (auto) – Start kl. 18.20

1 Zabul Fi/Tom Erik Solberg

Jerry Riordan: - Gikk et bra løp som treer i Hamburg sist og kan åpne raskt bak bilen. Vi setter på helstengt. Kan ta tet. Så får kusken bestemme. Han har ikke den samme hardheten som Zarenne Fas, men er en luring på sprint.

2 Patent Leather/Frode Hamre

Frode Hamre: - Fikk en perfekt gjennomkjøring sist og vant med krefter igjen. Jeg er usikker på hva hesten innvendig kan fra start. Jeg tror min holder de utvendige ute. Amerikanervogn og skoløs framme igjen, om banen tillater det.

3 M.S. Triple J./Svein Ove Wassberg

Frode Hamre: - Gjorde et nytt sterkt løp sist. Trolig skoløs om banen tillater det nå. Han er god nok til å være med framme herfra. Amerikanervogn igjen.

4 Zarenne Fas/Rikard N. Skoglund

Jerry Riordan: - Vant løpet Zabul Fi ble treer i i Hamburg sist. Har gått fine løp hele veien og er den beste av mine tre i løpet. Går sin beste løp i rygg. Roer seg mer ned derfra. Regnes tidlig.

5 Ibra Boko/Ulf Ohlsson

Kim Pedersen: - Vant med krefter i behold på Solvalla sist og er i form. Nå møter han veldig tøff motstand. Vinner neppe nå, men kan være tredje-fjerde om det løser seg maksimalt.

6 Classichap/Geir Mikkelsen

Jerry Riordan: - Har fin kapasitet og fin fart i kroppen. Men han er en vanskelig type som ofte tyr til galoppen. Er behandlet siden sist, og vi endrer litt på utstyret. Var bra da han vant fra tet på Jägersro på 1.10,3 i juli. En liten outsider.

7 Noble Superb/Magnus T. Gundersen

Geir Vegard Gundersen: - Har jeg vært kjempefornøyd med i de to siste startene. Holder flott form, men fra spor syv i disse løpene blir det vanskelig. Fornøyd med en brukbar premie.

8 Marcello Wibb/Johan Untersteiner

Johan Untersteiner: - Har gått flotte løp i hele høst. Strakk ikke helt til mot de beste i Breeders Crown-finalen sist, men gikk bra da også. Har startet tett i det siste, men det går bra. Jeg kjører til direkte med mål om å komme ned i fin posisjon. Ikke borte med maks klaff.

9 Roofie/Christoffer Eriksson

Johan Untersteiner: - Avsluttet bra til en fin premie bakfra på Solvalla sist. Har aldri testet sprint før, men det kan gå bra om det bare blir tempo foran. Da kan han ta seg forbi mange på oppløpet.

10 Dumbo/Gordon Dahl

Gordon Dahl: - Vant med krefter i behold sist. Formen er på topp, men vi tapte sportrekningen. Det er en sterk hest som alltid gjør det han kan, men vi er ute på sprint for aller første gang og må ha tempo slik forutsetningene er. Jeg tviler på seier herfra.

ERIK KILLINGMO: – Innrømmer at jeg er litt usikker etter innsatsen sist. Foto: Even Elvenes, Equus Media

V75–7

1609 m (auto) – Start kl. 18.42

1 Red Bar/Carl Johan Jepson

Kim Pedersen: - Gjør sitt første løp for oss. Ser veldig fin ut i trening. Vet at han kan løse veldig raskt fra start, så startsiden blir spennende. Gjør han det han kan, tror vi på en plass i toppen. Strekes.

2 S.K.'s Mystic Titan/Gunnar Austevoll

Gunnar Austevoll: - Avsluttet veldig bra som toer sist. Har stått hos meg etter det løpet. Skal få et banejobb tidlig denne uka. Sporet er perfekt. Der fremme om det løser seg og skal strekes på tre-fire hester. Skoløs foran om banen tillater det.

3 Park View/Tom Erik Solberg

Erik Killingmo: - Var ikke som best sist, uten at vi vet hvorfor. Trener som normalt hjemme og er god nok til å lede et slikt løp fra start til mål, om formen er på plass. Jeg synes han skal på V75-bongen, men innrømmer at jeg er litt usikker etter innsatsen sist.

4 Lord Flax/Niclas Benzon

Henrik Hollsten: - Virker alt fint med hjemme i trening. Har slitt litt siden de tre seiersløpene i sommer. Har et fint løp på papiret og er en outsider.

5 Gogo Hall/Frode Hamre

Frode Hamre: - Hadde krefter spart sist og er i form, men han er tøft ute, så det er premie som gjelder her.

6 Ursula Horse/Dag-Sveinung Dalen

Tor Olaf Halle: - Var sterk treer bakfra sist. Er så kjapp ut bak bilen at hun kan sitte i en fin posisjon direkte. Henger med i alle tempo, men motstanden er så tøff at jeg tviler på seier. Kanskje på trippelen med klaff.

7 Golden Dream M.E./Noralf P. Brækken

Noralf P. Brækken: - Var godkjent treer fra tet i Bergen sist. Måtte åpne for tøft for å komme seg foran. Nå har vi igjen fått et dårlig spor, nå mot eldre og mer garvede konkurrenter. Derfor tar vi opp fra start og kjører bakfra. Da blir det tungt med tanke på seier. Kan ende på trippelen om det løser seg til vår fordel.

8 Faust Boko/Magnus Teien Gundersen

Geir Vegard Gundersen: - Gjør alltid sitt beste. Han går alle distanser, men spor åtte på sprint mot disse hestene ser vanskelig ut. Det må løse seg mye om han skal kjempe i toppen herfra.

9 Hakon von Haithabu/Ulf Ohlsson

Anders Svanstedt: - Var skikkelig forbedret som toer sist i forhold til gangen før, første gang ut etter lang pause. Fremgangen har fortsatt i trening. Dette er en type som duger i klassen. Men bakspor er et lite minus. Han er ikke like bra i rygg som foran. Er uansett så bra at jeg tror han kan kjempe helt der fremme om det bare klaffer. Verdt en gardering.

10 S.M.K. Silvousplait/A. S. Akselsen

Adrian S. Akselsen: - Fullførte sterkt som toer sist etter å ha vunnet fire løp på rad. Nå møter vi tøffe konkurrenter og står vanskelig til. Kan ende på trippelen igjen med flyt på veien.

11 U.R. Amazing/Åsbjørn Tengsareid

Anders L. Wolden: - Har vunnet to strake for meg på veldig sterkt vis. Nå står han krevende til på sprint, Jeg synes det ser vanskelig ut. Herfra handler det normalt sett om en grei premie.

12 Revenue Lavec/Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle: - Avsluttet veldig bra til seier bakfra på samme distanse sist og er i toppform. Men fra dette sporet mot disse hestene ser det tungt ut. Fornøyd med en bra premie.

Publisert: 15.11.19 kl. 10:49 Oppdatert: 15.11.19 kl. 11:00







Mer om