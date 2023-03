Viktor Hovland slo Chris Kirk i matchplay-turneringen i Austin fredag.

Golf: Hovland avgjorde tidlig mot Kirk i Texas

Golfesset Viktor Hovland var ute av matchplay-turneringen i Texas før siste runde, men nordmannen avsluttet med stil da han slo Chris Kirk med fire hull vunnet.

De to var likt etter seks hull, men deretter handlet det meste om Hovland i Austin. Nordmannen ledet med ett hull vunnet etter ti hull, og etter det 14. hullet var ledelsen økt til fire. Da de begge fikk par på hull 15, var kampen avgjort.

Hovland var ute foran siste dag etter tap for amerikanske Matt Kuchar og sørkoreanske Kim Si-woo i de to første rundene.

Fredag fikk han fire birdier og tapte bare ett hull mot Kirk. Kirk var i likhet med Hovland ute før den siste kampen. Dermed var det et oppgjør uten betydning for dem begge i kampen om avansement.

Det neste for Hovland er majorturneringen US Masters 6.-9 april. Det er en av golfsportens aller mest prestisjetunge turneringer, der vinneren i tillegg til heder, ære og et lass med penger, også får med seg den velkjente grønne dressjakken. (NTB)