VENNER OG KONKURRENTER: Carl Philip, prinsen av Sverige, og Aksel Lund Svindal, alpinlegende, satser nå på motorsport.

Svindal om vennskapet med prinsen: − Han er en varm person

Aksel Lund Svindal (39) har gått fra alpint til motorsport. På veien fra snø til asfalt har han blitt venn med Carl Philip, prinsen av Sverige.

Aksel Lund Svindal la opp som alpinist i 2019. En telefonsamtale førte til at han i fjor debuterte som motorsportutøver i den skandinaviske Porsche Cayman-serien.

– Hvis noen ringer deg og sier «Vil du kjøre racing med Carl Philip og Ingemar Stenmark?» Da må man si ja, det går ikke an å si noe annet, sier Svindal til Aftonbladet.

For sammen med han på laget er Sveriges prins Carl Philip med - det er også tidenes mestvinnende alpinist Ingemar Stenmark. I det første billøpet Svindal deltok i, tilbake i mai, så vant han.

Svindal snakker varmt om forholdet han har fått til Stenmark.

– Han er en supermorsom fyr. Vi har hatt det veldig bra sammen på konkurransene, sier Svindal om Stenmark.

Han har også mange gode ord å si om Carl Philip.

– Jeg kjente ham ikke før jeg begynte å kjøre, men han er en veldig varm person. Han er en veldig god sjåfør, og jeg hadde aldri kjørt før. Første gang vi kjørte la jeg bak ham for å forsøke å lære. Da vi kikket på dataen etterpå fikk jeg mange tips. Men da jeg begynte å nesten kjøre like fort som ham ble det litt mer kniving, sier Svindal og ler.

– Jeg er imponert over Carl Philip. Han er god venn med mange mekanikere også, og ikke sånn «fake kompis», de er virkelig venner. Han er veldig varm, legger han til.

Prins Carl Philip etter et løp i oktober.

Info Dette er symptomene på testikkelkreft – Forandrer fryder ikke, pleier vi å si i Kreftforeningen. Merker du at noe er annerledes, skal man gå til legen. Det gjorde Aksel raskt. Testikkelkreft er en kreftform med veldig gode prognoser. Det er så viktig å ta symptomer på alvor og gå til legen, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen. Her er symptomene: En følbar kul i testikkelen

Testikkelen øker eller avtar i størrelse

Konsistensendring i testikkelen

Lettere smerter, ømhet og tyngdefornemmelse

Forstørrelse av brystkjertlene

Ryggsmerter

Hoste Kilde: Kreftforeningen. Vis mer

I september skrev Svindal på Instagram at han hadde fått testikkelkreft.

– Jeg hadde for det første flaks og for det andre: Hvis ikke jeg hadde i bakhodet at dette er noe som dessverre er i ferd med å bli vanlig blant unge menn, er det ikke sikkert jeg hadde gått til legen så fort. Så jeg følte jeg skyldte saken å bruke det til noe positivt. For hadde det ikke vært for at noen andre hadde vært åpne om det tidligere, så hadde ikke jeg visst, og da hadde jeg sikkert gått og lurt mye lenger, sa Svindal til VG under premierefesten til «Mesternes mester» i slutten av november.

