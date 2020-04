STO I FARE: Her juble Karsten Warholm etter 400 meter hekk på under Bislett Games i 2019. Slike øyeblikk kunne forsvunnet om Bislett Games hadde måttet avlyse helt i 2020. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Bislett Games-fremtiden fortsatt usikker: – Troen på at vi klarer det

BISLETT(VG) Steinar Hoen mener at Bislett Games trolig ville vært ille ute om ikke «Impossible Games» kunne blitt arrangert 11. juni.

– Hvis vi ikke fikk til dette, hadde vi sannsynligvis ikke klart oss. Så ærlig må man være, svarer Bislett-sjef Steinar Hoen på spørsmål om hvor bekymret han er for fremtiden.

Torsdag forrige uke kom nyheten om at årets stevne arrangeres uten tilskuere den 11. juni. Bislett Games er omdøpt til «Impossible Games», og Norges største friidrettsutøvere skal konkurrere med strenge restriksjoner.

Det var etter en fotballtrening med sønnen at Bislett-sjefen begynte å leke med tanken om at stevnet kunne gjennomføres til tross for utbruddet av coronaviruset. Han begynte arbeidet 1. april – samme dag som Norges Idrettsforbund informerte om at de oppfordret til organisert idrett i begrensede former, men med to meters avstand og grupper på maks fem.

– Vi må huske at det kom en forskrift om at kultur - og idrettsarrangementer som ikke overholder smittevernreglene er forbudt til 15. juni. Det mange har glemt, er jo ordet «ikke». Vi begynte å jobbe sammen med smittevernoverlegen i Oslo, og hver eneste idé vi kom opp med er kvalitetssikret av ham.

Og det at Bislett Games med Hoen i spissen kom frem til et gjennomførbart arrangement, redder trolig fremtiden til stevnet.

– Jeg har faktisk troen på at vi klarer det, sier Hoen.

Slik ble Bislett Games reddet

– Slik det er nå, har vi fått til noe som egentlig var utenkelig. Vi har klart å sikre oss noen av inntektene fra våre nasjonale samarbeidspartnere. Den store delen av sponsoravtaler, er jo logoeksponering på TV. Nå kan vi levere det som står i samarbeidsavtalen, forteller Bislett-sjefen.

Likevel taper Bislett Games millioner. De har mistet sin internasjonale TV-avtale. Tidligere har stevnet blitt sendt på TV i 166 land. I år sendes det på NRK og muligens SVT, ifølge Hoen. Samtidig har de mistet alle publikumsinntektene.

– Men vi kunne redde sponsordelen. Det var ikke så store penger, men det var viktige penger, forteller Hoen.

I tillegg til å redde sponsordelen, har Bislett Games mistet enorme kostnader.

– Under Diamond League hadde vi premiepenger på 400.000 dollar (4,2 millioner kroner med dagens kurs). Vi hadde 240 vi betalte fly, mat og hotell for. Vi hadde også startpenger til de beste utøverne. Alt det er borte.

Fortsatt usikker fremtid

– Hvis en spør hvor mye vi taper på dette, er det enorme summer. Det er mange, mange, mange millioner. Men vi har også mange, mange, mange millioner mindre i kostnader. Dermed er vi i nærheten av noe som gjør at vi kan overleve, sier Bislett-sjefen.

Bislett Games hadde allerede solgt 7000 billetter. Alle får muligheten til å få refundert pengene, men Hoen forteller at også de som har kjøpt billett, kan velge å bli med på «dugnaden».

– Da er vi enda nærmere målet. Hvis vi klarer å lage en dugnad hvor alle partene er inne, utøverne stiller gratis, premiepengene kommer fra det internasjonale friidrettsforbundet og kanskje noen av publikummerne som allerede har kjøpt billett er med og støtter oss, nærmer vi oss en situasjon hvor vi kanskje klarer å overleve, sier Hoen.

OPTIMIST: Bislett-sjef Steinar Hoen har troen på at Bislett Games skal klare seg i fremtiden. Her fra Diamond League-stevnet i 2019. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

