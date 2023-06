TRAGISK: Gino Mäder døde fredag.

Fredagens Tour de Suisse-etappe blir minnemarkering for avdøde Mäder

Det blir ikke gjennomført noen ordinær etappe i sykkelrittet Tour de Suisse fredag etter Gino Mäders bortgang, opplyser arrangøren til dansk TV 2.

I stedet for å gjennomføre den planlagte etappen, skal rytterne som deltar, sykle sammen til mål for å sørge over konkurrentens tragiske bortgang.

– Nå ønsker vi å planlegge et minneløp på siste del av dagens rute. Vi vet ikke ennå hvor starten vil gå. Vi skal sykle sammen hele veien til mål for å minnes Gino. Planen legges akkurat nå. Så snart vi vet noe mer, vil vi meddele det, sier løpsleder Olivier Senn til dansk TV 2.

Sveitsiske Mäder døde fredag av skadene han pådro seg i en stygg velt på torsdagens etappe. Det opplyste laget hans, Bahrain-Victorious, i en uttalelse.

«Det er med dyp sorg og tunge hjerter vi må kunngjøre Gino Mäders bortgang. Fredag tapte Gino kampen for å komme seg etter de alvorlige skadene han pådro seg. Hele teamet vårt er knust av denne tragiske ulykken, og våre tanker og bønner er med Ginos familie og kjære i denne utrolig vanskelige tiden», het det der.

Edvald Boasson Hagen, tidligere lagkamerat av Mäder, reagerer kraftig på den forferdelige nyheten.

– Det er veldig tragisk å høre. Jeg er i sjokk av beskjeden. Han var en veldig god lagkamerat på sykkelen, og en hyggelig og ung person som har mistet livet altfor tidlig. Jeg tenker på familien hans, sier Boasson Hagen til VG.

Hele sykkelmiljøet sørger nå over den 26-årige sveitserens bortgang.

Da starten skulle ha gått for fredagens etappe i Tour de Suisse, samlet i stedet rytterne seg for å holde ett minutts stillhet.

Bilder viser gråtende syklister som samlet seg på tvers av lagene i sykkelsirkuset for å sørge over landsmannens bortgang.

De sveitsiske sykkelprofilene Stefan Bissegger, Silvan Dillier og Stefan Küng hadde det vondt etter nyheten om landsmannens bortgang.