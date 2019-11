JUBLER FOR GULL: Mats Graff-Wang jublet for VM-gull i shuffleboard. Foto: Privat

Norsk VM-gull i shuffleboard: – Helt vilt

Mats Graff-Wang sikret Norges første VM-gull i shuffleboard på herresiden. Det skjedde i en nervepirrende finale mot tyske Torben Hussman.

Norge har ett VM-gull fra tidligere. Det var sensasjonsseieren til Ellen Hansson som vant VM-gull på kvinnesiden i 2017. I 2019 fulgte Mats Graff-Wang opp triumfen.

– Det var helt storveis utført av Mats, sier president i Norges Shuffleboardforbund, den mangeårige TV-personligheten Hallvard Flatland.

Torben Hussman er Europas høyest rankede spiller. Finalistene hadde møttes tre ganger før hvor Graff-Wang hadde tapt alle gangene opplyser Flatland om.

– Det er helt uvirkelig akkurat her jeg sitter nå. Før vi dro hadde jeg som mål å bli topp ti, men jeg begynte å få troen eter å ha spilt gjennom hele første dag uten å tape i gruppespillet, sier Mats Graff-Wang på telefon etter triumfen i Østerrike.

Shuffleboard er en idrett som både kan spilles innendørs og utendørs, og krever god øye-hånd-koordinasjon. På profesjonelt nivå bruker utøverne gripestenger og skal sende stener/disker bortover en smal bane.

Målet er å få sine steiner til å ligge innenfor de oppmerkede områdene som gir forskjellige poeng. Hver spiller har fire steiner i hver omgang, og det spilles 16 omganger totalt. Poengfeltene steinene kan havne i gir 10, 8, 7 og minus 10 poeng. Etter hver omgang teller man opp poengene, og den som har flest etter 16 omganger vinner.

Mange kjenner kanskje til bord-versjonen av spillet fra ulike puber.

NORGES LAG: Bakerst f.v: Arnfinn Berg, Terje Hanssen-Tangen, Bård Snilsberg, Hallvard Flatland, Olav Hansson, Pål Gjelseth, Mats Graff-Wang. Foran f.v: Ann Kristin Hellerslien, Kristin Gjelseth, Katarina Flatland, Anne-Lise Flatland, Ellen Hansson, Segell Sunde. Foto: Privat

Finalen ble såpass nervepirrende at Graff-Wang måtte snu seg vekk da Hussmann skulle sende sin siste stein.

– Det var helt vilt. Jeg tenkte at han setter den siste steinen. Men jeg hadde gjort så han måtte sette den i feltet som gir ti poeng, som er det minste feltet. Da han skulle sende den siste steinen gikk jeg, og måtte snu meg vekk. Da jeg så det ikke gikk var det mange følelser. Det er et historisk øyeblikk som gjør det ekstra gøy, sier Graff-Wang som har spilt shuffleboard siden 2006.

Sterk norsk laginnsats

Familien Flatland stiller mannssterke i verdensmesterskapet. President i Norges Shuffleboardforbund Hallvard Flatland, som de fleste kjenner som programleder i forskjellige tv-programmer, deltok sammen med sin kone Anne-Lise Flatland og datteren Katarina Flatland.

– For oss som er glad i å konkurrere er det en fin måte å få utløp for konkurranseinstinktet. De beste spillerne i verden var jo her i Wien. Jeg må også få skryte av den norske laginnsatsen med gull og syvendeplass i herreklassen og 6. og 7. plass i kvinneklassen, sier Flatland.

– Hva ble din plassering?

– Jeg ble nummer syv, sier Flatland før han begynner å le.

– Nå pirker kona meg i siden her. Hun ble nummer seks.

NORGES BESTE KVINNER: Kristin Gjelseth til venstre ble nummer syv, mens Anne-Lise Flatland til høyre ble nummer seks. Foto: Privat

