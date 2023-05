IKKE BEKYMRET: Christian Kalvenes – her med trofeet Branns kvinnelag fikk som vinnere av Toppserien i fjor – ønsker å berolige de som er bekymret for om Branns herrer vil få nok restitusjon før helgens og kanskje sesongens store høydepunkt, cupfinalen.

Brann-sjefen: − Bare i Bergen vi klarer å lage debatter som dette

Branns daglige leder slår tilbake mot kritikerne – og er sikker på at han har valgt rett om lagets omdiskuterte 17. mai-feiring.

Brann skal gå i 17. mai-toget i Bergen, noe flere har reagert på siden de skal spille cupfinalen mot Lillestrøm SK bare tre dager senere, lørdag.

Branns daglige leder, Christian Kalvenes, forsvarer lagets deltagelse Kalvenes mener avgjørelsen ikke har noen negativ innvirkning og vil ikke stjele energi fra spillerne.

Han understreker betydningen av tradisjon og at Brann representerer byen på nasjonaldagen.

Cupfinalen spilles lørdag 21. mai, og Kalvenes er trygg på at laget vil være godt forberedt. Vis mer

– Jeg tror ikke den timen vil påvirke noe som helst negativt. Det er blåst litt ut av proporsjoner, sier Christian Kalvenes.

– Bare det at vi har en samtale om dette, og hvor stor debatten er blitt, er fascinerende i seg selv. Det er en del av å være Brann fra Bergen. Så er det viktig for oss å prøve å holde tungen beint i munnen slik at ikke de feil tingene stjeler energi, legger han til.

Telefonen har knapt stått stille de siste dagene. Alt startet med at Jonas Grønner – en av Kalvenes tidligere lagkamerater fra tiden de selv spilte i Brann – langet ut mot at spillerne skal gå i 17. mai-toget i Bergen.

Grunnen?

For første gang siden 2011 er laget i cupfinalen. Den spilles mot LSK førstkommende lørdag, knappe tre dager etter nasjonaldagen.

Brann har – som resten av Eliteserien – kamp på kvelden 16. mai. Derfor har flere blitt bekymret for om spillerne kommer til å få nok restitusjon før sesongens potensielt største høydepunkt. I tillegg til selve gåturen blir det også ting som autografskriving, fotografering og annet.

Finalemotstander LSK skal ikke stille opp på noe lignende på nasjonaldagen.

TRADISJON: Hvert år stiller Brann-spillerne opp og går i hovedprosesjonen sammen med tusenvis av andre. Ruten er rundt tre kilometer lang og tar ca. tre kvarter å gå.

– Dette er ikke toppidrett verdig, uttalte Grønner til BA – og sparket med det i gang debatten som flere har kastet seg på.

Kalvenes avfeier kritikken fra sine gamle lagkamerater.

– Det er bare i Bergen vi klarer å lage sånne debatter som dette. Når du ser alle mediekanalene som skriver om det, blir du fascinert, på en måte. De har snakket med alle forskere, komiteer og tidligere utøvere. Det har sikkert blitt den største mediesaken i Norge i dag, ved siden av krigen i Ukraina.

SAMTALER: Kalvenes forteller om samtaler med både Brann-trener Eirik Horneland, støtteapparatet og spillerne for å finne en løsning for feiringen som alle kunne være fornøyde med.

– Deres (Grønner og Amankwah, red.anm.) jobb nå er å finne ting å sette fingeren på og lage et poeng av. Det kan være det er poenger, men så blir de dratt veldig til én side – og det blir veldig ekstremt. Men hvis du klarer å løfte blikket, og det er min oppgave, og se: Hva er det egentlig vi snakker om? Og det er at det er 94 timer fra kampen er ferdig 16. mai, til kampen på Ullevaal starter. Vi snakker om én time for spillerne dagen etter kampen der vi går en liten tur i byen og feirer grunnlovsdagen foran tilskuerne våre.

Tidligere har Branns deltagelse i toget – eller prosesjonen prosesjonenStore Norske Leksikon beskriver prosesjon som et langsomt og høytidelig opptog, som det heter i byen – tatt flere timer. I år er dette kuttet ned ved at spillerne skal bli kjørt til og fra toget med buss.

– Det blir et veldig tilpasset opplegg, understreker Kalvenes.

– Og du kan velge å si at det tar energi, eller at det gir energi. Det er også et mentalt spill. Du kan velge å tenke at du er privilegert som får gå i de gatene foran alle menneskene.

– Hvorfor er det såpass viktig å gå i 17. mai-toget?

– Dette er en av tradisjonene i Bergen. En skal ikke glemme at Brann er der for byen. Vi er der for å representere byen og å feire grunnlovsdagen.

Selv om den tidligere England-proffen er «fascinert av debatten», kan han forstå hvorfor temaet engasjerer.

– Det er en enormt stor interesse. Det ser en fra publikum og våre fantastiske supportere. Medieinteressen er også stor. Her har man på en eller annen måte truffet en nerve som har trigget mange mediekanaler. Det som er interessant, er at dersom saken var motsatt, og vi ikke skulle gå, tror jeg det hadde vært like mye oppmerksomhet.

