VIL ÅPNE FOR RUSSERE: Langrennsløper Andreas Nygaard mener at russiske idrettsutøvere bør inviteres inn i varmen igjen.

Han vil slippe russerne inn i idretten igjen: − Dette er vanlige folk

Andreas Nygaard (32) ser ingen grunn til at russiske idrettsutøvere ikke skal få konkurrere, så lenge det er på rett vilkår.

iTromsø

FINNSNES (iTromsø): – Jeg mener at man skal kunne invitere inn russiske utøvere i idretten, så lenge de gir klare standpunkt om hva de mener om krigen. Dette er vanlige folk som meg og deg, og jeg tror ikke det er så mange av dem ønsker at de skal gå i krig, og okkupere andre.

Det sier Andreas Nygaard til iTromsø en snau halvtime etter at han kom i mål i det nystartede Summit 2 Senja-rennet som hadde målgang på kaia på Finnsnes.

Han hadde da gjort sitt siste konkurranserenn for sesongen, og var langt bak Martin Løwstrøm Nyenget, som vant det Nygaard beskriver som den hardeste konkurransen i hele Ski Classics.

Nygaard, som inntil i høst bodde i Tromsø før han flyttet til Oslo med samboeren, har fått med seg at IOC har hatt russiske utøveres deltakelse i idretten på agendaen.

– Hvis det hadde vært slik at de ikke ble halshugget for å si imot Vladimir Putin, og de gjorde det, så ser jeg ingen grunn til at de ikke kan drive med idrett på lik linje med oss andre.

– Du vet at du er på kollisjonskurs med mange her?

– Ja, det vet jeg. Vi ser i tennis og andre store idretter at det er russiske utøvere med. Hvis du klarer å si din egen mening, og står for det, så tror jeg mange der borte føler at dette er tredd over hodet på dem. Hvis vi hadde erobret et land, hadde jeg likevel ønsket at vi kunne drive med idrett, sier Nygaard videre stående rett ved lagbussen der det er satt opp en provisorisk grill i påskesola.

Har endret mening

Sist tirsdag publiserte IOC en pressemelding der de anbefalte en rekke krav for at russiske utøvere skulle få delta under nøytralt flagg, uten å vedta disse. Punktene går blant annet på at utøvere som er en del av hæren ikke får delta, ingen får delta som lag, utøverne må konkurrere som nøytrale og at utøvere som støtter Russlands krig i Ukraina ikke er velkommen.

– De må kunne si at de tar avstand fra krigen og okkupasjonen der. De må også konkurrere under nøytralt flagg. Gjør de dette ser jeg ingen grunn til at de ikke skal få gå skirenn som oss andre.

En sentral detalj som diskuteres er hvor involvert en utøver må ha vært i krigen, eller i støtten til den, for at han eller hun ikke skal få gå.

– Hvis det er personer som har viktige roller, og tar store avgjørelser som angår krigen, så går det ikke. De som får æresbevisninger kan ikke for at de får det. Jeg mener at de som har vært en del av det russiske militæret skal kunne konkurrere, hvis de sier ifra at dette er de imot, og tar stor avstand fra den.

Da Russland invaderte Ukraina i februar i fjor var Nygaard på linje med de fleste andre, når det kommer til russisk deltakelse.

– Klart de ikke skulle være med, de er kapteiner og ansatt i det militæret. Men når jeg fikk det på avstand skjønner man at Putin ikke bryr seg om idrett uansett. Det spiller ingen rolle. Jeg vet at folk som meg, deg og alle andre. De idrettsutøverne tenker ikke at «yes, nå angriper vi Ukraina.»

Kompis Erik Valnes har tidligere stått hardt på at russiske utøvere ikke skal få delta så lenge krigen pågår.

– Russerne er militære, og mange av dem har til og med en grad i nasjonalgarden, så å se de tilbake er selvsagt helt uaktuelt, sier Valnes som mener IOC er feige som ikke vil ta et ordentlig standpunkt.

– Verden har ikke endret seg i positiv retning på ett år, sier Valnes til iTromsø etter målgang på Finnsnes.

– Vil du gå hvis det kommer russiske utøvere inn igjen?

– Det er et umulig spørsmål å svare på. Det er ingen som vet hvordan denne situasjonen er om seks måneder.

– Hva må endre seg for at du skal synes det er greit at russiske utøvere kommer tilbake?

– Det er egentlig at krigen slutter, men det er vanskelig for oss utøvere. Vi livnærer oss på dette, og det blir mange vanskelige dilemma om de kommer inn igjen.

– Delikat situasjon

Nygaard kjenner noen av de russiske utøverne som deltok i Ski Classics, blant dem Ermil Vokujev som så sent som i januar i fjor vant Marcialonga.

– Jeg vet at de ikke tenker at dette er en bra ting med krig, sier Nygaard som sier kontakten etter krigsutbruddet kun har gått gjennom emojis og flammer på sosiale medier.

Vokujev og Nygaard hadde attpåtil en løs avtale om at førstnevnte skulle komme til Alta på sommertrening i 2022.

– Dette er selvsagt en delikat situasjon, men det er nå slik at Putin ikke vil slutte med det han gjør i Ukraina bare fordi russiske idrettsutøvere ikke får være med på moroa. Jeg ønsker russiske utøvere velkommen tilbake i Ski Classics, så lenge de er klar og tydelig på hva de mener og synes om den saken.

– Forventer du at Ski Classics og toppsjef David Nilsson følger det du sier inn mot neste sesong?

– Jeg håper at de klarer å se på det som står i passet, og kan komme i dialog med dem. Hvis det er russere som er for krigen er det selvsagt ikke sjans, men hvis det tar avstand, så synes jeg vi skal kunne skille mellom folk og folk, sier Nygaard.

iTromsø har ikke lyktes å få tak i David Nilsson, CEO i Ski Classics.