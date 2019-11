OPTIMIST: Frode Hamre tror han vinner V75-finalen med Best Of All. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens trav-tips: Bankertipper seg selv i V75

Frode Hamre er nesten alltid sentral i V75-sammenheng. I V75-omgangen på sin egen hjemmebane, Jarlsberg, bankertipper han stallhesten Best Of All.



Anders Olsbu

Nå nettopp







VGs travekpsert, Anders Olsbu, velger å gjøre det samme.

– Best Of All vant helenkelt fra tet i et stayerløp i V75 i Bergen sist. Tok en knepen seier på Åby gangen før. 3-åringen er kjapp fra start og kommer hun seg foran, skal det være snakk om en flott sjanse igjen. Hamre har også flere fin muligheter i V75-spillet, men anser Best Of All som sin beste sjanse, sier Olsbu.

Han tar også sjansen på å la Ulsrud Tea stå ugardert i Arnt Haakestads minneløp.

– Ulsrud Tea slipper å møte norgestoppen Odd Herkales nå. Selv er hun Norges beste hoppe og var tapper i nederlaget mot ham sist. 12-åringen er kjapp fra start, men kan bli hissig front. Holder hun seg rolig er hun mer enn god nok, men hun er nok aller best med ryggløp, sier traveksperten.

– Seiersmaskinen Orlando Classic kan også være et bankeralternativ. Han har vunnet hele 11 av 13 løp, men er belastet med dobbelt tillegg nå, varsler han.

Dagens banker

Ulsrud Tea (V75-3) fortjener virkelig en seier etter mange trippelplasser på rad.

Dagens luring

Rafolo (V75-4) er klart bedre enn vist i sine to siste starter, etter å ha vært borte lenge. Kan lede hele veien.

Her er Olsbus V75-tips til Sørlandet:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 252 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1260 kroner

V65-klaff Forus 5. nov.

Det store V65-forslaget på 1680 kroner gikk inn med seks rette og ga til sammen 9587 kroner.

V65-treff Leangen 4. nov.

Det store V65-tipset på 1260 kroner traff med seks rette og ga en utbetaling på 5 888 kroner.

Nye V5-gevinster Klosterskogen 31. okt.

VGs store V5-forslag på 896 kroner ga en utbetaling på 5452 kroner.

V5-treff Biri 27. okt.

Det store V5-forslaget gikk inn med 5 465 kroner.

Super-klaff Forus 22. okt.

Det store V65-forslaget gikk inn med 13 000 kroner, mens det store V5-forslaget utbetalte hele 26 200. Alle Eksperten-lagene i V65 og V5 gikk også inn med tilsvarende utbetalinger.

Eksperten-klaff Klosterskogen 13. okt.

V5-systemet til 8 x 200 kroner andelen gikk inn til fulle og ga pene 31 702 kroner.

V5-klaff Drammen 10. okt.

Det ble full klaff under lunsjtravet på Drammen Travbane torsdag. VGs store V5-forslag ga en utbetaling på hele 47 237 kroner.

V65-klaff Momarken 8. okt.

Drøye 5 000 kr ble det på det store V65-tipset på tirsdag. Det lille V5-forslaget gikk inn med 887 kroner.

V5- og V65-klaff Biri 4. okt.

Det store V5-forslaget ga en utbetaling på flotte 33 769 kr. Vi klarte ikke kassa i V65, men fikk to femmere til en utbetaling på nærmere 15 000 kroner på vårt store forslag.

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to V75-bankere på Jarlsberg. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2600mv)

13 ORLANDO CLASSIC

9 Siberian Justice

1 Gaius B.R.

3 Rio Division

14 Fox Dragon

——————————–

6 Makalo

7 Knight Rider

8 Always A Star

5 Carmen Division

12 St. Raphael Decoy

11 Rock'n Rolling

10 S.J.'s All In All

15 Obrigado Brazz

4 Larry S.E.

2 Ultimate Love

Løpet

Orlando Classic blir stor favoritt i dette stayerløpet.

Favoritten

Orlando Classic har vunnet hele 11 av 13 løp. Var syk ved tredjeplassen nest sist og var strålende toer bak Shankly Lane etter galopp tredje sist. Vant lett fra tet sist.

Outsiderne

Gaius B.R. avsluttet bra til annen bak World Peace sist. Står spennende til på strek.

Luringen

Siberian Justice feilet seg bort i første sving i DNTs høstfinale sist. Er kjapp ut og kan være fremme med strekhestene på direkten.

Startsiden

Gaius B.R. forsvarer sporet.



DERBY-FIRER: Møller Tor kan vinne Nils Østbys minneløp. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-2 (2100mv)

9 VÅLER NIKOLAI

8 MØLLER TOR

5 REIME KONGEN

1 HAUAN MINA

——————————–

4 Alfa Betty

3 Solmyr Arvid

7 Ard

6 Vill Jerven

2 Lykkje Cornelius

Løpet

Fire hester kan rekke i 4-årsløpet, Nils Østbys minneløp.

Favoritten

Våler Nikolai vant en kvalifisering til det svenske Derby og tapte kun for årgangstoppen og stallkameraten Nordsjø Odin i finalen. Tjomsland-traveren travet radige 1.22,2 over full distanse da. Avsluttet bra fra jumboplass til fjerde i den norske Derby-kvalifiseringen, hvor også Nordsjø Odin vant. I selve Derby satt han bak i køen. Prøvde et angrep drøye runden igjen, men var sliten og kunne ikke hevde seg. Måtte nøye seg med en ellevteplass da. Har nå fått ladet batteriene et par måneder. Er formen på plass, kan han runde alle, tross dobbelt tillegg.

Outsiderne

Møller Tor tapte kun for Rappstjernen og stallkameraten Tangen Trygg i sin Derby-kvalifisering. Sto på flott til fjerde i selve Derby. Avsluttet bra etter sen luke og en tøff åpning ved den anledningen. Var syk i sin siste start på Bergsåker og var unnskyldt da. Vant fem av ti løp i fjor, men har gått seiersløs i år. Muligens kan den første komme her. Mjølnerød-traveren rapporteres fin i trening.

Luringen

Hauan Mina var milevis forbedret, rekordforbedret seg kraftig til 1.27,0 i Kolnes-debuten sist og hadde mer inne. Hun rapporteres å kunne ned på 1.26-tallet. I så fall kan hun bli veldig vrien å fange. Skal regnes igjen.

Startsiden

Begge strekhestene kan løse bra. Jeg holder en knapp på Hauan Mina.



BANKER: Ulsrud Tea. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-3 (2100ma)

5 ULSRUD TEA

——————————–

1 Troll Solen

6 Kleppe Slauren

4 Galileo

8 Ingbest

2 Moe Svarten

3 Lex Lodney

7 Tord Viking

Løpet

Ulsrud Tea blir klar favoritt i Arnt Haakestads minneløp.

Favoritten

Ulsrud Tea ble tatt ned av Odd Herakles fra dødens i Jacob Melands æresløp sist, men det er ingen skam. Odd Herakles, som ble bankertippet i VG ved den anledningen, er Norges beste hest. Hun slipper å møte ham nå. Hoppa er kjapp fra start og kan nok sikre seg føringen om kusken vil. Men hun kan bli for stri i tet. Hun er nok aller best med ryggløp, men det spørs om kusken tør ta sjansen på det. Holder hun seg rolig og viser seg fra sin beste side, skal det være snakk om en god sjanse. Nest sist var hun strålende toer bak Troll Solen i Vintillatravet. Står 20 meter bedre til enn ham i forhold til det løpet. Jeg tar sjansen og lar henne stå ugardert.

Outsiderne

Troll Solen var uheldig og feilet bort en mulig tredjeplass bak Odd Herakles og Ulsrud Tea i Bergen sist. Gangen før i Vintillatravet holdt han unna til en sterk seier foran Ulsrud Tea, som ikke var mye slått. Denne gang står Troll Solen 20 meter dårligere til kontra henne i Vintillatravet. Hamre-traveren blir overflydd fra start, men det kan fort løse seg i dette vesle feltet. Skulle Ulsrud Tea bli for stri, har Troll Solen sjansen.

Luringen

Kleppe Slauren viste fremgang sist og ble fjerde bak Odd Herakles og Ulsrud Tea. Vant lett i billige lag før det. Leter litt etter gammel storhet. Skulle han først vise det, er han mer enn god nok. Men det virker til å være et lite stykke igjen. Kan uansett havne på trippelen.

Startsiden

Ulsrud Tea er kjapp ut og sitter trolig tidlig i tet om kusken ønsker det. Galileo og Ingbest er raskest av de andre. Sistnevnte skal nok ha rygg over full distanse. Står uansett langt ute.



V75-4 (2100ma)

7 HICKOTHEPOOH

2 RAFOLO

3 PATENT LEATHER

——————————–

1 Pebbe Simoni

9 Thai Navigator

5 Rapido Va Bene

6 Mr. X.F. Royal

4 Da Vinci B.R.

Løpet

Tre hester peker seg ut i Th. Marthinsens æresløp.

Favoritten

Hickothepooh var strålende tidligere i år. Var faktisk med i Oslo Grand Prix-diskusjonen til det siste, men kom akkurat ikke med. Skulle starte i et løp i Finland, men var uheldig på flyrampen og flenget opp brystet. Måtte sy 50-60 sting da. Knuste Deep Sea Dream fra dødens i sitt comeback. På Leangen i starten etter kjørte han oppi og feilet. Ble kjørt på opphenting og ble naturlig nok sliten. Har siden vært forkjølet og var ikke på topp i sin siste start i Bergen. Rapporteres forbedret nå og er han tilbake på noe i nærheten av sitt beste, er han absolutt aktuell. Men det kan bli en tung tur i dødens igjen.

Outsiderne

Patent Leather har stabilisert seg og har vært klart forbedret i sine to siste starter. Nest sist tok han en sterk seier fra dødens i Kristen T. Gundersens æresløp, dog i billig selskap. Sist satt han i tet etter 700 meter, men ble speedet ned av Always On Time til målfototap. Står utvendig for raske Rafolo, men klaffer det med posisjonene, skal han regnes blant de tre igjen.

Pebbe Simoni avsluttet fint i kulissene sist. Står til for et fint løp og kan være trippelaktuell.

Luringen

Rafolo ble gitt et fint løp første gang ut etter å ha vært borte nesten halvannet år. Gangen etter i Bergen var han syk og unnskyldt for den slette innsatsen. Nå rapporteres han veldig fin i trening og har endelig fått et bra spor. Kolnes-traveren er kjapp fra start og kan sikre seg føringen. Om ikke passeringene blir for tøffe, kan det holde helt inn.

Startsiden

Jeg tror Rafolo tar føringen, selv om Patent Leather vil prøve seg en bit.



V75-5 (2100mv)

12 KAPTEIN KULING

2 TRONS VILJE

6 DÆMRO KJEMPEN

1 Hof Lodin

8 Spydomann Ø.K.

4 Jerkla O.K.

——————————–

5 Hellestvedt Trym

11 Lome Frikk

9 Løve Lomen

3 Vesle Moi

7 Missingmyr Stjernen

Løpet

En trio peker seg ut, men jeg sper på med noen garderinger i dette kaldblodsløpet.

Favoritten

Kaptein Kuling var solid toer sist og var ikke mye slått av gode Ask Major som fikk et perfekt smygløp. Før det tok han to strake V75-seirer. Står i bakspor på tillegg, men bør uansett komme greit til. Viser Gaustad-traveren seg fra sin beste side, er han god nok til å runde til seier igjen.

Outsiderne

Dæmro Kjempen møtte veldig gode hester sist. Fikk uansett sjansene ødelagt da han feilet på siste bortre. Var meget god til to strake før det og fikk for sen luke tredje sist. Kan være litt variabel i prestasjonene, men på sitt beste er han absolutt god nok til å kjempe i toppen.

Luringen

Trons Vilje har vært god i sitt comeback etter nesten ett års pause. Første gang ut avsluttet han solid til annen bak Lykkje Cornelius. Sist avsluttet han bra via fjerdespor i siste sving, men var uheldig og feilet bort en trippelplass kort før mål. Feilfritt og på sitt beste er han god nok til å vinne. I sitt siste løp i fjor var han overlegen foran Dæmro Kjempen fra likestart, men da feilet sistnevnte i tetstriden og tapte cirka 20 meter.

Startsiden

Hof Lodin som eneste strekhest, vil naturlig nok sitte i tet.



V75-6 (2100ma)

8 GOLDEN DREAM M.E.

6 IGGY B.R.

12 CUSTOM COLT

10 ADMIRAL KNICK

3 Easy Winner

7 Photo Fighter

9 Chinetti

——————————–

11 Another Creation

4 H.M. Lovely Comers

2 Montego Bay

1 Bolero

5 Welcome Malcolm

Løpet

I og med at Golden Dream M.E. har trukket et sjanseartet spor, velger jeg å gardere. Åpent bak ham i DNTs høstfinale for 3-årige varmblodshester.

Favoritten

Golden Dream M.E. seiler opp som den beste norskfødte 3-åringen. Han vant lett fra tet i Bergens 3-årsfestival sist. Gangen før tapte han kun for umulige Ecurie D. i EM for 3-åringer i Finland. Brækken-traveren står sjanseartet til ytterst på vingen og har noen raske på innsiden. Skulle han komme seg greit foran, er det snakk om en god sjanse. Skulle han bli hengende litt, blir det mer sjanseartet.

Outsiderne

Iggy B.R. sto på godkjent til fjerde i Bergen sist, men har vært hvassere. Feilfritt og på sitt beste er han god nok, men han er nok ikke helt i toppform, samtidig som galoppen ligger litt på lur.

Luringen

Custom Colt vant Kriteriet tross startgalopp. Feilet også i begge startene etter. Sist på Solvalla ble han for stri i køen og ble sendt frem i dødens. Ble naturlig nok sliten da. Feilfritt og om han holder seg rolig, ser jeg ikke bort i fra at han kan runde alle.

Startsiden

Montego Bay, Easy Winner, H.M. Lovely Comers og Golden Dream M.E. kjører om føringen.



V75-7 (2100ma)

4 BEST OF ALL

——————————–

9 Ixelle Bolets

5 Given

11 Vivienne

1 Harmke Schermer

2 Gentle Design

8 Tiffany Yellow

3 Eerin Am

6 Red Lane

10 Hands Up

7 Panama Rags

12 Pearl Street

Løpet

Frode Hamre bankertipper sin egen Best Of All i dette hoppeløpet. Jeg henger meg på.

Favoritten

Best Of All var strålende til en enkel seier fra tet foran stallkameraten, den svenske Derby-deltakeren, Marvellous Tooma, som sto på tillegg. Gangen før avsluttet hun bra fra lederrygg til en knepen seier via siste indre på Åby. På samme bane tredje sist ledet hun i det aller lengste tross en tøff åpning og var kun knepent slått. Er kjapp ut og skulle hun klare å komme seg foran, blir hun vrien å tukte.

Outsiderne

Given innfridde som VG-banker på Jarlsberg sist, dog knepent foran Pearl Street og i enklere lag enn dette. Men hun fikk en tung tur i dødens. Skal regnes blant de tre med posisjonsklaff.

Luringen

Ixelle Bolets har vært strålende i Tjomsland-regi. På syv starter har han vunnet fem ganger og har i tillegg tatt en annen og en tredje. 7-åringen er aller best med ryggløp og står således greit til. Men Gentle Design kan være litt variabel fra start. Løser sistnevnte bra, kan Ixelle Bolet få en fin reise. Har uansett en god trippelsjanse.

Startsiden

Best Of All er kjapp ut, men har raske Harmke Schermer og Eerin Am på innsiden. Sistnevnte slipper nok uansett. Red Lane er heller ingen sinke, om det laddes.



NØKKELKUSK: Frode Hamre. Foto: Eirik Stenhaug

NØKKELKUSKEN:

Navn: Frode Hamre

Alder: 55 år

Antall seirer i år: 51

Antall seirer totalt: 2059

V75-kongen

Ingen trenerstall vinner flere V75-løp enn stall Frode Hamre. Så langt i år er det blitt 26 fulltreffere. Lørdag på Jarlsberg kan det fort komme flere. Hamre selv tipper seg selv banker med Best Of All.

V75-1: - Åpent. Jeg tror luringen Gaius B.R. er i stand til å lede fra start til mål. Den beste hesten er Orlando Classic, men han står 40 meter bak. Av de øvrige tror jeg mest på Makalo og Siberian Justice.

V75-2: - Våler Nikolai er den med størst kapasitet og de største fartsressursene. Men pause etter Derby og en lang sesong, gjør det litt usikkert. Reime Kongen har stabilisert seg og er i form. Hauan Mina er løpet store outsider etter prestasjonen sist. Møller Tor er god nok om formen er på plass.

V75-3: - Jeg har tro på begge mine i dette fine løpet. Både Troll Solen og Ingbest kan utfordre den naturlige favoritten Ulsrud Tea om det klaffer. Det står trolig mellom de tre.

V75-4: - Han var god sist og trener bra, Patent Leather. Jeg vil prøve å holde Hickothepooh ute fra start. Der ligger vår mulighet. Stallens Thai Navigator var bra sist og har et spennende spor om det blir kjøring. Løpets outsider. Pebbe Simoni er heller ikke uten muligheter om det løser seg.

V75-5: - En feilfri Dæmro Kjempen kan fort vinne et slikt løp. Utfordres av Kaptein Kuling som har toppform, men en sjanseartet utgangsposisjon. Gardering til Trons Vilje.

V75-6: - Går alt glatt for Golden Dream M.E., kan han vinne igjen. Naturlig favoritt. Iggy B.R. har kapasiteten som skal til, om formen er der. Min egen Admiral Knick er i form og er en av dem som skal strekes om favoritten garderes.

V75-7: - Jeg prøver på tet med Best Of All. Hun vant lett med propper i sist og er god. Med hovedutfordrer Ixelle Bolets i bakspor, har jeg god tro på seier. Banker.

Publisert: 08.11.19 kl. 09:32







