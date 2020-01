ÅRETS NAVN: Karsten Warholm.

Karsten Warholm vant «alt»: Tre priser - også årets navn

HAMAR (VG) Karsten Warholm (23) hentet som ventet flere priser på Idrettsgallaen, etter å ha forsvart sitt VM-gull på 400 meter hekk sist høst. Han ble også årets navn.

Etter å ha fått utøverprisen, hadde Warholm en takketale der han fortalte at han klokka halv fire på natta forleden fikk følgende melding på telefonen - fra ei godt voksen dame ved navn Eli:

«Martin Ødegaard er best».

– Det sto ikke noe mer. Jeg er glad for engasjementet. Det er så mange flinke utøvere i Norge, og det er nesten et problem å diskutere hvem som er best, sa Warholm.

Litt senere kunne han gå opp og hente årets mannlige utøver.

– Jeg er ikke så vant til å motta priser, så dette er stort, sier Warholm under NRKs sending.

– Det er enormt stort for meg å stå her og motta denne prisen. Hardt arbeid og dedikasjon kan lønne seg. Det er fantastisk kjekt å se, fortsetter han.

Han skøyet litt med at prisen ikke var ufortjent, men at mange andre også har vært gode.

– Vil heller være rollemodell

Så takket han juryen og han takket for at utøverne får en galla. Så hyllet han alle som går på jobb hver dag som ikke får noen hyllest eller ei kule.

Så ble han årets navn. Der var det ingen jury, det var det norske folk som stemte og bestemte.

– Wow. Jeg begynner å bli bortskjemt og jeg liker det, sa Warholm fra scenen.

Så smilte han litt og sa at han har fått høre mange ganger at kan kunne vært modell.

– Men jeg vil heller være en rollemodell, sa Warholm.

Iført oransje dressjakke ankom han Idrettsgallaen på Hamar sammen med kjæresten Oda Djupvik.

– Jeg har fått sydd ei dressjakke fra en film som jeg synes er litt kul, forklarte han.

Det handler om «Kingsman», der Taron Egerton er iført ei slik jakke.

– Det er Frislid på Nordfjordeid som har laget den til meg, reklamerte Warholm.

Med kjæresten på galla

Kjæresten, Oda Djupvik, var også dresskledd - fra Hugo Boss.

– Hun ser ut som en million, utbrøt en stolt Warholm.

De to har vært sammen i mange år, men er ikke samboere. De bor i hvert sitt kollektiv.

– Vi har blitt enige om det. Det funker veldig bra, forklarte Oda Djupvik til VG.

Karsten Warholm forsynte seg på Idrettsgallaen også for to år siden, da han vant VM på 400 meter hekk for første gang. I 2019 forsvarte han ikke bare VM-gullet, men løp den nest raskeste 400 meter hekk i historien.

Her tar han VM-gull i Doha:

I takketalen på Idrettsgallaen takket han de 1,5 millioner nordmennene som fulgte hans gull-løp før han med et stort smil la til:

– Men spørsmålet er: Hva i helsike gjorde dere andre fire millioner på?

Warholm kom til Hamar med familien og familien til treneren.

– Idrettsgallaen er en god start på året, fastslo friidrettsstjernen da han kom til Hamar OL-amfi. Trener Leif Olav Alnes og hans kone kom sammen med dem.

– Det er en del av familien, smilte Warholm, som også hadde med seg mor og far på Hamar.

– Hvem synes du fortjener priser her?

– Det er så mange, så jeg har ikke lyst til å velge. Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland er store, det samme er Johannes Thingnes Bø, Magnus Carlsen er enorm .... Det er så mange!























































Warholm var også klar på at trener Leif Olav Alnes burde få prisen blant trenerne.

– Men der er jeg selvsagt ikke objektiv, smilte han før prisen ble utdelt. Like etter ble det klart at Alnes var kåret til «årets trener».

– Trenerprisen går til den som har blitt avbildet sammen med en god utøver. Derfor er det naturlig å takke Karsten Warholm. Jeg er privilegert som kan bruke alderdommen min sammen med idrettsutøveren og mennesket Karsten, sa Alnes i sin takketale.

Hele ni utøvere var nominert til årets mannlige utøver. De andre var Johannes Thingnes Bø (skiskyting), Henrik Christiansen (svømming), Viktor Hovland (golf), Johannes Høsflot Klæbo (langrenn), Henrik Kristoffersen (alpint), Olav Lundanes (orientering), Jarl Magnus Riiber (kombinert) og Martin Ødegaard (fotball).

