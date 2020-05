Skandale ryster svensk travsport: – Det så sadistisk ut

Et videokamera fanget opp at hesten Zarina Bi (5) ble slått to ganger under oppvarmingen til lørdagens V75-løp i svenske Örebro. Det har ført til sterke reaksjoner.

«To reale slag ga han henne. Han passet på å holde tømmene i den ene hånden og slo med den andre. Det så sadistisk ut», mener Aftonbladet-kommentator Micke Nybrink.

«Han slo og han slo», skriver Nybrink og forteller at alle som så det var sjokkerte – og lurte på om dette virkelig skjedde.

Hesten Zarina Bis trener er Alessandro Gocciadoro. Italieneren er omstridt i travmiljøet – men han var ikke til stede i Örebro. I stedet var det en stallgutt som sto for de skandaløse piskeslagene av den fem år gamle hesten.

Zarina Bi skulle i utgangspunktet kjøres av verdens kanskje aller beste travkusk, høyt respekterte Björn Goop. Men det skjedde aldri. Da Goop fikk høre om hendelsen og se den på video, reagerte han umiddelbart.

– Det første jeg gjorde, var å ta avstand ved å gå strake veien til stallen der hesten sto. Jeg sa at hesten ikke skulle starte etter å ha blitt utsatt for den behandlingen. Baneveterinæren hadde kommet dit rett før meg. Vi besluttet umiddelbart, sammen med måldommeren, at hesten ikke skulle starte. Det tok ikke engang fem sekunder, sier Goop, ifølge Aftonbladet.

Svensk TV 4 valgte på sin side å ikke sende bildene fordi kanalen anså det som dyremishandling og for drøyt til å vise seerne. I Norge ble bruk av pisk forbudt i 1976, ifølge Aftenposten.

Blir etterforsket

Hendelsen vil nå bli etterforsket av myndighetspersoner i Sverige. Det skal ha vært en nyansatt person i stallen til italienske Gocciadoro som sto for piskingen.

– Jeg kjenner en kraftfull avsky for hvordan hesten ble behandlet. Jeg ble utrolig lei meg. Det hører ikke hjemme på våre travbaner. Vi tolerer det ikke. Jeg tar sterkt avstand fra det. Det finnes ingen unnskyldning, sier Goop.

Han mener at selv om det var stallgutten som sto for den «avskyelige» handlingen, er det treneren som alltid sitter med hovedansvaret for hestenes ve og vel. Goop forteller at han har pratet med Gocciadoro og italienerens kone etter hendelsen. Begge skal ha vært oppløst i tårer. Goop vil likevel ikke garantere at han fortsatt vil kjøre hester trent av italieneren i fremtiden. Inntil videre vil det uansett ikke skje.

– Det som skjer nå er at forbundet skal se på hva reglementet her sier. Vi har et bra og strengt lovverk. Det skal vi følge til punkt og prikke. Nå er det opp til forbundet hva som skal skje. I påvente av deres utredning, vil jeg åpenbart ikke kjøre hestene hans, sier Goop.

Ber om unnskyldning

Expressens travkommentator, Magnus Nyström, mener italienske Gocciadoro bør utestenges fra svensk trav.

– Selv om det ikke var Alessandro Gocciadoro selv som sto for regelbruddet denne gangen, er det ikke første gangen han er innblandet i tvilsomme ting. Hva tilfører han svensk travsport? Ingenting, hevder Nyström.

Gocciadoro tar samtidig avstand fra det som skjedde.

– Det var vondt å se for alle, også for meg. Jeg ble sjokkert og kan fortsatt ikke forstå hva jeg har sett. Jeg er så lei meg og helt ærlig finnes det ingen ord som kan beskriver hvordan jeg føler meg. Jeg er bare så lei meg etter denne fryktelige hendelsen, sier italieneren til Expressen.

Gocciadoro skal ha beklaget til eieren av Zarina Bi og opplyser at stallgutten fikk sparken umiddelbart.

