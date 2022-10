Kommentar

Krisen går dypere enn Niemann

Hans Niemann er i hardt vær etter at en analyse fra chess.com lander på at han trolig har jukset i over 100 partier. Men det er ikke lagt frem bevis på fusk i oppgjøret mot Magnus Carlsen i Sinquefield Cup, som utløste bråket vi har vært vitne til.

Det er tungt å se for seg at Hans Niemann har en fremtid ved brettet, men jukseskandalen handler nå om mye mer enn etikken til en amerikansk tenåring. Sjakkens status er i spill.

På mange måter kan juksing i sjakk sammenlignes med doping.

En konkurranse tilføres noe som slett ikke skal være der, med den konsekvens at grunnleggende prinsipper fair play får lide. Det gjør igjen at hele sportens integritet settes på spill.

Men måten en tradisjonell dopingsak og en jukseavsløring i sjakk behandles på, virker å være svært, svært ulik.

Info Dette er sjakkbråket Hva har skjedd? Striden omkring sjakkspiller Hans Niemann startet da Magnus Carlsen forrige måned trakk seg fra en sjakkturnering etter å ha tapt for Niemann. Hvorfor gjorde han det? Carlsen antydet gjennom en kryptisk melding at årsaken var juks. Carlsen har senere gjort det klart at han ikke vil spille mot Niemann. I en senere turnering, trakk Carlsen seg etter noen sekunder i protest. Niemann benekter å ha jukset mot Carlsen, men innrømmer å ha jukset på chess.com som 12- og 16-åring. Hva skjer nå? Chess.com – verdens største sjakknettsted – har startet en etterforskning av Niemann og offentliggjorde natt til onsdag en rapport der det kommer frem at Niemann trolig har jukset i over 100 sjakkpartier. Noe mer? Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) har også en pågående gransking av Carlsen og Niemann etter Carlsens beskyldninger mot rivalen. Vis mer

Hvis det stemmer at det finnes så mange måter å jukse på i sjakk som vi nå kan få inntrykk av, er det påkrevd med en ordentlig oppvask umiddelbart. Og avsløret tilfeller må få ordentlige konsekvenser.

Skal vi kunne stole på at vi kan heie frem profilene, må vi jo ha tillit til at de har bygget seg posisjonen på et rettferdig vis.

Det er nå lagt frem en rapport fra chess.com om Hans Niemann. Den er direkte karakterdrepende. Fortsatt må vi ta forbehold om at det er forskjell på en anklage og to streker under svaret. Men det er overveldende når det anerkjente nettstedet går ut med at Niemann trolig har jukset i over 100 partier. I den siste uttalelsen fremstår han selvsikker, men det er vanskelig å se for seg at Niemann kan ha en posisjon i internasjonal sjakk i lengden.

Analysen av online-partiene viser at amerikaneren trolig har fått ulovlig assistanse i 11 ulike turneringer, også ved tilfeller der det har vært pengepremier i spill.

Dette er åpenbart en game changer i den betente saken, og mange vil nok nå se på Magnus Carlsen med langt vennligere øyne enn da han tapte med vilje mot Niemann uten å legge frem konkrete bevis. Men vi vet fortsatt ikke noe om hvorvidt seieren mot Carlsen i Sinquefield Cup oppstod sånn eller slik.

Denne saken reiser langt flere spørsmål enn det som utelukkende handler om Hans Niemanns forhold til rett og galt.

Dersom påstandene til chess.com stemmer, hvordan har det vært mulig å jukse så mye over så lang tid uten at det har skjedd noe mer før nå?

Hvor mange andre spillere i systemet har også valgt å ty til ulovlige metoder for å vinne? Hvor store er mørketallene? Hvordan skal vi kunne ane hvem som alltid har spilt rent, og hvem som har tydd til fusk og fanteri ved et ukjent antall anledninger?

Her gir dessverre policyen til chess.com grunn til en utstrakt bekymring, og det er grunn til å undres over hvor gjennomtenkt det er å ta så mildt på juksemakere som det faktisk blir gjort.

I vanlig sport kan trusselen om offentliggjøring av en dopingsak være avskrekkende, og bidra til å gjøre det mindre fristende å bryte regler.

Hos chess.com virker det derimot å være en form for taushetskodeks. Så lenge du innrømmer hva du har gjort, virker det veldig enkelt å få starte igjen med blanke ark.

Det er mulig at intensjonen er god, men det blir noe misforstått snillistisk over å møte juks med noe som minner litt for mye om silkehansker.

Det er kompliserende at det selvsagt er enorm spennvidde blant sjakkspillere, men her snakker vi også om personer langt opp i systemet som avsløres, uten å bli offentlig eksponert for det. På hjemmesiden skryter til og med chess.com av at de aldri snakker offentlig om enkeltsaker.

Det burde de gjøre, og det blir en snodig kontrast til hvordan samme avsender nå nærmest korsfester Niemann for fullt flomlys.

Hvor er linjen rundt åpenhet vs hemmelighold, når en av verdens beste spillere ble tatt uten at navnet ble kjent? Eller hva med dusinvis av stormestere som er tatt?

Det er alt annet enn rart at sjakkprofiler som Jon Ludvig Hammer og Torstein Bae nå reagerer på praksisen om hemmelighold. Det er jo rett og slett ikke til å forstå at det er mulig å komme så lett unna å håne hele ideen bak et sjakkspill.

Nå er verdens øyne rettet mot sjakken, og denne saken gjør at det blir nødvendig å forholde seg til fuskeproblemet på en annen måte enn tidligere.

Det blir sikkert ikke behagelig, men miljøet er nødt til å reise noen seriøse prinsippdebatter om hvilke konsekvenser brudd på reglene skal få.

Det er nødt til å svi betydelig mer enn det vi er blitt kjent med det siste døgnet. Av hensyn til sjakksportens posisjon og troverdighet.