SERIEMESTER: Djurgårdens Buya Turay jubler sammen med Elliot Käck etter 2–2 borte mot Norrköping.

Spinnvilt gulldrama: Djurgården svensk seriemester

Skulle du ønske det var mer spenning om seriegullet i Norge? I Sverige kan de i hvert fall ikke klage.

For det var duket for en skikkelig thrilleravlsutning i Allsvenskan da både Djurgården (65 poeng), Malmö (62 poeng) og Hammarby (62 poeng) var med i gullkampen før siste runde.

Og etter en avslutning som ikke kan beskrives som annet enn en real berg og dalbane gikk til slutt Djurgården seirende ut av den dramatiske innspurten - det etter en marerittstart borte mot Norrköping. Hjemmelaget gikk opp i en tidlig 2–0-ledelse, samtidig som Malmö og Hammarby scoret (begge lag med bedre målforskjell) og sendte Djurgården ned på både andre - og tredjeplass.

Men Djurgården slo voldsomt tilbake etter pause: Jesper Karlström reduserte tidlig i andre omgang før Buya Turay satte inn den avgjørende reduseringen og sikret seriegull til Stockholmsklubben.

Det betyr også at tre nordmenn ble seriemestere i Sverige: Fredrik Ulvestad, Aslak Fonn Witry og Per Kristian Bråtveit. Ulvestad og Fonn Witry startet kampen.

Dramatiske 15 minutter

Det var altså Djurgården som var i førersetet med 65 poeng før siste runde. Malmö og Hammarby hadde 62 poeng og bedre målforskjell. Djurgården hadde på papiret den tøffeste kampen med Norrköping borte. Malmö møtte Örebro borte og Hammarby tok imot Häcken.

Og det tok ikke lang tid før ting ble snudd på hodet.

For serielederen fikk en fryktelig start mot Norrköping, og de første 15 minuttene ble avgjørende i gullkampen.

Sju minutter: Norrköping og Rasmus Lauritsen scoret på corner. Det til tross - Djurgården var fortsatt serieleder, Malmö og Hammarby var to poeng bak, men den ledelsen holdt ikke lenge.

11 minutter: Malmö tok ledelsen ved Rasmus Bengtsson borte mot Örebro, tok over tabelltoppen og sendte Djurgården ned på sølvplass.

13 minutter: Norrköping og Sead Haksabanovic økte ledelsen til 2–0 mot Djurgården.

15 minutter: Malmö og Arnor Traustason doblet i Örebro.

Marerittstarten var et faktum.

Etter 35 minutter tok også Hammarby (Alexander Kačaniklić) ledelsen hjemme mot Häcken - og sendte samtidig Djurgården ned på tredjeplass.

Snuoperasjon

49 minutter: Djurgården reduserte ved Jesper Kalström - og det er liv i gullkampen igjen.

51 minutter: Häcken utlignet mot Hammarby. Dermed var Djurgården på andreplass.

58 minutter: Malmö (Soren Rieks) scoret sitt tredje borte mot Örebro.

61 minutter: Malmö fortsatte kjøret da Markus Rosenberg satte inn gjestenes fjerde.

Så kom det avgjørende øyeblikket: Etter 64 minutter utlignet Buya Turay til 2–2. Dermed endte Djurgården opp som svensk mester - til slutt.

Malmö slo til slutt Örebro 5–0 og Hammarby tok tilbake ledelsen mot Häcken og vant 3–1.

Før nest siste runde var også Tarik Elyounoussis AIK med i gullkampen, men håpet om å bli seriemester forsvant etter tap for Malmö mandag.

Totalt var hele seks nordmenn med i kampen om gullet: Jo Inge Berget for Malmö, Fredrik Ulvestad, Aslak Fonn Witry og Per Kristian Bråtveit for Djurgården og Mats Solheim og Dennis Witgren for Hammarby.

Ulvestad scoret for Djurgården i neste runde:

