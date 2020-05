Frosne triatlonstjerner bønnfaller Erna om å åpne bassengene

FYLLINGSDALEN (VG) Stengte svømmehaller skaper hodebry for Bergens triatlonstjerner. Onsdag kveld rømte de byen for svømmetrening i iskaldt vann.

– Å, helv...! Dette blir jeg ikke med på!

OL-håpet Gustav Iden gir seg etter noen få svømmetak i 10-11 iskalde grader i Storavatnet ved Fyllingsdalen like utenfor Bergen.

Sammen med triatlonkollega Casper Stornes har han blitt «tvunget» med på en utendørs svømmeøkt av Kristian Blummenfelt, det tredje medaljehåpet i det som skulle være høydepunktet for mange i år: OL i Tokyo.

I stedet har coronaviruset gjort at alt av planlagte konkurranser for den populære Bergen-trioen har gått fløyten og stengte basseng gjør at de bare har fått trent på sykkelsetet og med joggeskoene.

– Erna, åpne bassengene våre – vær så snill, bønnfaller Gustav Iden mens han tar av seg våtdrakten og haster på seg seg en varm dunjakke etter den iskalde fornøyelsen.

Kristian Blummenfelt på sin side fullførte den planlagte og etterlengtede svømmeøkten på en halvtime i ferskvannet, selv om han drømmer om snarlig åpning av svømmeanlegget ADO (Alexander Dale Oen Arena) i Bergen.

– Vi har et håp om at de kan åpne om et par uker. Vi får trent like mange timer som vanlig, men svømmingen forsvinner og dermed blir det mer sykling og løping. Da øker risikoen for skader, sier Kristian Blummenfelt – som trener rundt 1500 timer i året fordelt likt på de tre disiplinene.

KALD FORNØYELSE: En iskald Kristian Blummenfelt er rask med å få på seg tørt tøy etter svømmeøkten. Foto: Håvard Rønning / VG

Gode råd har vært dyre i mangel på åpne svømmehaller. Selv har Gustav Iden fått låne naboens badestamp for å trene - med et strikk rundt livet som gjør det mulig å trene nesten som vanlig.

Casper Stornes har dratt det enda litt lenger:

– Jeg har fått installert et basseng på 4 x 2 meter hjemme hos kjæresten min sin familie, ler han.

MÅTTE TENKE NYTT: Casper Stornes har fått bygd dette bassenget hjemme hos kjærestens familie. Foto: Privat

Etatsdirektør for idrett i Bergen kommune, Torbjørn Iversen, har full forståelse for at byens triatlonstjerner er utålmodige. Han forteller til VG at de håper på gode nyheter på myndighetenes pressekonferanse torsdag.

– Vi har fulgt helsedirektoratets retningslinjer som har vært helt klare når det gjelder stenging av svømmehaller, badeland og lignende. Derfor er vi spente på morgendagen og tror det kan bli en endring av reglene.

Triatlontrioen venter på gode nyheter, men understreker samtidig at de ikke lider noen nød.

– Det har vært fint å få være litt hjemme, og så har vi utfordret oss med noen sykkelturer på over 300 kilometer og «all out»-økter på løpebanen, sier Kristian Blummenfelt.

