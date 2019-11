PÅ EGNE BEIN: Maren Lundby og hopplandslaget for kvinner kan nå finansiere egen satsing for første gang. Her fra et pressetreff på Youngstorget i Oslo i forbindelse med sesongstart. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

Hoppjentene ikke lenger økonomisk avhengige av guttene: – Veldig viktig

For første gang er jentene på hopplandslaget selvfinansierte. – Ekstremt gledelig, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen.

Nå nettopp

– Jeg har vært avhengig av guttenes sponsorer frem til nå. Om Skiforbundet ikke hadde valgt å satse på meg ved å ta av potten til guttene, hadde ikke jeg hoppet på ski, sier Maren Lundby til VG når hopplandslagene har kickoff i Oslo før sesongen starter med guttenes renn i polske Wisla kommende helg.

Norsk kvinnehopp er i vinden: For etter flere år med kjemperesultater fra Lundby og et Seefeld-VM i vinter hvor hele laget på kvinnesiden presterte, har hoppjentene klart å løsrive seg fra guttene økonomisk.

Det er et viktig steg for hoppsporten i Norge forteller hoppdronningen.

– Det som er bra nå, er at når jeg har fått den hjelpen jeg har fått og klart å komme meg opp på nivået jeg er på, gir det muligheten til flere yngre hoppere. Det gir også gruppen som kommer under landslaget til å satse frem mot OL i Beijing. For rekrutteringens del er det veldig viktig, sier Lundby.

– Det har vært sponsorer tidligere som bare har vært inne på jentene, men totalen på inntektene har vært lavere enn utgiftene på jentesiden. Derfor har vi måttet bruke penger som guttene har generert for at jentene skal få et tilbud som er bra nok. Nå ser vi at jentene våre har fått en bærekraftig økonomi. Det gjør forhåpentligvis at vi som hoppnasjon over tid blir mye sterkere, forklarer hoppsjef Clas Brede Bråthen og legger til:

– Det vitner om at noen der ute synes vi har noe ved det vi driver med som de ønsker å identifisere seg med. Det er ekstremt gledelig. I tillegg ser vi at TV-tallene på VM i vinter var like høye på jentene som på guttene. Det er smått sensasjonelt i vår idrett.

– Den heiteste utøveren

Lundby får også hjelp fra Arne Åbråten i forbundet som hjelper henne med personlige sponsorer. Bråthen forteller at de har valgt å løse det slik for å unngå konflikter.

– Maren har fått litt ekstra hjelp fordi hun er den desidert heiteste utøveren vi har i forhold til det markedet. Både hun og vi ønsker at det skal være orden på de tingene for å unngå unødvendige konflikter som man har sett i forskjellige settinger med andre idretter tidligere. Det har vært det beste for alle, sier hoppsjefen.

Tidligere var det Bjørn Einar Romøren som hadde den rollen. Åbråten tok over da han ble kreftsyk.

Knallhardt oppgjør

Før vinterens VM skrev Lundby en kronikk hvor hun tok et knallhardt oppgjør med mediene og næringslivet. Den gang skrev hun at hun savnet vilje fra flere sponsorer og satte spørsmålstegn ved at ikke flere medier var til stede når hun knuser konkurrentene i verdenscuprenn, og registrerte samtidig at mediene var fulltallige under konkurranser for menn.

– Føler du det har skjedd en endring etter den kronikken og at den kan ha påvirket noen?

– Jeg vet ikke om det er akkurat den kronikken som har gjort at det har skjedd, men det har skjedd i kombinasjon med gode resultater fra hele laget og at vi er mer synlige. Det er mer interesse fra næringslivet enn tidligere, svarer Lundby.

Og om interessen fra næringslivet har hun helt rett: For aller første gang har sponsorer selv tatt kontakt for å støtte hoppjentene. Det har aldri skjedd på herresiden.

– Det var først i år vi merket interessen ble høyere. Men med et OL-gull og så følge opp med VM-gull pluss et lag som begynner å ta medalje i mesterskap ... Det er mange ting som har slått ut samtidig, sier Bråthen.

Stor profil

Lundby kan i år vinne verdenscupen for tredje år på rappen, og har de to siste årene både tatt OL – og VM-gull. Det har gjort henne til en av Norges mest populære idrettsutøvere.

Nylig ble hun blant annet invitert i slottsmiddag.

– Det var en stor ære, og det er ikke alle som får oppleve det. Jeg må bare prøve og nyte den tiden som er nå. For meg vil alltid det å prestere i hoppbakken være det viktige, men da får man også sånne muligheter etter hvert. Det er kult, sier Lundby om interessen.

Publisert: 20.11.19 kl. 16:05

Mer om