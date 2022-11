Magnus Carlsen avbildet under sjakkturneringen «Norway Chess» i fjor høst.

Kun ett hinder gjenstår før Magnus Carlsens sjakkselskap er solgt til Chess.com

Chess.com har fått «ja» fra mange nok eiere i sjakkselskapet Play Magnus. Men konkurransemyndighetene kan fortsatt hindre gigantoppkjøpet i sjakkverdenen.

24. august la Chess.com gjennom et datterselskap inn et bud på Play Magnus AS, som verdsatte sistnevnte til 799 millioner kroner.

Play Magnus (PMG) ble grunnlagt av den norske sjakkstjernen Magnus Carlsen, og er et av Europas hurtigst voksende selskaper. På den siste FT 1000-listen, en årlig kåring i regi av Financial Times av de 1000 fremste vekstselskapene i Europa, kom PMG på en 27. plass.

Magnus Carlsen solgte seg kraftig ned i selskapet sitt da det gikk på børs for to år siden, og eier nå 8,5 prosent av Play Magnus.

Måtte utsette budfrist

Et enstemmig styre i Play Magnus anbefalte i august alle aksjonærene om å godta budet fra Chess.com.

Budet var på 13 kroner per aksje, noe som var nesten 24 prosent over det aksjen ble handlet for på børsen før tilbudet kom.

Da den opprinnelige budfristen gikk ut 5. oktober hadde aksjonærer med en total eierandel på 80,7 prosent av aksjene i Play Magnus takket ja til tilbudet fra Chess.com. Budfristen ble da utsatt til 2. november. Målet var å få ja fra aksjonærer som totalt satt på minst 90 prosent av aksjene. Da kan man kreve at resten av aksjonærene også må selge sine aksjer.

Ny frist 8. desember

I en børsmelding 3. november melder Play Magnus at aksjonærer som sitter på totalt 90,39 prosent av aksjene har sagt ja til å selge selskapet til Chess.com.

Ett hinder gjenstår imidlertid:

Ulike reguleringsmyndigheter må gi sin godkjenning av oppkjøpet. Ved så store oppkjøp som dette er det normalt at konkurransemyndigheter i ulike land må gi sitt «ja» for at oppkjøpene skal bli gjennomført. Chess.com har utvidet sin budfrist til 8. desember i påvente av at slike godkjenninger er på plass.

Niemann har saksøkt Carlsen og selskapene

Oppkjøpsprosessen har skjedd samtidig som Magnus Carlsen har vært sentral i en stor debatt om juksing i sjakk.

Info Sjakk-dramaet: Dette har skjedd

Hva har skjedd? Striden omkring sjakkspiller Hans Niemann startet da Magnus Carlsen i starten av september trakk seg fra en sjakkturnering etter å ha tapt for Niemann. Hvorfor gjorde han det? Carlsen antydet gjennom en kryptisk melding i sosiale medier at årsaken var juks. Carlsen har senere gjort det klart at han ikke vil spille mot Niemann. I en senere turnering, trakk Carlsen seg etter noen sekunder i protest. Niemann benekter å ha jukset mot Carlsen, men innrømmer å ha jukset på chess.com som 12- og 16-åring. Hva skjer nå? Chess.com – verdens største sjakknettsted – har startet en etterforskning av Niemann og offentliggjorde natt til onsdag en rapport der det kommer frem at Niemann trolig har jukset i over 100 sjakkpartier. Onsdag spiller Niemann i Det amerikanske sjakkmesterskapet. Noe mer? Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) har også en pågående gransking av Carlsen og Niemann etter Carlsens beskyldninger mot rivalen. Hva med norske spillere? Norges sjakkpresident Joachim Birger Nilsen erkjente torsdag 6. oktober å ha jukset ved en anledning i 2016/2017-sesongen. 7. oktober trakk han seg. Var det et søksmål? Hans Niemann varslet 20. oktober at han saksøker Magnus Carlsen, Chess.com, Play Magnus Group og sjakkspillerne Hikaru Nakamura og Danny Rensch for én milliard kroner. Vis mer

Det hele begynte med at Magnus Carlsen trakk seg fra en sjakkturnering etter å ha tapt for amerikanske Hans Niemann.

I etterkant antydet Carlsen at årsaken var juks. Hans Niemann har svart med å saksøke blant annet Magnus Carlsen, Chess.com og Play Magnus Group for én milliard kroner.