HOLGER DANSKE: 20 år gamle Holger Runejubler etter seieren over Novak Djokovic.

Hissig Rune overbeviste mot Djokovic – kan bli skandinavisk semifinale

(Novak Djokovic – Holger Rune 2–6, 6–4, 2–6) Skal Casper Ruud komme seg til finalen i storturneringen i Roma, må Holger Rune slås i en semifinale.

Et drømmemøte mellom de to skandinavene nærmer seg etter at den hissige dansken satte verdensener Novak Djokovic på plass i kvartfinalen i Roma.

Dersom Ruud slår argentineren Francisco Cerundolo (nummer 31 i verden) onsdag kveld, møtes Ruud og Rune i semifinalen i ATP 1000 ATP 1000De nest høyest rangerte turneringene, etter de fire Grand Slam-turneringene (Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open).-turneringen i den italienske hovedstaden.

De har ikke spilt mot hverandre siden «krangelen» i kvartfinalen i French Open i fjor sommer. Casper Ruud vant 3–1 i sett og meldte «på tide å vokse opp» til motstanderen etterpå.

Det var tredje gangen Holger Rune møtte Novak Djokovic – dansken har vunnet to av dem, denne gangen etter et fantastisk tredjesett.

– Jeg er superstolt. Novak er en av de beste gjennom tidene. Det er viktig å fortsette å være modig i spillet sitt når man møter en slik spiller, sier Holger Rune i intervjuet på indre bane etterpå.

Rune mistet besinnelsen midt i det andre settet da han var meget uenig med den svenske dommeren Mohamed Layouni:

Kampen mellom Casper Ruud og Francisco Cerundolo er stipulert til å starte klokken 19.00 og sendes på Eurosport Norge og Discovery+.

Holger Rune åpnet kampen med å bryte Djokovic’ serve – fortsatte med å redde to breakballer i egen serve og dansken var foran 2–0 med en gang.

Djokovic, som har vunnet storturneringen i Roma fem ganger, slet med å finne rytmen og på stillingen 3–1 brøt dansken igjen. Dermed hadde han få problemer med å kontrollere inn det første settet: 6–2 til dansken.

På regnvåt grus kjempet albueplagede Djokovic for å komme seg tilbake, og det løsnet da han brøt til 4–2 og Holger Rune brukte mye tid på å irritere seg over dommeren. Etter et regnavbrudd vant Djokovic settet 6–4.

Men Holger Rune kom ut av det rundt en time lange avbrekket som en bedre versjon av seg selv. Igjen åpnet han settet med å bryte motstanderen, og da Djokovic begynte å krangle med dommeren var dansken 3–0 foran og hadde brutt serberens serve to ganger. Rune hadde full kontroll i det siste settet og vant også det 6–2.

Dette er de to øvrige kvartfinalene i Roma (verdensranking i parentes): Stefanos Tsitsipas (5)-Borna Coric (16) og Yannick Hanfmann (101)–Daniil Medvedev (3).

GRATTIS! Novak Djokovic gratulerer Holger Rune.